Jak co nejlépe maximalizovat prostor? Úprava dispozic, vestavěný nábytek a světlé barvy proměnily úzký řadový dům v Praze ve skvělé bydlení pro tříčlennou rodinu.

Řadový dům se nachází na sídlišti Solidarita, které se stavělo v letech 1947 až 1949. Vznikalo v rámci dvouletého plánu poválečné obnovy, proto se byty a řadové rodinné domy označují jako dvouletky.

Jeden z domků o půdorysu 4,2 × 11,5 m si vzali do péče architekti Markéta Zdebská a Marek Žáček ze studia BY architects. Svůj projekt také přihlásili do soutěže Interiér roku, kategorie Soukromé bydlení – rekonstrukce.

Něco otevřít, něco zavřít

Úzký třípodlažní řadový dům klame tělem, nabízí až 120 m2 užitné plochy. „Původně jsme měli navrhovat jen interiér, nakonec z toho vyšla poměrně rozsáhlá rekonstrukce. Částečný zásah se ukázal jako nešikovný, snazší by bylo udělat vše nanovo,“ vysvětluje Markéta Zdebská.

close info Alex Shoots Buildings zoom_in Většina nábytku je vyrobená na míru podle návrhů architektů

V rámci rekonstrukce se upravovala elektřina, částečně i rozvody vody, podlaha v podkroví, některá okna… Také se hýbalo s příčkami. Například kuchyně v přízemí je z užší strany volně průchozí do obýváku. Když se otevřou dveře do vstupní chodby, dá se projít celým přízemím až na zahrádku, aniž by se rodiče, potomek nebo hosté museli vyhýbat nábytku.

V 1. patře se nachází ložnice, dětský pokoj a zvětšená koupelna včetně sprchového koutu walk-in, naopak se trochu ubralo z technické místnosti s prádelnou. Podkroví tvoří jeden prostor spojující pracovnu s pokojem pro hosty. Požadavek na jeho oddělení od ostatních částí domu vyřešily zkosené dveře (pod šikminou střechy), které jsou součástí nově vybudované příčky.

Více světla a prostoru

Interiér domu působí vzdušně i díky osvětlení a integrovanému, na míru vyrobenému nábytku. Například vestavěné skříně v ložnici a v dětském pokoji se zhotovily z bílého lamina, kuchyně je lakovaná, na otevřené policové systémy nejen v obýváku se použila překližka.

close info Alex Shoots Buildings zoom_in Fotografie ukazuje poměrně velkorysý prostor, přitom vstupní část má jen 5 m² a kuchyně 6,5 m²

„Inspiraci jsme svým způsobem našli v montessori vzdělávání. Otevřené police lákají dítě ke hře, učení a systému. Školní prostředí mohou evokovat i jídelní židle, nejde však o záměr. Hledali jsme finančně dostupné, lehké a pohodlné sezení,“ podotýká spoluautorka projektu.

Nejútulnějším místem v domě měla být koupelna, proto podumyvadlovou desku a šuplíky z corianu doplňují dubová čílka na nábytku. Jsou profilovaná stejně jako dvířka horních skříněk kuchyňské linky. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

