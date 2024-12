Dokážete si představit Vánoce bez adventního věnce? A víte vlastně, odkud se tato tradice vzala a jaký význam má jeho postupné zapalování? Na to si posvítíme v tomto článku.

Přesný vznik tradice zapalování adventního věnce bohužel neznáme. Domníváme se ale, že má původ v židovském svátku Chanuka, při kterém lidé zapalují osm svíček na speciálním svícnu. Tradice může být také inspirována zvykem Germánů, kteří zapalovali oheň uprostřed zeleného kruhu.

Naše tradice křesťanského adventního věnce vznikla v 19. století. Byl to spontánní nápad pastora Johanna Heinricha Wicherna, který chtěl udělat radost sirotkům, a tak jim nechal postavit kolo osazené 23 svíčkami. Kolo poté zavěsil do jídelny a každý den až do Štědrého dne zapaloval o jednu svíčku navíc. Jeho nápad byl úspěšný a tak tuto upravenou podobu používáme dodnes s tím rozdílem, že zapalujeme svíčky čtyři, a to každou neděli.

Ačkoliv dnes už nemají adventní věnce duchovní hodnotu, přesto se stávají symbolem klidu, pohody a Vánoc. Věnce mají mnoho podob a jejich tvoření baví děti i dospělé. Lidé se dokonce předhání v tom, čí věnec je krásnější.

Podívejte se na praktický video návod, jak si vytvořit adventní věnec na stůl:

Zdroj: Youtube

Symbolika adventního věnce

Svíčky na adventním věnci nemají pouze dekorativní účel, každá z nich má svou barvu, jméno a zapalovat by se měly v určitém pořadí. Kruhovitý tvar věnce symbolizuje nekonečnost, věčnost a cyklus života. Větvičky zase život, naději a víru. Svíčky se zapalují každou adventní neděli. Rozsvícení každé svíčky postupně zvyšuje světlo, což symbolizuje příchod Ježíše Krista jako světla světa.

adventní svíčka: Naděje, barva fialová adventní svíčka: Mír, barva fialová adventní svíčka: Přátelství, barva fialová adventní svíčka: Láska, barva růžová

Na Štědrý den po západu slunce pak můžete doprostřed věnce přidat pátou svíčku v bílé barvě, která podle tradice symbolizuje samotného Ježíše Krista.

Aby byl věnec opravdu tradiční, zapomeňte na umělé či sušené květiny. Ty na věnec nepatří. Místo nich do větviček zakomponujte oříšky, makovičky nebo šišky. Plody by měly být plné a symbolizují začátek něčeho nového. Šiška symbolizuje hojnost a makovička peníze.