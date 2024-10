Důchodová reforma na rok 2024 přináší důležité změny, které ovlivní odchod do důchodu i možnosti penzijního spoření. Přečtěte si, jaké novinky vás čekají a jak se na ně připravit.

Důchodová reforma je téma, které v posledních týdnech rezonuje nejen mezi politiky, ale i v každodenních diskusích nás všech. Nové změny v systému důchodů mají za cíl stabilizovat státní kasu a reagovat na měnící se demografii.

Ať už se vám důchod zdá daleko, nebo se blížíte k jeho hranici, reforma přináší několik klíčových novinek, které byste neměli přehlédnout. Od zvyšování věku odchodu do důchodu až po změny v penzijním spoření – to vše nás v následujících letech čeká.

Kdy vlastně půjdeme do důchodu?

Teď platí, že do důchodu jdeme v 65 letech, ale to se brzy změní. Věk odchodu do důchodu se bude postupně posouvat – každý rok o měsíc navíc. Takže lidé narození po roce 1995 půjdou do důchodu kolem 66 let. A hranice se bude dál zvedat, dokud v roce 2050 nedosáhneme 67 let. Cíl je jasný – lidé žijí déle, a vláda chce zajistit, aby si všichni užili důchod přibližně stejnou dobu, ať jsou to muži, nebo ženy.

close info shutterstock.com zoom_in Důchodový věk se bude postupně zvyšovat. Reforma zavádí každoroční posun o jeden měsíc, přičemž do roku 2050 by měl dosáhnout hranice 67 let

Předčasný důchod? O něco složitější

Pokud jste si plánovali odejít do důchodu dřív, budete to mít teď trochu těžší. Nově bude potřeba alespoň 40 let pojištění, abyste měli na předčasný důchod nárok (místo stávajících 35 let). A doby jako studium se budou započítávat jen z 80 %. Cílem je, aby méně lidí odcházelo do důchodu předčasně, a důchodový systém tak zůstal dlouhodobě udržitelný.

Výchovné zůstává: Dobrá zpráva pro rodiče

Jednou z pozitivních věcí, kterou reforma přináší, je zachování výchovného. Pokud jste vychovali děti, máte stále nárok na 500 korun měsíčně za každé dítě – a tato částka zůstane beze změn i po roce 2027. Původně se plánovalo, že se výchovné začne snižovat, ale nakonec k tomu nedojde. Rodiče se tedy nemusí obávat, že by o tyto peníze přišli.

Penzijní spoření: Co se změní od roku 2024

Spoříte si na důchod s pomocí státu? V roce 2024 přichází změny i tady. Minimální částka, kterou budete muset spořit, bude nově 500 korun měsíčně, abyste měli nárok na státní příspěvek, který se zvýší až na 340 korun měsíčně.

Kromě toho si budete moci od daní odečíst až 48 000 korun ročně. Pokud už tedy na důchod spoříte, tyhle změny vám přinesou více peněz do budoucna. Ale pozor, pro ty, co už jsou v důchodu, státní příspěvky končí.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Penzijní spoření bude nově více podporováno státem. Zvýší se minimální částka pro státní příspěvek na 500 Kč měsíčně a nejvyšší příspěvek vzroste na 340 Kč

Co z toho plyne?

Důchodová reforma přináší několik důležitých změn. I když podmínky pro předčasný důchod budou přísnější, přicházejí i dobré zprávy v podobě vyšší podpory pro penzijní spoření a zachování výchovného pro rodiče. Cílem celé reformy je zajistit, aby systém zůstal stabilní a udržitelný nejen pro nás, ale i pro další generace.