Banky zveřejnily aktuální statistiky o úsporách českých domácností. A výsledek? Průměrná česká domácnost má na účtu úctyhodných 900 tisíc korun. Zní to jako pohádka? Nenechte se zmást, realita je o něco složitější.

Když se mluví o finančních rezervách, spousta z nás má pocit, že by mohla mít našetřeno více. A pak přijde zpráva, která nám doslova vyrazí dech – průměrná česká domácnost má na svém účtu uspořeno 900 tisíc korun! Jak je to možné? Kde se to číslo vzalo? A jak se tyto úspory rozdělují? Pojďme se na to podívat blíže.

close info Korawat photo shoot / Shutterstock zoom_in Část úspor se začíná přesouvat do investic – 40 % peněz českých domácností nyní leží v podílových fondech a dalších investičních produktech. Tento trend postupně roste

900 tisíc korun? Skutečně?

Podle posledních údajů má průměrná česká domácnost naspořeno kolem 900 tisíc korun, což je zhruba dvojnásobek jejich ročních příjmů. Toto číslo se může zdát vysoké, ale když se podíváme blíže, zjistíme, že se nejedná pouze o peníze na běžném účtu. Do této částky se totiž počítají veškeré finanční prostředky domácností – vklady, investice, penzijní spoření a pojistky.

Podle hlavního ekonoma České spořitelny, Davida Navrátila, se tato suma rozděluje takto:

40 % leží na běžných účtech a termínovaných vkladech

leží na běžných účtech a termínovaných vkladech 40 % je investováno (podílové fondy, akcie apod.)

je investováno (podílové fondy, akcie apod.) 10 % tvoří penzijní spoření a pojistky

tvoří penzijní spoření a pojistky zbývající část tvoří jiné metody spoření

Většina lidí ale tolik nemá

I když statistiky ukazují krásných 900 tisíc korun, není to tak, že každý Čech má milion na účtu. Tyto údaje totiž hodně ovlivňuje menší část populace, která pravidelně investuje a tím své finance zhodnocuje. Pouze 23 % Čechů investuje do podílových fondů, a právě oni výrazně přispívají k celkové sumě.

Ve skutečnosti to vypadá následovně:

close info Miljan Zivkovic / Shutterstock zoom_in Průměrná česká domácnost má podle statistik naspořeno zhruba 900 tisíc korun – číslo, které mnoho lidí překvapí. Ale co se za tím skrývá?

64 % Čechů má naspořeno méně než 300 tisíc korun.

má naspořeno méně než 300 tisíc korun. 17 % lidí nemá žádné dlouhodobé úspory.

nemá žádné dlouhodobé úspory. Jen 30 % populace má více než 300 tisíc korun na účtech.

Inflace nás donutila přemýšlet o financích jinak

V poslední době se přístup Čechů k penězům změnil. Vysoká inflace donutila spoustu lidí začít přemýšlet o tom, jak své úspory ochránit. Namísto toho, aby peníze ležely na běžných účtech, kde ztrácely hodnotu, začalo více lidí ukládat finance do termínovaných vkladů a investic.

close info FOTOGRIN / Shutterstock zoom_in Inflace v poslední době přiměla mnoho lidí přemýšlet o tom, kam uložit své úspory. Jen za rok 2022 se objem peněz na termínovaných vkladech zvýšil o více než 300 miliard korun

Zajímavá fakta:

Jen za rok 2022 se objem peněz na termínovaných vkladech zvýšil o více než 300 miliard korun .

. Investice do podílových fondů u České spořitelny stouply o 800 milionů korun.

Češi milují bezpečí, ale...

Češi jsou dlouhodobě konzervativní, pokud jde o jejich finance. Většina z nich dává přednost tomu, aby své úspory ukládala na běžných účtech a termínovaných vkladech, kde však peníze většinou nic nevydělávají. Až 64 % populace má tak své úspory „bezpečně“ uložené, ale zároveň nevydělávají a často ztrácí na hodnotě kvůli inflaci.

Pokud ale chcete skutečně vytvořit silnou finanční rezervu, je dobré se zaměřit na dlouhodobé investice a najít způsoby, jak své peníze nechat pracovat.

Na závěr – co si z toho vzít?

Až příště uvidíte zprávu, že průměrný Čech má na účtu 900 tisíc korun, vzpomeňte si na to, co se za tímto číslem skrývá. Ano, je pravda, že celkově české domácnosti mají naspořeno hodně peněz, ale většina z nás na tom není tak dobře, jak by statistiky mohly naznačovat.



Pokud chcete mít klid na horší časy, je na čase začít s financemi pracovat jinak – nejen spořit, ale také investovat a zhodnocovat své peníze, aby vám v budoucnu mohly přinést více klidu a bezpečí.

Zdroj: https://www.poznatsvet.cz, https://www.mesec.cz