Kombinace různých stylů v jednom bytě se musí umět, ale když se to povede, vznikne nadčasový interiér, který nikdy nezestárne. Představujeme vám povedenou proměnu bytu v eklektickém stylu.

Čtyřpokojový byt se nachází v bytovém domě ze 60. let ve Zlíně. Ke kompletní rekonstrukci nebyl důvod, ale nejvíce zatěžované prostory potřebovaly změnu. Proto se pod taktovkou designérky Kristýny Jandíkové ze studia Xtina Design měnil obývák, kuchyně, koupelna a chodba.

Eklektický styl může pro různé lidi znamenat různé věci, ale díky němu vždycky vytvoříte osobitý interiér:

Zdroj: Youtube

Centrum života

Největší prostor nabízí obývací pokoj (34 m²), který je skutečně centrem dění, nachází se uprostřed bytu. Vstupuje se do něj z malé chodby, proto se zde použily dveře posuvné do stavebního pouzdra. Původní podlaha z jasanových parket zůstala, jen se zrenovovala stejně jako některé starobylé nábytkové kusy jako například jídelní židle či barový stolek, patřící k rodinným pokladům.

Doplnila je moderní sedačka pořízená před proměnou a úložný nábytek s frézovanými dvířky zhotovený na míru podle návrhů designérky, který vyrobil zkušený truhlář Libor Kotas z firmy KL interiér. Tak, aby se skříňky vešly mezi dveře, protože těch je tu požehnaně. Z obýváku se vchází do dalších 3 místností a otevřeným průchodem ještě do kuchyně.

close info Kristýna Jandíková, Xtina Design zoom_in Obývací pokoj: vlevo je na stěně kamenná dýha, vpravo dřevěný obklad

Velkolepé obrazy

Stěny obývacího pokoje osvěžují obrazy, včetně kopie půvabné Kleopatry od Jana Zrzavého, ale největší díla jsou z kamene a dřeva. Větší plochu stěny v relaxační části zdobí 2 mm silná kamenná dýha, kterou designérka vybírala s investory v obchodě, aby se shodli na barvě, struktuře i kresbě břidlice. Na protější straně se použila dřevěná dýha Corà Legnami v odstínu Nero, ta je stejně jako kamenný "obraz" nasvícená.

Více místa pro knihy

Do obýváku se vešel rovněž nestárnoucí ušák, v němž si každý pohodlně opře hlavu i ruce a může sledovat televizi nebo si číst (k ušáku se naklání lampa). Na opačné straně místnosti se situovala jídelna a knihovna.

„V tomto prostoru si majitelé přáli navýšit kapacitu úložných prostor – hlavně pro knihy, kterých mají pěknou řádku. Velkou knihovnu jsem nechala nasvítit a je dostupná i z boční strany,“ uvádí Kristýna Jandíková.

close info Kristýna Jandíková, Xtina Design zoom_in Vlevo vidíte knihovnu, která má police i z boční strany, vpravo je kopie obrazu Kleopatra od Jana Zrzavého

Jak zvětšit kuchyni

Na jídelní kout navazuje otevřený průchod do kuchyně, která se na přání majitelky zvětšila. Pomohlo zazdění dveřního otvoru směrem do chodby a využití skříněk až do stropu. Hladké plochy nabízí příjemný kontrast oproti nábytku v obýváku a strukturované kamenné a dřevěné stěně.

Pracovní deska kuchyňské linky je z kompaktu, který odolává vodě, podstavný dřez se přichytil zespodu. Tohle řešení je elegantní (dřez nevyčnívá) i praktické (usnadňuje údržbu). Totéž platí i pro kuchyňská dvířka, jejichž povrch z matného laminátu Kaindl Optimatt minimalizuje otisky prstů.

close info Kristýna Jandíková, Xtina Design zoom_in Kuchyňská linka má dvířka s tzv. anti-fingerprint úpravou, což usnadňuje údržbu

Koupelna jako oříšek

Nejvíce práce bylo s koupelnou, kvůli její mini velikosti, jde o plochu 5 m². A také kvůli překladu u vany a dále viditelným rozvodům vody a odpadu, jenž nebyly možné zasekat do zdi. Přitom majitelka chtěla do koupelny i pračku se sušičkou, rovněž se počítalo s vanou, umyvadlem a toaletou. Vešlo se vše.

„Pračku se sušičkou jsem umístila za posuvnou stěnu z dřevěných latěk. Překlad u vany jsem nechala přistavět, tím vznikla odkládací nika. A rozvody vody se zastavěly sádrokartonem a obložily keramickými obkládačkami," upřesňuje Kristýna Jandíková.

close info Kristýna Jandíková, Xtina Design zoom_in Všimněte si i detailů: do skleněných rámečků Decente lze zasadit nejen vypínače a zásuvky, ale i termostat nebo třeba USB připojení

Od podlahy k vypínačům

Kromě koupelny se nově řešila podlaha v chodbě a kuchyni, kde se použil praktický vinyl. Všude se také měnily interiérové dveře, jde o model Harmonie 81 značky Sapeli, většinou jsou prosklené. Dveřní kliky Maximal pochází od osvědčeného výrobce M&T a skleněné vypínače Decente vyrobil Obzor Zlín.

Podívejte se, jak sklo v barvě matného bronzu v kombinaci s bílou matnou krytkou působí elegantně. A vynikne všude, na keramických obkládačkách, dřevěném obložení nebo na italské stěrce, která vytváří okouzlující povrch s metalickým odleskem. Možná si řeknete - vypínače a zásuvky, to je drobnost, ale i takový zdánlivý detail dokáže hezky sjednotit celý byt.

Zdroj: xtina-design.cz, Pinterest