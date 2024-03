Mezi žhavé novinky patří výjimečná varná deska, chytrá vestavěná myčka a multifunkční robot. Jeden ze spotřebičů můžete hned prakticky vyzkoušet při pečení luxusních větrníků od věhlasné cukrářky.

Práce v kuchyni mnohdy komplikují dva faktory: prostor a čas, nicméně s oběma hravě zatočí novinky v kuchyňských spotřebičích. Až si vyberete, pak si v klidu upečte vynikající větrníky podle receptu zkušené cukrářky Edity Paulusové.

Zkuste také velikonoční nádivku podle receptu michelinského kuchaře:

Neviditelná varná deska

Značka Gaggenau přichází s revoluční novinkou – indukční varnou deskou, která není vidět. Indukční modul je instalovaný pod ultrakompaktní kuchyňskou pracovní deskou Dekton. Tak, že na povrchu lze spatřit jen světelný bod označující střed varné zóny (zmizí, když nevaříte) a ovládací knoflík či knoflíky. Novinka se dostane do prodeje v květnu 2024.

Indukční moduly se budou nabízet ve dvou rozměrech o průměrech 21 cm nebo 28 cm, praktické funkce včetně udržování tepla nebo bleskového zvýšení výkonu na maximum jsou samozřejmost. Pracovní desku si lze vybrat z 60 variant povrchových úprav, ovládací knoflíky jsou v černé nebo v nerezu.

close info Gaggenau zoom_in Na výběr budou dva indukční moduly o různých průměrech, lze je zabudovat pod pracovní desku (zde si vybírejte až ze 60 možností povrchových úprav, provedení a barev)

Inteligentní myčka nádobí

Až si uvaříte něco dobrého, o špinavé nádobí se postará chytrá vestavěná myčka. Například novinka Hisense HV693B60UVAD s kapacitou až 16 sad nádobí, se 3 koši a 3 ostřikovacími rameny zvládne i velkou domácí hostinu. Podpořit mytí pomáhá UV technologie, která slibuje zlikvidovat až 99,9 procent bakterií z oplachové vody. Funkce Smart Dosing sama zajistí dávkování mycího gelu. Myčku lze ovládat i na dálku.

close info hisense zoom_in Vestavěnou myčku Hisense HV693B60UVAD s kapacitou až 16 sad nádobí lze ovládat i na dálku

Multifunkční robot šetří ruce i čas

Hned několik spotřebičů a tím i místo v kuchyni ušetří multifunkční robot Paul (STM 8970), který umíchá těsta i krémy, našlehá šlehačku, nastrouhá či nakrouhá a rozmixuje, co je třeba, a umele maso (3 stupně hrubosti mletí). Další výhody? Celokovové provedení včetně převodů, příkon 1 800 W, objem nádoby 1,5 litru, dotykový ovládací panel a výjimečně bohaté příslušenství.

Recept: luxusní větrníky podle věhlasné cukrářky Edity Paulusové

Suroviny na 15 kusů

na těsto: 160 g hladké mouky, 200 ml vody, 90 ml oleje, špetka soli, 4 vejce, 1 vejce na potření

160 g hladké mouky, 200 ml vody, 90 ml oleje, špetka soli, 4 vejce, 1 vejce na potření na rybízový krém: 500 g mascarpone, 300 g šlehačky, cukr moučka v množství podle chuti, 6 až 8 lžic hustého rybízového džemu

500 g mascarpone, 300 g šlehačky, cukr moučka v množství podle chuti, 6 až 8 lžic hustého rybízového džemu na ovocnou náplň: 182 g višní, 50 g cukru krupice, 5 g kukuřičného škrobu, 20 ml griotky

182 g višní, 50 g cukru krupice, 5 g kukuřičného škrobu, 20 ml griotky na vanilkovou šlehačku: 500 g šlehačky, 200 g bílé kvalitní čokolády, 1/2 vanilkového lusku

500 g šlehačky, 200 g bílé kvalitní čokolády, 1/2 vanilkového lusku na polevu: hořká čokoláda, slunečnicový olej

close info Sencor zoom_in Upečte si luxusní větrníky podle cukrářky Edity Paulusové, recept najdete na konci článku

Krok 1: Tohle udělejte den předem

Dopředu si připravte vanilkovou šlehačku a višně v karamelu. Šlehačku zahřejte na 50 °C, přidejte čokoládu a semínka vanilky. Metličkou míchejte, dokud se čokoláda nerozpustí. Nakonec promixujte ponorným mixérem a nechte do druhého dne v lednici. A višně? Z cukru si připravte karamel, přidejte mražené višně a krátce provařte. Škrob promíchejte s griotkou a přidejte k višním. Společně provařte asi 3 minuty.

Krok 2: připravte si těsto a pečte

Jak na těsto: Vodu smíchejte se solí a olejem, přiveďte k varu, zasypte moukou. Za stálého míchání povařte na bílé dno. Hmotu vymíchejte do vychladnutí, pak postupně přidávejte po jednom vejci. Těsto dejte do cukrářského sáčku a nastříkejte tvary větrníků na plech s pečicím papírem. Povrch potřete rozšlehaným vejcem.

Korpusy dejte péct do předehřáté trouby na 200 °C asi na 20 až 30 minut (doba pečení závisí na velikosti tvarů). Po zapečení troubu krátce odvětrejte. Upečené korpusy nechte vychladnout.

Krok 3: plníme a zdobíme

Příprava rybízového krému: Mascarpone promíchejte se šlehačkou, krátce prošlehejte, přidejte rybízový džem. Doslaďte moučkovým cukrem. Hotový krém dejte do cukrářského sáčku. Z chladničky vyndejte vanilkovou šlehačku, znovu ji vyšlehejte a dejte do dalšího sáčku.

Větrníky rozkrojte na poloviny, použijte nůž se zoubky. Do spodní části dejte rybízový krém, aby vznikl dolík, do něho přidejte višně v karamelu, pak přijde na řadu šlehačka. Horní díl větrníků namočte do rozpuštěné čokolády a přiklopte. A kdo chce, třeba ještě přidá čokoládové hoblinky.

Zdroj: editapaulusova.cz, Sencor, Hisense, Gaggenau