Často se stává, že starší nemovitost nevyhovuje současným nárokům na bydlení, ale zásadní dispoziční nedostatky lze najít i v novostavbách. Bouráním příček či výměnou dveří a oken lze snadno změnit dispozici, funkci a atmosféru bytu.

Nejsilnějším motivem k vybourání příček je touha po uvolnění dispozice a velkorysejším otevřeném obytném prostoru, který vždy působí lépe než původní nepřiměřeně stísněné místnůstky. Větší prostor navíc nabízí více příležitostí pro kreativitu a individuální vyjádření, protože umožňuje uspořádat nábytek a vybavení více způsoby.

Další silný motiv k radikálnímu bourání příček je synergické propojení funkcí – typicky spojení kuchyně s jídelnou a relaxační zónou do jednoho prostoru. Kuchyně se tak stává přirozeným středobodem obytného prostoru, opravdovým srdcem domova.

Velkorysý spojitý prostor bez příček efektně propojil kuchyni, jídelnu i relaxační zónu

Ačkoliv někdy ruší relaxační zónu provozním hlukem či intenzivní vůní připravovaných jídel, pozitiva úzce propojených funkcí převažují. Opticky je vhodné kuchyni s pracovním nepořádkem oddělit polopříčkou nebo ostrůvkem, na který může přímo navázat jídelní stůl.

Příčka je nenosná stěnová konstrukce, jejímž účelem je rozdělovat vnitřní prostory budovy na jednotlivé místnosti. Dveře jsou stavební otvory sloužící ke vzájemnému propojení vnitřních prostor budovy.

Rehabilitace výměry

Také všem ostatním místnostem bytu se prostřednictvím bourání často otevřou netušené možnosti rozvoje. Například propojením minimální ložnice se stísněnou, tmavou a obtížně využitelnou šatnou vznikne prostorná místnost, kde původní zóny naznačují jen pozice nábytku.

Roli šatny s přehledem sehraje velkorysá sestava vestavěných skříní podél zadní stěny, která často dokonce předčí původní kapacitu šatny. Nízké komody oddělující náznakem šatnu od ložnice uvolňují prostor a místnost opticky otevírají.

Původně samostatná a nepříliš veliká ložnice získala zcela jiný výraz a dimenzi propojením s obývacím pokojem. Do jediného společného prostoru je propojila efektní skleněná příčka, se kterou kontrastuje plná konstrukce s televizí. Televize je na ní instalovaná z obou stran!

Zajímavou alternativu nabízí oboustranný nábytek nebo speciální modulární systémy, které díky množství komponentů umožňují vytvořit sestavu přesně na míru prostoru i individuálním požadavkům. Podobný efekt přináší rozšíření původně malé obytné místnosti o sousední halu nebo chodbu.

Redukce dveří

Nejrozšířenějším nešvarem nejen starších dispozic je přílišné množství dveří ve vstupní hale nebo chodbě. Některé z nich ztrácejí v nových souvislostech současného bydlení smysl, a je tedy vhodné je zrušit.

Typickým příkladem je trojice dveří propojující předsíň s obývacím pokojem, předsíň s kuchyní a kuchyň s obývacím pokojem, tvořící dětmi oblíbenou „obíhačku“.

V tomto interiéru byly dveře jednoduše zrušené. Prostor se tak v maximálně možné míře (kterou dovoluje nosná zeď) propojil a nabídl krásné průhledy

Dalším případem jsou dveře na toaletu oddělenou od koupelny v malých bytech kategorie 1 + kk. Včleněním toalety do koupelny lze v kombinaci s drobnými úpravami výrazně změnit dispozici a vměstnat sem automatickou pračku z kuchyně, což velmi prospěje a uleví obytnému prostoru. Ve vstupní chodbě se dá prostor po zazděných dveřích na toaletu využít pro věšákovou stěnu.

Změna dveří

Výrazný efekt dokáže přinést i pouhá výměna stávajících dveří za nové. Ve starších nemovitostech se zachovanými architektonickými detaily je nejvhodnějším přístupem jejich citlivá repase – výměna skleněných výplní v kombinaci s novým nátěrem. Pro ten se nejlépe hodí kvalitní krycí barvy s hedvábným leskem a širokou barevnou škálou. V novějších stavbách můžete zvolit dýhované nebo bíle lakované dveře.

Prosklené posuvné dveře svými rozměry naznačují velkorysé dimenze sousedících místností, které lze po jejich otevření intenzivněji propojit. Čiré sklo dveří zachovává i při zavření dveří atraktivní průhledy a nechává denní světlo mezi prostory přirozeně proudit

V malých bytech s dobrou dispozicí není příliš prostoru pro bourání nových ani posun stávajících průchodů. Jejich největší slabinou bývají dveře z koupelny a toalety, které v předsíni při otevírání zabírají cenný prostor a často komplikují provoz kolizí jejich otevřených křídel.

Tento problém lze relativně jednoduše vyřešit změnou způsobu otevírání: dveře posuvné před stěnou nebo do kapsy si při otevření nenárokují žádný prostor.

Posun a rozšíření

Typickým adeptem pro posun jsou dveře v rohu místnosti. Právě tady totiž mají zásadní vliv na vybavení místnosti nábytkem a výrazně limitují možnosti jejího budoucího využití. Stěna, ke které po otevření přiléhá dveřní křídlo, je kvůli nim z velké části nevyužitelná. Řešením je posun dveří nejméně o 40 cm pro běžné skříňky a o 70 cm pro hluboké šatní skříně.

