Kdo má psa a podřizuje mu život, ten se nebude divit, že čtyřnohý mazlíček dokáže ovlivnit proměnu bytu. Představujeme vám pražský třípokojový byt, jehož rekonstrukci svým způsobem "dirigoval" bystrý, energický a hravý shetlandský ovčák Loki.

Pražský byt o dispozici 3 + kk má 98 m² a obývají ho mladí partneři a jejich pes. V rámci rekonstrukce se měnila kuchyně s obývákem, koupelna a chodba tak, aby prostory získaly stejný náboj. To už bylo zadání pro interiérovou designérku Zuzanu Boškovou, která navrhovala nový interiér s Michalem Kohoutem.

Co se tady chtělo

Designérka řešila rekonstruované prostory v duchu vzájemné sladěnosti, jednoho stylu i barev. Do proměny samozřejmě mluvili investoři a hodně ji ovlivnil také jejich čtyřnohý mazlíček, sheltie Loki. „Použité materiály jsem s ohledem na jeho přítomnost volila tak, aby se daly snadno udržovat a omývat. A s lehkou nadsázkou by se dalo říct, že barvu dlažby a dalších doplňků jsem ladila s jeho srstí,“ říká Zuzana Bošková.

Kuchyně přehledně

Hlavní obytný prostor zabírá 35 m² a spojuje kuchyni s jídelnou a obývákem. Starou kuchyňskou paralelní linku (kombinace linky a ostrůvku) nahradila nová z lamina, pracovní deska je z HPL laminátu. Linka se rovněž jinak situovala, nyní zabírá jednu delší stranu pokoje a nabízí více místa pro kulinární fantazie.

Větší prostor také dovolil přidat ke spodním skříňkám, na něž navazují vysoké skříně, dlouhou polici. Na skleničky, vázu i na obrázky. A pokud máte pocit, že v kuchyni chybí digestoř, vyvedeme vás z omylu, ta je součástí varné desky.

close info Pure stuff studio zoom_in Shetlandský ovčák Loki pózuje před nikou u kuchyně

Poblíž kuchyňské linky se ve stěně vytvořila nádherná nika s horním obloukem, jejíž poličky fungují jako zázemí mini kavárny. Nika vypadá jako netradiční obraz.

Sloup nepřekáží, naopak zdobí

V rámci rekonstrukce došlo k odkrytí nosného sloupu v hlavní obytné místnosti. Na radu designérky ho investoři nakonec ponechali v jeho přirozené betonové podobě, na něj navazuje jídelní stůl. Sloup tak funguje jako další dekorativní prvek.

Ovšem totéž platí i pro vizuálně subtilní odkládací stolek Slit značky Hay u sedačky nebo legendární svítidlo Flowerpot nad jídelním stolem značky &Tradition. Tuhle závěsnou lampu navrhl slavný dánský designér Verner Panton už v roce 1968.

Posviťme si na detaily

U kuchyňské linky je položená keramická dlažba. Oživuje ji nadčasový terazzo vzor betonu s barevnými mozaikovými zrny. Na ni navazuje dřevěná podlaha, která se v chodbě opět mění v dlažbu. Obě podlahové krytiny spojuje dilatační korek, je to praktické a efektní zároveň (detail korkové lišty vidíte na fotografii se čtyřnohým členem rodiny pod kávovou nikou). Což si samozřejmě žádalo předchozí stavební úpravy.

close info Pure stuff studio zoom_in Doplňujeme, co není vidět na fotografii koupelny: sprchu zakrývá závěs v béžovo-hnědé barvě, do obdobného odstínu ladila Zuzana Bošková také umyvadlo a další doplňky

Kde se naopak ušetřilo? „Cenově nepříliš náročným, a přece efektivním řešením byl rozvod světel po bytě. Přiznané kabely lemují v pravidelných rozestupech jednotlivá svítidla, což ve výsledku působí kompaktně a vkusně,“ upozorňuje interiérová designérka na dobrý nápad.

Radost pro mazlíka

Velké změny doznala koupelna. Tady byla původně vana, dnes se v místnosti o ploše 4,5 m² vyjímá prostorný sprchový kout. Loki je z něj nadšený a investoři také, hygiena čtyřnožce se usnadnila. Úpravou bytového jádra ještě vznikl výklenek, dnes technická místnost s pračkou a dalšími pomocníky.

Ale to už jsme se vydali do chodby, která má z jedné strany integrované vestavěné skříně až do stropu. Nikoliv od podlahy, jak bývá zvykem - mezi dolní hranou úložného nábytku a podlahou je půl metru. Skříně jsou podsvícené, což společně s "odskokem" od podlahy celý prostor provzdušňuje.

Zkrátka tahle rekonstrukce má všech 5 P, jak se říká. Je parádní, praktická, poctivě řešená, příjemně vybarvená a líbí se nejen investorům, ale i pejskovi.