Vana zabírá prostor a koupání se prodraží. Opravdu? Když si představíte, jak dokáže horká koupel potěšit tělo i duši a dobít baterky, jak se v ní rády cachtají děti, možná pro ni začnete hledat místo.

Koupelny se stále zmenšují a šetření vodou je žádoucí. Proto se v posledních letech soustřeďuje pozornost na sprchové kouty. Ty jsou v současných koupelnách obvykle první volbou, a to bez rozdílu, jak velká koupelna je či jaký finanční rozpočet je na ni určen. Rozhodně to ale neznamená, že by vanám odzvonilo.

„Vany mají svůj stálý okruh příznivců a dlouholetý ‚koupač‘ se ve ‚sprchovače‘ mění jen pod tlakem okolností. Jsou samozřejmě náročnější na prostor i spotřebu vody, potažmo energie, nicméně existují i úspornější varianty,“ říká Aleš Brožík, produktový manažer společnosti Ravak.

close info Ravak zoom_in Třídílná skládací vanová zástěna VS3 100 od výrobce Ravak je určená pro asymetrickou vanu BeHappy II a obdélníkové vany

Dodává, že pro menší prostory se nabízejí modely, které chytře pracují s ergonomií a zohledňují požadavky nejběžnějších typů postav. „Taková vana nabízí nejvíce místa v oblasti ramen, k nohám se zužuje a v této partii nad ni lze umístit i speciálně tvarované umyvadlo. Ergonomický model poskytuje pohodlí pro koupání, ale zároveň zabírá méně prostoru,“ vysvětluje.

Současně může vana nabídnout zázemí pro sprchu, což je důležité pro lidi, kteří nemají prostor pro obě samostatná řešení. Vyplatí se pak vybavit ji sprchovou zástěnou, aby bylo možné se pohodlně umýt vestoje a voda přitom necákala po místnosti.

Vany hýčkají i zdobí

Nejčastějším požadavkem při výběru vany stále zůstává prostorová úspornost a praktičnost, které dlouhodobě nejlépe splňují akrylátové asymetrické vany. S měnícím se pohledem na koupel se však prosazují i jiné argumenty, jak potvrzuje Aleš Brožík:

close info Dornbracht zoom_in Baterie ve zlaté barvě v moderním masivním designu skvěle doplní vanu z mramoru. Volně stojící vanová baterie s ruční sprchou ze série Cyo od německého výrobce Dornbracht je k dispozici v různých povrchových úpravách

„V požadavcích zákazníků se častěji než dříve objevuje důraz na design, na to, jak bude vana v koupelně vypadat. Další viditelnou změnou je zájem o vytvoření skutečně relaxačního prostoru, protože rutinní očista někdy probíhá při sprchování v druhé koupelně v domě. Výsledkem je nárůst poptávky po volně stojících vanách, které oba tyto požadavky splňují.“ Vany tohoto typu přitom mohou stát zcela volně v prostoru koupelny, ale také při stěně. A není výjimečné, že nacházejí své místo i při vstupu do ložnice.

Prim v koupelně hrají barvy

V interiéru obecně se po éře vlády umírněných barev opět zabydlují odvážnější odstíny a platí to i v koupelně, respektive u sanitárního vybavení celkově, vany nevyjímaje. „I zde se uplatňují syté výrazné barvy, převážně v matné úpravě. Taková vana představuje stylový vykřičník v interiéru. S její barevností se dá dále pracovat, najít jí například spoluhráče v podobě vodovodní baterie nebo nábytku či ji nechat vyniknout pouze na jednobarevném pozadí,“ radí Aleš Brožík z Ravaku. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

