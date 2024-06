Zrcadlo má v interiéru mnoho účelů. Nejenže pomůže při úpravě našeho zevnějšku, má i další praktické stránky, o kterých jste třeba nevěděli. Zjistěte, proč byste ho měli mít v interiéru i vy, a to nejen v předsíni nebo koupelně.

Jak jsme již zmínili v úvodu, zrcadlo umí opticky zvětšit místnost. Kromě toho ale prostory i krásně prosvětlí, protože dokáže odrážet světlo. Abyste prosvětlení dosáhli, měli byste zrcadlo umístit co nejblíže k oknu nebo ke zdroji světla. Zároveň samozřejmě platí, že čím větší je zrcadlo, tím světlejší je prostor.

Zrcadlo jako designový prvek

Zrcadlo je skvělým způsobem, jak dodat interiéru šmrnc. Zrcadlo může být usazené v ozdobném rámu, nebo hezky vypadá i mozaika z malých zrcadel. Tak se i obyčejné zrcadlo může stát dekorací interiéru.

V místnosti také může působit jako solitér nebo jej lze zkombinovat s obrázky, fotografiemi či ozdobnými rámečky. S trochou citu se dá zkrátka se zrcadlem v bytě kouzlit. K jeho dalším výhodám navíc patří, že nikdy nevyjde z módy. Důležité je také to, co se odráží v zrcadle. Krásně vypadají rostliny v květináčích, různé dekorace a obrazy.

Zrcadlo zamaskuje nedokonalosti na stěnách

Praskliny, šmouhy, dírky a další povrchové nedokonalosti trápí spoustu interiérů. Můžete je však zamaskovat pomocí zrcadla. Tento tip se hodí, obzvlášť pokud bydlíte v podnájmu. Sice se nejedná o trvalé řešení, ale jako prozatímní řešení to postačí.

Nevíte si rady, jak opticky zvětšit interiér? Podívejte se na praktické rady níže ve videu:

Kam umístit zrcadlo v obýváku?

Při hledání správného místa pro zrcadlo myslete především na to, co bude zrcadlo odrážet. Zrcadlo visící naproti oknu vám bude do obývacího pokoje neustále vnášet klid přírody. Ale zrcadlo, ve kterém se budete stále muset dívat na provozní nepořádek na protějších policích, vám příliš radosti neudělá. Osvědčenou variantou bývá zrcadlo visící nad pohovkou, poblíž zátiší s křesílkem nebo nad komodou.

Zrcadlo v ložnici

Ať už se oblékáte v ložnici, nebo v šatně, potřebujete velké zrcadlo, ve kterém můžete vidět celou svou postavu. Důležitost zde ale hraje také dostatek světla. V šatnách s umělým osvětlením by i zrcadlo mělo být osvětleno zvlášť, nejlépe po obou bočních stranách nebo kolem celého obvodu.

V ložnicích s dostatkem denního světla se vyvarujte umístění zrcadla na stěnu protilehlou k oknům – tak totiž dobře uvidíte pouze svůj obrys. Nemáte-li možnost umístit zrcadlo na stěnu s okny tak, aby vám stejné množství světla dopadalo z obou bočních stran, pak i zde raději vsaďte na podpůrné umělé osvětlení.