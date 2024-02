Je vaše ložnice spíše než oázou klidu odkladištěm oděvů, sezonních věcí, lůžkovin nebo prádla na žehlení? Zjednejte pořádek. Není to tak složité a bude se vám lépe usínat i vstávat.

V místnosti připomínající skladiště, kde vládne chaos, je odpočinek méně kvalitní. Naopak v prostředí plném řádu a klidu má organismus větší šanci vypnout a nabrat energii. Je samozřejmě rozdíl, zda máte ložnici s místem na rozdávání, nebo takovou, kde je každý centimetr nad zlato. V obou případech existuje cesta, jak tu nastolit harmonii a pořádek.

I když musíte v ložnici schovat více věcí, než byste si přáli, trendy velí vše pečlivě poschovávat, aby si místnost zachovala vzdušnost, jak potvrzuje Radek Potužák z XXXLutz: „Ložnice v moderním pojetí rozhodně nejsou odkladištěm pro různé věci z domácnosti, které se jinam nevejdou. Převládá minimalismus. Cílem je mít co nejvzdušnější prostor, který je v souladu se spánkovou hygienou. Nejvíce místa obvykle zaujímají oděvy, proto největším úložným prostorem v ložnici bývá šatní skříň. I tak je ale třeba využít každý centimetr a trendem jsou šatní systémy, které lze sestavit podle potřeb.“

Šikovná postel

V každé ložnici je zásadní postel, která zde zůstává nejdůležitějším kusem nábytku. Až budete vybírat ideální rozměr, materiál či matraci, zamyslete se i nad tím, co nabídne navíc. Pokud jde o ukládání, mohou to být služby často nečekané a dříve či později určitě vítané. „Praktickým řešením je postel integrovaná do stěny s vestavěnými skříněmi sahajícími až ke stropu. Ušetří místo a místnost vypadá útulně,“ radí Klára Nováková ze společnosti Le Bon.

Šikovné je i funkční čelo postele například s integrovanými nočními stolky. Je designově působivé a zároveň můžete volit variantu s dvířky, nebo policemi. Nabízejí se rovněž čela, do nichž lze zavěšovat police, háčky, lampy a další zařízení, a přizpůsobovat tak jejich funkci aktuálním přáním.

Skříň Le Bon lze vybavit podle potřeby výsuvnými policemi, zásuvkami, kastlíky na dveřích a dalšími prvky, příjemné osvětlení navíc zajistí přehled o uložených věcech

I když v současných ložnicích vládne nábytek vestavěný, čarovat se dá také se solitéry. „Zajímavé je použití komody nebo prádelníku místo nočního stolku. Zvlášť výhodné je to u boxspringových postelí. Jsou vysoké, tudíž nevadí, že je komoda vyšší než běžný noční stolek,“ říká Radek Potužák.

Zkuste ji nafouknout

Než do malé ložnice začnete nakupovat skříně či komody, zkuste nejprve využít jiné prostory. K ukládání dobře poslouží místo pod postelí. „Lépe vždy vypadá, když je úložný prostor uzavřený zásuvkou, také se do něj tolik nepráší. Výraznou úsporu místa poskytují vakuovací pytle a praktické jsou úložné boxy s víkem,“ říká Radek Potužák.

Správně zvolené úložné prostory v ložnici pomohou zvládnout chaos a udělají z ní pohodlné místo na klidný a nerušený spánek

„U malých ložnic rovněž maximálně zužitkujte vertikální prostor, vybudujte klidně skříně až ke stropu, raději méně hluboké, ale vyšší. Kam se nevejdou skříně, dejte police nebo nástěnné skříňky. Ložnici můžete vybavit i němým sluhou nebo stojanem na šaty. Zaberou málo místa a snadno je přemístíte. Hezkým kusem nábytku jsou pak lavice s úložným prostorem, které se umisťují k nohám postele. Schovají třeba ložní prádlo nebo přehoz přes postel.“

Co nejchytřejší skříň

Proč jsou snad v každé ložnici vestavěné skříně? Pojmou všechno možné a při správně navržené dispozici mohou suplovat i šatnu – jakousi místnost v místnosti. Variabilita je bezbřehá. Nabízí se plejáda šikovných detailů, které povýší organizaci ve skříni do nečekané dimenze. Výsuvné zásuvky na prádlo nebo háčky na zavěšení pásků či kravat jsou jen základ.

Správně zvolené úložné prostory v ložnici pomohou zvládnout chaos a udělají z ní pohodlné místo na klidný a nerušený spánek

„Úložný prostor může zahrnovat nakloněné police na boty nebo i šuplíky pod skleněnými policemi, které zajistí perfektní přehled o uložených drobnostech. Kastlíky na dveřích uschovají kartáč na šaty, oblíbený parfém i třeba rodinnou fotografii,“ vypočítává Klára Nováková a nabízí řadu dalších tipů: „Praktické jsou výsuvné police na trička instalované hustě nad sebou. Vyhnete se tak špatně udržovatelným vysokým komínkům s oblečením. Doporučuji pořídit si skříně o různé hloubce: šatní skříň s ramínky s hloubkou 60 centimetrů a komodu s policemi a šuplíky. Menší hloubka komody zajistí přehlednější ukládání oblečení a prádla. Nezapomeňte ani na vnitřní osvětlení skříně. Rozsvítí se při otevření, takže nemusíte používat stropní světlo.“

