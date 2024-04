Zapomeňte na předsudky, i tmavé barvy či rovnou černá přitahují pozornost, aniž by působily smutně nebo ubíraly světlo v interiéru. Podívejte se, jak si s barvami a originálními zařizovacími prvky pohráli architekti v rámci rekonstrukce rodinného domu v Jenštejně.

Schválně - uhádnete, díky čemu si architekti z ateliéru BekArch mohli dovolit použít tmavé barvy a černou v docela velké míře? Včetně dvou dominantních prvků, které opravdu nepřehlédnete? Čtěte dál a dozvíte se to.

S černou se dá v interiérech doslova čarovat, podívejte se:

Zdroj: Youtube

Škatulata s jídelnou

Původní dispozice dvoupatrového rodinného domu se z velké části zachovala. Výjimku tvoří jídelna, která je nově oddělená od centrálního obytného prostoru (kuchyně s obývákem) stylem chytré horákyně. Důvod byl pragmatický: „Jídelna umožňuje výstup na terasu a propojení s exteriérem,“ vysvětluje architekt Jan Bek, který je s Michaelem Rejfkem a Lindou Kozlovou autorem proměny rodinného domu. Za hezkého počasí by určitě byla škoda stolovat doma.

Právě napojení interiéru na exteriér a zahradu umožnilo zvolit tmavé barvy, aniž by to působilo smutně. K vizuálnímu odlehčení přispívají také otevřené policové systémy v obýváku a v jídelně.

close info Filip Györe zoom_in Nebojte se černé barvy, realizace interiéru rodinného domu ukazuje, že vypadá skvěle.

Výjimečná stěna pro televizi i dveře

S tmavými barvami se obyvatelé domu setkají hned poté, co otevřou vchodové dveře. Ale velmi příjemně, ve spojení se světlými plochami. Na úložné vstupní prostory navazuje tmavá část kuchyňské linky. A než do kuchyně kdokoliv vejde, musí odsunout posuvné dveře. Ty jinak zajíždí do netradičního truhlářského prvku, který současně funguje jako nosič televize a rovněž decentně odděluje hlavní obytnou část od zmiňované jídelny.

close info Filip Györe zoom_in Nebojte se černé barvy, realizace interiéru rodinného domu ukazuje, že vypadá skvěle. Vpravo vstup do domu, vlevo pohled do kuchyně

3x jinak: co se vine domem

Původně se stoupalo do 1. a 2. patra po dřevěném schodišti, dnes sem vede ocelové schodiště temné jako noc, zato se světlými nášlapy. „Vine se všemi podlažími domu a vzájemně je propojuje nejen fyzicky, ale také jako výrazný vizuální prvek,“ upřesňuje architekt.

Druhou spojující „nití“ jsou černé detaily, které decentně „prochází“ domem. Najdete je na úchytkách, dveřních klikách, na vodovodních bateriích, na svítidlech i ve větší ploše například na jídelním stole či konferenčním stolku a jinde. A tou třetí krasavicí se stala dlažba v jednom působivém dekoru, použitá jak v koupelně i na WC, tak v kuchyni a rovněž ve vstupní části do domu.

close info Filip Györe zoom_in Nebojte se černé barvy, realizace interiéru rodinného domu ukazuje, že vypadá skvěle. Zde dominantní schodiště, dole vlevo si všimněte posuvných interiérových dveří.

Za co ještě tleskáme

V 1. patře našli zázemí rodiče, dále je zde pracovna a koupelna, do 2. patra se situoval dětský ráj a rovněž úložné prostory. Každá generace má své soukromí. Ještě je potěšující, že v tomto projektu objevíte řadu zařizovacích prvků a svítidel z českých zdrojů. Není to náhoda, architekti z ateliéru BekArch je používají často. A rádi.

Zdroj: Idealab, BekArch