Naopak motiv k rozšíření stávajících dveří bývá jiný: je jím snaha o nápravu architektonicky nezvládnutého měřítka a vyrovnání disproporce. Pokud do obývacího pokoje spojeného s kuchyní vedou z centrální komunikace jednokřídlé plné dveře, lze to považovat za chybu projektanta.

Dveře by svojí šířkou, proporcí a provedením měly předznamenat velikost prostoru, do kterého se otevírají, a vyjadřovat jeho význam. Rozlehlý obytný prostor si proto zaslouží dvoukřídlé, efektně prosklené dveře.

Zvětšení oken

Nejlépe pomohou tmavý byt prosvětlit větší okna. Přivedou do interiéru více denního světla, a promění tak jeho světelnou atmosféru. Pokud malé okno a úzké dveře na balkon městského bytu nahradí dvoukřídlé francouzské okno, dodá interiéru noblesu a půvab.

Bouráním příček či výměnou dveří a oken lze snadno změnit dispozici, funkci a atmosféru bytu

V rodinném domě může francouzské okno propojit jídelnu s terasou a obytný prostor se zahradou. Intenzivní vizuální propojení interiéru s balkonem, terasou nebo zahradou opticky rozšiřuje vnitřní obytný prostor a obohacuje ho o další dimenzi.

Pokud je žádoucí zachovat stávající parapet v původní výšce kvůli topení nebo vestavěnému nábytku, lze okna zvětšit do šířky. Velmi efektní změnou je propojení dvou menších oken do jediného spojitého, takzvaného pásového okna. Ohromující efekt přinese radikální prosklení celé stěny nebo její části, obzvlášť pak štítu v podkroví.

Světlíky a světlovody

Světlíky a světlovody patří mezi prověřené, dostupné a účinné prostředky přivádějící denní světlo hlouběji do dispozice. Naddveřní světlíky dokážou přivést denní světlo do centrální haly nebo vnitrobytové chodby. Pokud je instalujete do příčky mezi ložnicí a koupelnou bez okna, dostanete do koupelny po větší část dne denní světlo.

Stejným způsobem lze přivést světlo i do kuchyně v bytě kategorie 1 + 1, který majitelé upravili na 2 + kk odsunutím kuchyně do předsíně. Při propojení dvou místností světlíkem je třeba vždy zvážit jejich nároky na intimitu a v místnostech určených pro spaní řešit možnost zastínění.

Zatímco světlíky jsou součástí stěn, světlovody se instalují do střech a slouží k přivedení přirozeného světla do místností shora. Typickými reprezentanty jsou prostory vzdálené od obvodových konstrukcí – haly, chodby, koupelny, WC, komory a šatny.

Skleněné příčky

Na rozdíl od zděných příček působí skleněné konstrukce v interiéru velmi lehce a elegantně. Oceníte je všude tam, kde potřebujete jednotlivé místnosti vzájemně oddělit bez narušení stávajících světelných poměrů. Matové sklo příčky mezi ložnicí a koupelnou ji osvětluje a současně respektuje její intimitu.

Úzké chodby, které nelze rozšířit stavebním zásahem, je možné prosvětlit a pocitově otevřít náhradou jedné stěny konstrukcí ze skleněných panelů nebo tvárnic. Prosklené dveře ve skleněné příčce zachovávají možnost příležitostného oddělení kuchyně a obývacího pokoje i po vybourání původní dělicí příčky.

Konstrukce ze skleněných tvárnic luxfer se díky decentní transparenci a pravidelnému rastru spár stává výrazně výtvarným prvkem v interiéru a dodá mu lehce industriální výraz. Nejčastěji odděluje koupelnu od ložnice, v koupelně pak toaletu nebo sprchový kout.

Tipy, které vám usnadní život

Při bourání zvažte, zdali se některá z původních konstrukcí nehodí do nového konceptu ve snížené výšce, například k pohledovému odclonění kuchyně nebo nenápadné vestavbě televize. Velkým pomocníkem jsou skleněné příčky – svou minimální tloušťkou šetří cenné místo a v prostoru působí křehce až nehmotně. Lesk a třpyt skla vnáší do interiéru punc luxusu. Velmi efektním a jednoduchým způsobem optického potlačení dveřního křídla starších dveří v čele místnosti je jejich nátěr barvou shodnou se zadní stěnou. Nikdy nevyměňujte staré dveře jen proto, že jsou staré! Pokud jsou funkční, rozhodně se vyplatí citlivá renovace, po níž se mohou stát ozdobou bytu.

Pokud už se rozhodnete stávající dveře rozšířit, neváhejte jim dopřát zajímavý design! Obytný prostor si to zaslouží. Většina stavebních úprav zlepšujících světelné podmínky v interiéru podléhá stavebnímu povolení. Jde totiž o zásahy do fasády, které mění její vzhled.

Na rozdíl od ložnice světlík nade dveřmi obytného prostoru přirozeně osvětlí přilehlou halu nebo chodbu bez jakéhokoliv narušení soukromí. Nezapomínejte, že příčka z jednoduchého skla nezajistí odděleným prostorům téměř žádnou zvukovou izolaci! Konstrukce ze speciálního izolačního dvojskla jsou účinnější.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada