Dá se zařídit garsonka o ploše 17 m²? Proměnit nevyužívaný bazén v domě v bydlení? Zrekonstruovat řadový domek jako nudle? Projekty v soutěži Interiér roku dokazují – všechno jde, když se chce. Inspirujte se!

Soutěž Interiér roku je zase výjimečná. Mapuje zajímavé proměny (nejen) bytů a domů, dokončené v loňském roce a do aktuálního 9. ročníku se přihlásilo 233 projektů z ČR a Slovenska. Což je nejvíce v historii tohoto klání. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže, proto vám ve fotogalerii představují některé soutěžící.

Co se zjistilo při rekonstrukci Fantovy budovy, jedné z nejvýznamnějších secesních památek u nás?

Soutěž v číslech

„Od prvního ročníku Interiéru roku do něj bylo přihlášeno 1 640 výjimečných projektů, které jsou všechny k nahlédnutí na našich stránkách,“ uvádí zakladatel a ředitel soutěže Petr Tschakert.

výjimečných projektů, které jsou všechny k nahlédnutí na našich stránkách,“ uvádí zakladatel a ředitel soutěže Petr Tschakert. Do 9. ročníku soutěže mohli architekti a designéři přihlásit svoje projekty do konce února 2024.

soutěže mohli architekti a designéři přihlásit svoje projekty do konce února 2024. Soutěží se v několika kategoriích. Oblast soukromého bydlení zastupují kategorie Novostavba, Rekonstrukce a Nízkonákladové bydlení. Celkem se přihlásilo až 127 soukromých interiérů.

close info Ondřej Krynek zoom_in Garsonka pro dva, Praha, kategorie Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení, autoři Ondřej Krynek, Zuzana Řepíková, DesignPro

O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat 18členná mezinárodní porota . Předsedá jí Jiří Pelcl neboli architekt, designér, profesor a bývalý rektor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

. Předsedá jí Jiří Pelcl neboli architekt, designér, profesor a bývalý rektor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Absolutní vítěz a vítězové jednotlivých kategorií budou odhaleni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum 14. 5. 2024 v pražském Centru současného umění DOX.

close info Matej Hakár zoom_in Byt z nepoužívaného bazénu, Bratislava, kategorie Soukromý interiér – rekonstrukce, autoři Andrej Olah, Filip Marčák, Alexandra Májska, Grau Architects

Naše 3 tipy: výjimečné veřejné prostory

Z mnoha veřejných realizací jsme pro vás vybrali ty, které můžete běžně navštívit. Doporučujeme barevný olomoucký kostel, funguje jako kulturní a vzdělávací centrum. Výjimečná je i legendární Fantova kavárna ve Fantově budově na pražském Hlavním nádraží.

Až pojedete do Prahy, určitě se tu na chvíli zastavte, i kdybyste si kávu nakonec nedali a jen okukovali interiéry. A v Karlových Varech nás baví unikátní multifunkční sál v atriu Císařských lázní. Užijte si například prohlídku, která vás vezme do historie i do současnosti, nebo sem zajděte třeba na koncert.

close info Lukáš Pelech zoom_in Fantova kavárna, Hl. nádraží v Praze, kategorie Veřejný interiér I., autoři Ing. arch. Lenka Chromíková, Ing. arch. Dagmar Andělová, Ing. arch. Žaneta Fantová, Ing. arch. Anežka Zákopčaníková, CAMA Architekti, Ing. arch. Karel Scheib a Ing. arch. Tomáš Holub, Atelier Anta

Zdroj: interierroku.cz, dumazahrada.cz