Než začnete

Ložnici naplánujte stejně, jako byste plánovali kuchyň. Vše pečlivě zakreslete, abyste měli jasno, kde bude jaký kus nábytku, zda se vše vejde. Na šatní skříni a jejím vybavení nešetřete. Raději si připlaťte za výsuvné moduly, šatní tyč či speciální zásuvku na spodní prádlo. Lesklé povrchy místnost opticky zvětšují a zároveň podporují dojem vzdušnosti a lehkosti. Dveře se zrcadlem jsou praktické, ale rovněž pomohou opticky zvětšit místnost.

Jak zvládnout chaos v ložnici (produkty ve fotogalerii)

Postel integrovaná do stěny zajistí úsporu místa a ložnici zútulní. Modulární šatní skříň Alfa od výrobce Novamobili je k dispozici v různých materiálových i barevných provedeních, s různými úchytkami dveří a také v rohové variantě. Alax

Variabilita, jakou nabízejí vestavěné šatní skříně, je bezbřehá. Skříň Le Bon lze vybavit podle potřeby výsuvnými policemi, zásuvkami, kastlíky na dveřích a dalšími prvky, příjemné osvětlení navíc zajistí přehled o uložených věcech v každou denní i noční dobu. Le bon

Postel s úložným prostorem se hodí nejen do stísněných interiérů. Čalouněná postel Idanäs nabízí hned čtyři integrované zásuvky s jemným dovíráním. Rozměr 190 x 223 cm, výška pelesti 49 cm, čela postele 121 cm. Pro matraci 200 x 180 cm, materiál čalounění 100% polyester. IKEA

Peřiňákům ještě neodzvonilo! Jejich výhodou zůstává široký přístupový otvor, díky kterému v nich snadno uložíte lůžkoviny nebo sezonní oblečení. Peřiňák Sleep je vyroben z laminované dřevotřísky imitující vintage dřevěné latě. Rozměr 95 x 75 x 41 cm. ASKO Nábytek

Nemusíte vše za každou cenu schovávat ve vestavěných skříních. Ukládat běžné oděvy viditelně a stylově umožňuje stříbrný stojan Vegas, který díky kolečkům přemístíte kdykoli kamkoli po místnosti i po bytě. Rozměr 186 × 105 × 62 cm, konstrukce z nerezové oceli. Karen Shop

Rozkládací postele jsou hitem malometrážních bytů i dětských a studentských pokojů. Bílá postel Honey nabízí hned čtyři funkce: pohovky, lůžka pro jednoho, manželské postele a úložných prostor ve dvou zásuvkách. Rozměr ve složeném stavu 98 x 67 x 204 cm, materiál kompozitní dřevo. Möbelix

Místo nočního stolku zvolte šikovné čelo postele, podpoříte tak designovou čistotu interiéru. Redmond - čelo s poličkou je vhodné pro postele o šířce 180 cm. Jeho výšku lze měnit v rozmezí od 120 do 145 cm díky nastavitelným kovovým nohám. Rozměr 230 x 120 x 32 cm, materiál MDF deska, dubová dýha a masivní dubové dřevo. Westwing

Skříňová sestava Fenix s inovativním nanolaminátem dodá ložnici dostatek úložného prostoru, aktivní nanočástice v povrchu zajišťují ploše mimořádnou mechanickou odolnost, sametovou hebkost a hluboký mat. Trachea

Dobře navržená vestavěná skříň může suplovat i službu celé šatny. Šatní systém Unit zahrnuje množství prvků, které lze kombinovat podle potřeby uživatele i možností prostoru. K dispozici jsou různé barvy, korpusy, dveře, úchytky, zásuvky, poličky, věšáky, košíky a další vybavení. XXXLutz

Správně zvolené úložné prostory v ložnici pomohou zvládnout chaos a udělají z ní pohodlné místo na klidný a nerušený spánek

Správná ramínka

„Většina lidí má v ložnici skříně s oblečením. Často v nich nacházím kousky, které kvalitou nebo střihem nevyhovují,“ říká stylistka Irena Vokrojová. „To mě nezaráží, proto lidé hledají stylistu. Co mě ale překvapuje, je nedostatečné vybavení skříní. Málokdo má správná a jednotná ramínka. Oděvy pak padají a ničí se. Často chybí úložný systém pro kalhoty, ponožky a spodní prádlo. Šatník pak postrádá logiku. Vše vede k chaosu i zbytečným nákupům, protože vysněný kousek nelze ve skříni najít.“

Aby dýchala

„Než nahrnete maximum věcí pod postel, dbejte na zachování přívodu vzduchu. Pozor na přílišné přeplňování. Mezi roštem a obsahem šuplíku by mělo být vždy pár centimetrů volného místa. Aby matrace mohla správně větrat, měla by být umístěna na roštu. Pokud je položena na celistvém pevném podkladu, musí být perforován,“ radí Martin Vaškovic z matracového showroomu Magniflex.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 1/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada