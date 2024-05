Jak to udělat, aby se na balkon dalo vyjít z obýváku, když je centrum bytu na jiné straně? Stačí otočit dispozici, prohodit pokoje. Ale to není jediná výhra, kterou nabízí tento panelákový byt v Praze po rekonstrukci. Podívejte se, jak ho architekt proměnil pro sebe, manželku a dceru.

Architekt René Dlesk bydlí v posledním patře jednoho panelového domu v Praze. Byt má 79 m2, lodžie nabízí 6 m2. Původně šlo o panelákový byt 4+1, který se změnil na 4+kk.

Metry nepřibyly, přesto po rekonstrukci nabízí více místa. A ještě spoustu inspirace pro každého, kdo se na podobný krok teprve chystá. V čem je proměna bytu, na které se podílela i architektka Tamara Kolaříková (oba ze studia RDTH architekti), výjimečná a inspirativní?

Jak nafouknout byt

Když architekt dnes otevře vstupní dveře, hned je doma. Tady už není předsíň. Ta se spojila se dvěma pokoji, další metry přibyly díky koupelně (dnes je umístěna jinde) a vznikl neskutečně prostorný obývák s kuchyní a jídelnou na ploše 33,5 m2 (kdyby na to přišlo, vejde se sem si skluzavka pro dceru). Což zní velkoryse, avšak ostatní pokoje už tak velké nejsou. Ložnice má 7,9 m2 a další dva pokoje, vzniklé z původního obýváku, každý kolem 10 m2.

close info Filip Beránek zoom_in Rekonstrukce panelákového bytu, hlavní obytný prostor vymezený nosnými panely, místo televize si rodina promítá filmy a pohádky.

Výhody prohozené dispozice

Dispozice se měnila i proto, že původně se na lodžii dalo vyjít z jedné místnosti, a obývák to nebyl. Kdežto dnes je lodžie vedoucí podél jedné strany hlavní obytné místnosti otevřená všem. Odsud je pěkný výhled na celou Prahu a jako přistínění v horkých dnech fungují popínavé okurky a jiné rostliny.

Pokojovými škatulaty se získal další bonus: koupelna s vanou je dnes v místě bývalé kuchyně, byť se o pár metrů zmenšila. Teď má koupelna 5,1 m2, zato získala okno, a tím světlo, což je v paneláku opravdová výhra. A nepotřebuje ani ventilátor. Sluší se však podotknout: tahle škatulata byla možná i proto, že v bytě se původně nacházela dvě vertikální jádra, v nichž byly rozvody.

close info Filip Beránek zoom_in Rekonstrukce panelákového bytu, hlavní obytný prostor, zcela vpravo úložný prostor, kam se vejdou i boty a svrchní oděvy (byt totiž nemá předsíň).

Proč je vedení elektřiny vidět

Každý panelák tohle může mít jinak, ale v tomto pražském platí: zasekávaní jakýchkoliv rozvodů do nosných zdí nebo do stropních panelů je zakázané, aby nedošlo k oslabení statiky domu.

"Nechtěli jsme snižovat stropy sádrokartonovými podhledy, kde je možné část rozvodů skrýt. Výšku totiž považuji za jednu z nejcennějších hodnot prostoru. A tak jsme asi jediní v baráku, kteří nic nezasekávají, ani vertikální rozvody elektriky. Vše je vedeno po povrchu, tak jako původní rozvody topení. Ale nevadí mi to. Mám rád smysluplná omezení, která mi zjednodušují rozhodování a současně vytváří vlastní přirozenou estetiku," vysvětluje architekt.

Spousta dekorace zdarma

Také si myslíte, že stěny a strop musí být všude perfektně vyhlazené, začištěné, bez nepřesností? Architekt má jiný názor. Když se odstranilo polystyrenové zateplení stropů (byt je v nejvyšším patře, v době zateplení stropu ještě neměl panelák zateplení z exteriéru) a také se zbouraly nenosné příčky, nechtěl fleky a nerovnosti v omítkách čistit ani vyhlazovat.

"Zedníci je měli jen nahrubo začistit a celé to napenetrovat a vybílit. Nerovnosti mi totiž v tomto případě vůbec nevadí, dokonce je mám rád. Jasně, že se pak zedníci podivovali, když jsem je peskoval za milimetry nerovností u nových zdí nebo u spár nové podlahy, které měly být u stěn vždy stejné," říká René Dlesk.

close info Filip Beránek zoom_in Rekonstrukce panelákového bytu, koupelna s luxusním prvkem - oknem

Skříně místo příček

Podlahu z větší části tvoří broušené dřevokláknité desky, nic víc. Nejsou na došlap chladné a vizuálně jde o surově působící materiál, což se k panelům hodí. Stejně jako dřevo. Jasanová dýha se použila nejen na dveřích a dvířkách vestavného nábytku, ale i uvnitř, což nebývá obvyklé. A někde skříně dokonce převzaly i roli příčky, podívejte se.

Velkorysý úložný prostor se v zadní části bytu otevírá do chodby, skříně z druhé strany vedou do dětského pokoje a do "2v1", tedy do pokoje, který funguje jako pracovna či zázemí pro hosty. Jasanem se také výhledově obloží ložnička jako dlaň, ale není kam spěchat, je třeba si užít originální dekoraci - panely s oškrabanou omítkou.

