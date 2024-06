Ztratila vaše kuchyně kouzlo novoty a chtěli byste ji trochu zrenovovat? Nemusíte hned pořizovat novou kuchyňskou linku. Stačí jen pár úprav a bude opět jako nová. Podívejte se na naše tipy, jak proměnit vaši kuchyni k nepoznání, a to jen za pár korun.

Nemusíte svěřovat rekonstrukci kuchyně do rukou řemeslníků, jejichž práce vás bude stát spoustu peněz a navíc nemusí splnit všechny vaše představy. Zapřáhněte rodinu, povolejte šikovné přátele a vyzkoušejte následující tipy. Jistě je hravě zvládnete sami a nebude to bolet ani vaši peněženku.

1. Vyměňte úchytky

I taková maličkost, jako jsou úchytky na dvířkách a šuplících, dokáže změnit vzhled kuchyňské linky. Jednoduše je odšroubujte a nahraďte je novými moderními úchytkami.

2. Dvířka přetřete barvou

Stará dvířka můžete přetřít barvou. Nejprve povrch důkladně zbruste brusným papírem a poté odmastěte technickým benzínem nebo lihem. Barvu poté nanášejte pomocí menšího válečku zhruba ve dvou vrstvách a každou vrstvu nechte zaschnout alespoň 4–5 hodin. Barvu volte vodou ředitelnou, která neškodí zdraví.

3. Dvířka můžete i otapetovat

Dvířka můžete i otapetovat samolepicí tapetou. Nejprve však dvířka zbruste. Tapetu si vystřihněte ve velikosti o něco větší, než jsou dvířka kuchyňské linky. Nikdy nestříhejte přesnou velikost, protože by se vám mohlo stát, že by na nějakých místech tapeta chyběla, nebo naopak hodně přesahovala. Počítejte proto raději s přesahy, které pak snadno seříznete podle hrany.

Stále si nevíte rady? Podívejte se, jak vytapetovat kuchyňskou linku, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

4. Co se starým obkladem?

Ani staré obklady nemusí znamenat překážku. Jednou z možností je nalepit obklady nové na ty původní, to znamená ale nějakou tu investici. Pokud ale chcete ušetřit nějakou tu korunu, můžete je přetřít krycí barvou. Počítejte ale s tím, že obklady nebudou sloužit tak dlouho. Barvu aplikujte nejlépe ve dvou vrstvách.

5. Vyměňte pracovní desku

Na pracovní desce se nejvíce podepisuje zub času. Pokud tedy chcete kuchyni pouze renovovat, je ideální desku rovnou vyměnit za novou. Pokud do desky nechcete příliš investovat, je vhodné zvolit laminátovou. Dražší variantou jsou masivní či kamenné desky. Pokud se však rozhodnete pro masivní desku, pamatujte, že je potřeba ji ošetřit speciálním nátěrem s ochranou.

6. Nový dřez nebo jen baterie

Pokud se již vrhnete na výměnu kuchyňské desky, tak společně s ní rovnou vyměňte i dřez a baterii. V dnešní době již není velký problém sehnat kvalitní dřez za pár korun. Navíc pokud byste se pro nový dřez rozhodli až dodatečně, nemusel by se vám vejít do otvoru po starém a pro vás by to pak znamenalo další práci a další výdaje.

7. Pořiďte nové spotřebiče

I nové spotřebiče dokáží zázraky. Počáteční investice sice bude vyšší, budete je však mít v záruce. Pokud si koupíte myčku nebo třeba ledničku z druhé ruky od neznámého člověka přes internet a za pár měsíců přestane spotřebič fungovat, s největší pravděpodobností vám prodejce nijak nepomůže, a vy si tak budete muset sami platit opraváře, nebo si budete muset koupit nový.