Textilní návrhářka Iva Šmídová se už patnáct let věnuje zařizování interiérů a své zkušenosti zúročila v knize. Založila projekt Bydli lépe, kde v kurzech učí postup tvoření interiéru od půdorysu až po 3D vizualizaci.

Interiéroví návrháři mívají nemoc z povolání. Také na dovolené přestavujete hotelové pokoje?

Ano! Dokonce mám video, kde tahám těžkou postel. Někdy jsou pokoje tak nelogicky zařízené, že je musím přestavět, abych se tam cítila dobře, přestože jsem tam jen na krátkou dobu. Když cestujeme autem, beru si s sebou i svoji deku. Textilie, deky, závěsy, koberce a polštáře prostě vytvářejí pocit útulna.

Stěhujete nábytek také doma, nebo tam věci mají stálé místo?

Velké kusy nábytku nestěhuji. Pokud má někdo potřebu často přesouvat nábytek, může to signalizovat, že interiér není od základu správně navržený. To ale neznamená, že nemůžete posunout třeba křeslo nebo odkládací stolek. Zvlášť pokud se sejde více hostů, je praktické uzpůsobit sezení potřebám, které v dané chvíli vznikly a nejsou trvalé.

Některé věci už do bytu nepatří

Je něco, co byste si domů nedala?

Určitě bych si v kuchyni nikdy neudělala vyvýšený barový pultík.

close info Katarína Brič, Jiří Hurt, Lukáš Hausenblas zoom_in Design interiérů má svá pravidla, která stojí za to se naučit

To už se snad ani nedělá?

To byste se divila. A víte, proč si ho lidé pořizují, přestože u něj nikdo nesedává? Protože chtějí vyvýšením skrýt nepořádek na lince, což je absurdní. Utratíte spoustu peněz za novou kuchyň, ale snažíte se ji schovat něčím, co není hezké ani praktické. Naopak sezení u pracovní desky standardní výšky se využívá hodně, především děti jsou rády blízko rodiče, který zrovna chystá jídlo v kuchyni.

V jakém nejhorším prostoru jste sama žila?

V mém prvním pronájmu v Praze bylo všechno černé včetně koupelny. Nebylo to úplně šílené, ale tolik černé barvy bylo na malý prostor příliš. Majitelka mi naštěstí dovolila vše natřít. Nakoupila jsem spoustu barvy v odstínu slonové kosti a natírala, co šlo. Z vlastní zkušenosti vím, že i za málo peněz můžete bydlení proměnit tak, aby se v něm hezky žilo.

Interiér má vliv na psychiku

Řídí se tím lidé, nebo nad vším mávnou rukou právě proto, že nemají peníze?

Jak kdy. Často chybí motivace s úpravami začít, někdy od změn odradí špatná zkušenost s řemeslníky a jindy se partneři neshodnou na tom, jak by měl výsledek vypadat, a tak se dlouhá léta neděje nic. Měla jsem v kurzu paní, která žila 15 let v nevyhovujícím bydlení. To je strašně dlouhá doba.

Prostor kolem vás má přímý vliv na vaši spokojenost a disharmonie v bydlení se může odrážet dokonce v náladě celé společnosti. V interiéru trávíte spoustu času, ovlivňuje vaši psychickou pohodu i zdraví, tak je přece důležité, aby byl hezký a funkční.

Chyby při zařizování

S jakými nejčastějšími chybami při zařizování se setkáváte?

Často si lidé myslí, že všechno zvládnou sami, protože mají vše odkoukané z obrázků. Ale design interiérů má svá pravidla, která stojí za to se naučit. Pokud věnujete nějaký čas plánování, nestane se vám, že investujete spoustu peněz a na konci stejně nebudete s polovinou věcí spokojeni.

Příkladem může být nábytek do stropu. Každý chce mít doma vzdušný prostor, a tak nábytek často končí ve třech čtvrtinách výšky místnosti. Ovšem ve chvíli, kdy knihovna končí ve třech čtvrtinách výšky, získá velkou hmotu a prostor se opticky zaplní mnohem víc, než když ji protáhnete až do stropu. Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.

