Zajímavé technické prvky, které se můžou hodit i vám, minimalismus a také černá barva se v tomto mezonetovém bytě použily naprosto oprávněné. Tady totiž bydlí "tři chlapi v chalupě" a interiér navrhoval další muž. Ale zdá se, že rodině šéfuje někdo úplně jiný.

Majitel mezonetu v bytovém domě poblíž Prahy se před pár lety rozhodl pro radikální změnu bytu pro sebe a své syny. Při ní se použily například tahokov nebo materiál Valchromat, podívejte se i na parádní nábytkové úchytky ze dřeva nebo na originální kliky z kovu. Uhádnete z fotek, kdo je 4. obyvatelem bytu, kolem něhož se točí život rodiny?

Nemáte na velký byt ani chatu? Řešením může být mini domeček, tzv. tiny house:

Zdroj: Youtube

Co designér měnil

Byt o dispozici 3 + kk pro 3 obyvatele chodící po dvou má jedno velké plus, je dostatečně prostorný (zastavěná plocha 92 m²). Přesto potřeboval určité úpravy, například obývák s jídelnou a kuchyní se o něco zvětšil, chodba zmenšila.

Měnila se koupelna a toaleta tak, aby se sem dobře vešla pračka i sušička. A s ohledem na stále teplejší měsíce nejen v létě se řešila klimatizace a stínění. Rekonstrukci a návrh bytu měl na starosti interiérový designér Jindřich Vintr ze studia Beligi Design.

close info Beligi Design zoom_in Rekonstrukce bytu pro tátu se 2 syny. Návrh interiéru je od interiérového designéra Jindřicha Vintra ze studia Beligi Design

Byt zajímavý už od kliky

V dolní části mezonetu se nachází vstupní chodba, hlavní obytná místnost, ložnice majitele a hygienické zázemí, v patře prostorný pokoj pro syny. Vchodové dveře řešené netradičně z plechu a mosazná klika evokující roxorový drát dávají tušit, že se za nimi skrývá mužský svět.

Ale pozor, kdybyste si mysleli, že unikátní dřevěné boxy ve vstupní části mezonetu slouží jako úložné prostory, pletete se. Takhle vypadá luxusní prolézačka pro kočku.

close info Beligi Design zoom_in Vchodové dveře s mosaznou klikou z produktové řady Rocksor od M&T

Inspirujte se

Plocha interiérových dveří do obýváku je opatřená stejným dekorem betonové stěrky jako na okolních stěnách. Dveře se skrytými zárubněmi (dveřní křídlo je v jedné rovině se zdmi) se otevírají klikou Morgan s odolným titanovým povrchem . „Tvar této kliky se směrem ke středu dveří mírně zužuje, což je pohodlnější z pohledu ergonomie," říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T.

jako na okolních stěnách. Dveře se skrytými zárubněmi (dveřní křídlo je v jedné rovině se zdmi) se otevírají klikou Morgan . „Tvar této kliky se směrem ke středu dveří mírně zužuje, což je pohodlnější z pohledu ergonomie," říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T. Kuchyňská linka a úložný nábytek za sedačkou se vyráběly ze dřeva a z materiálu Valchromat, který evokuje MDF desky. Valchromat je upravený a zcela probarvený dřevěný materiál, odolnější a pevnější než MDF desky . Což se hodí esteticky i prakticky, s ohledem na čtyřnohého mazlíčka.

. Což se hodí esteticky i prakticky, s ohledem na čtyřnohého mazlíčka. Znáte tahokov? Tato hustá plechová mříž se vyrábí například z oceli, hliníku, mědi a dalších kovů. Tahokov je lehčí než plný plech, přesto pevnější, navíc elegantní. Z něj se zhotovila jedna ze skříní v ložnici majitele. „Tahokov je poloprůhledný, a vytváří tak zcela jedinečný efekt. Speciálně navržené úchytky ve tvaru X dodávají jednoduchému nábytku originální vzhled,“ uvádí Jindřich Vintr.

Nepřehlédněte ani tyhle nápady

Finančně dostupná, dostatečně hluboká a modulová sedačka v obýváku pochází z IKEA. Zvolila se pragmaticky: kdyby ji kočka podrápala, jistě to bude vadit méně, než pokud by ničila třeba koženou sedačku. Z ní se dá dobře koukat i na televizor, který se připevnil na stojan navržený právě pro tento byt. „Všechna kabeláž je do něj zakomponovaná a přizpůsobená potřebám audiovizuální techniky,“ ukazuje interiérový designér.

close info Beligi Design zoom_in Vlevo: radiátor jako z tovární haly, vzadu: dvojitá skleněná stěna propouští světlo do koupelny umístěné za ní

Nás baví i další praktické prvky, které současně fungují jako dekorace, například:

radiátor je ze žebrových trubek, takové se kdysi používaly v továrních halách a aktuálně jsou velice populární,

svítidlo s 8 rameny obsáhne jak prostor jídelního stolu, tak sedačku,

zdvojená stěna připomínající luxfery (za ní se nachází koupelna): „Sestavila se ze dvou vrstev bezpečnostního skla a je rozdělená na jednotlivé čtverce pomocí kovového rámu,“ říká interiérový designér,

kočičí záchod skrytý pod schody do patra, za mříží z tahokovu. Kdybychom vás neupozornili na otvor v mříži, kudy se kočka hravě protáhne, poznali byste to?

close info Beligi Design zoom_in V tomto bytě se má parádně každý. Prostor pod schodištěm kryje mříž z tahokovu (dole s otvorem), za ní se ukrývá kočičí toaleta

Co je v patře

Perfektním příkladem, jak se v mezonetovém bytě prakticky a esteticky opakují materiály, je i schodiště. Má dubové nášlapy (z dubu je také madlo), ty doplňuje zábradlí z ocelových tyčí v povrchové úpravě černý komaxit. Schodiště vede do podkroví, do studentského ráje pro syny.

Dostatečně velký prostor o ploše 27 m² nabízí vše potřebné, včetně pracovních stolů, oddělených postelí a nábytku z šedé lakované MDF desky (odstín ladící s podlahou z vinylu, jejíž dekor připomíná beton) a březové překližky.

Právě dřevo v různých podobách, tedy masiv, dýha či překližka, se stalo ideálním parťákem černé a šedé barvy a také technických prvků. Jak je vidět, přírodní materiál podporující útulnost a teplo domova se hodí do každého bytu, stačí ho chytře použít.

close info Beligi Design zoom_in Vestavěné skříně v pánské ložnici, vpravo jsou provedené z tahokovu. Nepřehlédněte originální dřevěné úchytky

Zdroj: Beligi Design, Dendrit