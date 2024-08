Úchytky kuchyňských skříněk jsou třešničkou na dortu každého designu. Pokud jsou správně vybrané, skvěle podtrhnou styl a charakter místnosti. Na co byste tedy měli brát ohled při výběru úchytek na kuchyňská čela? Poradíme vám.

Navrhujete si novou kuchyň, nebo modernizujete tu starou? V obou případech se stanou úchytky do kuchyně jedním z hlavních funkčních a designových prvků. Nejprve je důležité vědět, do jakého stylu chcete kuchyň doladit. Ke každému stylu se totiž hodí jiný typ úchytek.

Je jasné, že každému se líbí něco jiného a neexistuje žádné pravidlo, že do takto vybaveného interiéru musí přijít tento typ úchytky. Přece jen je ale dobré držet se těchto pár rad:

Nekombinujte více typů úchytek v jedné místnosti.

Snažte se úchytky barevně sladit s ostatními doplňky (svítidla nebo kliky).

Do rustikálních a retro interiérů se hodí více ozdobné úchytky z mosazi, mědi či stříbra.

Na moderní nábytek jsou žádoucí hladké úchytky jednoduchého tvaru (zaoblené, hranaté).

Do minimalisticky laděného zvolte profilové úchytky.

Trendy jsou nyní černé úchytky, které se krásně kombinují se světlými barvami a dřevodekory a ladí s oblíbenými černými spotřebiči.

Klasické úchytky

Klasické úchytky jsou nejběžnější a setkáme se s nimi v drtivé většině domácností. Často jsou kovové a zakoupit je lze v různých roztečích (délka od šroubu ke šroubu). Klasické úchytky se montují pomocí dvou šroubů a jsou z čela dvířek vystouplé do prostoru. Výhodou je jejich pořizovací cena, jednoduchá montáž, velký výběr a zároveň můžete na úchytky něco pověsit, například utěrku.

Knopky

Často využívané jsou také knopky, a to především u menších výsuvů nebo dvířek. Jedná se o úchytku na jeden šroub, takže je vhodné je montovat pouze na šuplíky či dvířka, kde není vysoká hmotnost, aby se zbytečně knopka na jednom šroubu z výsuvu nevyviklala. Knopky mají často povrchovou úpravu hned z několika materiálů, jako je nerez, chrom a nikl.

Podívejte se na další praktické tipy k výběru úchytek níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Úchytkové lišty

Úchytkové lišty, nebo také úchytkové profily, jsou další alternativou, která nabývá na své popularitě díky jednoduchému, modernímu a až minimalistickému designu. Výhoda těchto úchytek je v tom, že z pohledové části jsou vidět jen velmi nepatrně, což výrazně ovlivňuje celkový vzhled a design vaší kuchyně.

Zápustné úchytky

Zápustné, někdy taky zadlabávací, úchytky jsou taktéž velmi estetické a oblíbené v moderních stavbách. Jejich výhodou je fakt, že vám nikde do kuchyně nic nevyčuhuje, úchyty jsou maximálně jen o pár milimetrů vystouplé oproti samotným dvířkům. Další výhodou je, že takto zapuštěná úchytka vydrží delší dobu v perfektně stabilním spojení s dvířky.

Bezdotykové otevírání

Pokud chcete do kuchyně něco opravdu nadčasového a stylového, tak sáhněte po bezdotykovém otevírání. Jedná se o způsob otevírání, kde na dvířka, případně zásuvku, stačí jen ťuknout a ona se vám sama otevře, což je velmi praktické. Představte si, že vaříte, máte umazané ruce a potřebujete něco vyhodit do koše. V tomto případě vám stačí do zásuvky jen ťuknout kolenem či loktem a zásuvka se vám sama otevře.

Při výběru kuchyňských úchytek se vyplatí věnovat čas důkladnému zvážení všech možností. Kombinace správné estetiky, funkčnosti a materiálu vám zajistí, že vaše kuchyň bude nejen krásná, ale také praktická a odolná. Nezapomínejte, že úchytky nejsou jen detail, ale důležitý prvek, který přispívá k celkovému komfortu a vzhledu vaší kuchyně.