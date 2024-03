Chcete změnit náladu svého domova? Nejsnáze to půjde s pomocí barev. Představujeme vám ty, které budete letos vídat častěji.

Přestože je letošní paleta barev roku poměrně pestrá, jedno je spojuje. Uklidňují. Jako by se na tomto efektu lídři a průkopníci nových trendů předem domluvili. Barvy roku reagují i na situaci ve společnosti, a ta není zrovna růžová. Vzrušení a změn, o které mnohdy ani nestojíme, máme v životě každý dost. Proto většina z nás doma volí takzvané nekonfliktní barvy.

Proč se pořád mění

close info Westwing / Westwing zoom_in I takto může vypadat interiér vyladěný v barvě roku Peach Fuzz

Působí na nás ze všech stran, každý den. Možná si ani neuvědomujete, že už v supermarketech o nákupu produktů většinou rozhodují barvy. Oblékáme se do nich, pořizujeme si barevné šperky, hodinky a kabelky. Barvy se také výrazně promítají do interiérového designu. Od podlahy přes výmalbu stěn, nábytek, drobné bytové vybavení až k dekoracím. Samozřejmě je najdete i v dalších odvětvích.

Důležitost barev si uvědomují rovněž firmy; některé značky a výrobce si automaticky spojujeme s určitými barvami. A kromě těchto stálic se jako povzbuzení zákazníků ke koupi každoročně vyhlašuje celá řada nových barev, respektive odstínů.

Tahounem barevného pelotonu tradičně bývá Pantone Color Institute, který s vyhlašováním barvy roku před 25 lety začal. Společnost Pantone vytvořila celosvětově známý systém klasifikace barev, aby lidé z různých oborů mohli pracovat s přesně definovanými barvami a vždy dosáhli požadovaného výsledku. K Pantone Color Institute se postupně přidali významní výrobci nátěrových hmot a jiné společnosti, například tradiční americký výrobce tapet. Díky tomu se setkáváme nikoli s jednou, ale s mnoha barvami roku.

Pantone: jako ze zahrádky

Nová barva Peach Fuzz (broskvové chmýří) dostala číslo Pantone 13-1023 a popisuje se jako přechod mezi růžovou a oranžovou. Jak uvádí Leatrice Eiseman, výkonná ředitelka Pantone Color Institute, má podporovat vřelost a eleganci.

close info Veba / Veba zoom_in Damaškové povlečení Sophia Grafico s nadčasovým vetkávaným dekorem je velmi příjemné na dotek

Na vlně šťavnatého ovoce se nese i barva Persimmon od Sherwin-Williams pro HGTV Home. Jde o inspiraci lahodným ovocem kaki. Persimmon však má vyzařovat energii mandarinky s uzemněnými neutrálními podtóny. A podpořit komunikaci mezi lidmi, a tím zlepšit vztahy.

Dulux: příroda vítězí

Také značka Dulux patřící do společnosti AkzoNobel přišla s decentní volbou. Svou barvu roku 2024 nazvala Sweet Embrace (sladké objetí), v České republice se představuje jako sametový šeřík (AN.02.76). Jde o jemnou barvu příjemnou pro oči a přívětivou pro duši.

Dulux v rámci tří ukázkových barevných palet nabízí řešení, s jakými dalšími tóny a odstíny sametový šeřík kombinovat v závislosti na atmosféře, které chcete v interiéru dosáhnout.

close info Möbelix zoom_in Velmi jemnou barvu, u nás nazvanou sametový šeřík (v zahraničí se prezentuje jako Sweet Embrace), snadno aplikujete na větší plochy a stále bude vypadat pěkně

Může být zemitě hřejivá, slibovat bezpečí a jistotu (plus barvy kamene, země a půdy). Nebo uklidňující (plus lesní zelená a mořská modrá). Případně se snaží o vyvolání povznášejících pocitů a radosti (plus žlutá a pastelové tóny). (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zajímají vás další barevné trendy v interiéru pro letošní rok?

PPG nabízí více jemnosti s barvou medu

Propojení s dalšími barevnými odstíny

Proč se nebát kovu

Bude letos modrá dobrá?

Někdo to rád na zeleno

Elegantní černá? I ta najde uplatnění

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v dubnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 21. března 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada