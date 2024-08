Volnočasové aktivity dětí jsou důležité pro jejich rozvoj, ale bohužel mohou představovat významnou finanční zátěž pro rodiny. Ceny dětských kroužků se liší podle typu aktivity, lokality a dalších faktorů. Podívejte se, jak to bude v tomto roce.

Když přijde na výběr kroužků pro děti, rodiče často zvažují nejen zájmy svých potomků, ale také finanční možnosti a dostupnost v místě bydliště. Rozdíly mezi městem a venkovem jsou přitom značné – zatímco ve městech je nabídka kroužků širší a ceny mohou být nižší díky větší konkurenci, na venkově může omezená nabídka a nutnost dojíždění znamenat vyšší náklady. Důležitou roli hraje také možnost čerpat příspěvky od zdravotních pojišťoven, které mohou pomoci pokrýt část nákladů spojených s těmito aktivitami.

Jak vybrat kroužek pro nejmenší?

Sportovní kroužky: Fotbal, tenis, golf a další

Sportovní kroužky patří mezi nejoblíbenější dětské aktivity, ale jejich cena může výrazně kolísat. Fotbalové kroužky, nabízené školami či sportovními kluby, jsou cenově dostupnější a pohybují se od 1 500 do 3 000 Kč za pololetí. Naopak tenis a golf patří mezi dražší sporty – tenisová výuka může stát až 20 000 Kč za pololetí, golf kolem 10 800 Kč.

Kolik letos zaplatíte za dětské kroužky?

Umělecké a jazykové kroužky

Kreativní a vzdělávací kroužky, jako je hra na hudební nástroje nebo jazykové kurzy, jsou o něco levnější. Jazykové kurzy (např. angličtina, němčina) se pohybují mezi 1 500 a 4 000 Kč za pololetí. Hudební kroužky, jako hra na klavír nebo kytaru, mohou stát 3 000 až 6 000 Kč za pololetí, v závislosti na intenzitě výuky a zkušenostech lektora.

Město vs. venkov: Kde se vyplatí žít?

Ceny kroužků mohou být vyšší ve velkých městech, kde je široká nabídka a větší konkurence. Například v Praze nebo Brně je nabídka bohatší, což často vede k lepším podmínkám a nižším cenám u běžnějších aktivit. Na venkově může být nabídka omezená, a to nejen co do množství, ale i kvality, což může donutit rodiče dojíždět do větších měst​.

Finanční podpora od pojišťoven

Zdravotní pojišťovny v České republice nabízejí různé příspěvky, které mohou rodiče využít na úhradu nákladů za dětské kroužky, zejména ty se zdravotním zaměřením nebo sportovními aktivitami. Některé z těchto pojišťoven a jejich nabídky zahrnují:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ( VZP ) : VZP nabízí příspěvek na sportovní aktivity dětí, včetně plavání, atletiky a dalších sportů, které podporují zdravý životní styl. Výše příspěvku se může pohybovat až kolem 2 000 Kč ročně.

: VZP nabízí příspěvek na sportovní aktivity dětí, včetně plavání, atletiky a dalších sportů, které podporují zdravý životní styl. Výše příspěvku se může pohybovat až kolem 2 000 Kč ročně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ( ČPZP ) : ČPZP poskytuje příspěvek až 500 Kč na různé sportovní a pohybové aktivity. Tento příspěvek lze využít na kroužky, jako jsou plavání, gymnastika nebo taneční kurzy.

: ČPZP poskytuje příspěvek až 500 Kč na různé sportovní a pohybové aktivity. Tento příspěvek lze využít na kroužky, jako jsou plavání, gymnastika nebo taneční kurzy. Vojenská zdravotní pojišťovna ( VoZP ) : VoZP rovněž nabízí příspěvky na sportovní aktivity pro děti, a to až do výše 100 Kč ročně. Pojišťovna podporuje především aktivity spojené s pohybem a zdravým životním stylem.

: VoZP rovněž nabízí příspěvky na sportovní aktivity pro děti, a to až do výše 100 Kč ročně. Pojišťovna podporuje především aktivity spojené s pohybem a zdravým životním stylem. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP): OZP poskytuje příspěvek na sportovní a pohybové aktivity dětí do výše 1000 Kč. Tato pojišťovna navíc podporuje široké spektrum aktivit, včetně plavání, tanečních kurzů nebo atletických tréninků.

Rodiče by měli pravidelně kontrolovat aktuální nabídky svých zdravotních pojišťoven, protože právě tyto příspěvky mohou pokrýt významnou část nákladů na dětské kroužky.