Dodavatele elektřiny nebo plynu mění ročně téměř půl milionu odběratelů. Tento krok sám o sobě není ničím složitým. Důležité ale je vybrat si dodavatele, na kterého se zákazník může spolehnout. A s ním pak podepsat férovou smlouvu. Spolu s odborníky vám poradíme, co by taková smlouva měla obsahovat.

„Cena energií je pro mnoho zákazníků klíčová. Proto je důležité vědět, jak vysoká bude. Co by si měl každý ohlídat, je informace, zda se jedná o produkt s pevnou cenou, nebo jestli se sazba průběžně mění. V případě druhé varianty může docházet k výkyvům v souvislosti s aktuálním vývojem cen na burze i několika dalšími faktory. Pokud se energie na burze zdraží, což se může stát velmi rychle, je to pak pro zákazníka nevýhodné. A také nejisté. Kdo tedy preferuje jistotu a stabilitu, ten by měl dát přednost pevným sazbám,“ doporučuje Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo ze společnosti Kalkulátor.cz.

Fixace

Aby zákazník věděl, jak dlouho může s pevnou cenou elektřiny nebo plynu počítat, uvádí se do smlouvy i délka fixace. Toto si opravdu dobře hlídejte, protože délka fixace nemusí vždy odpovídat celkové platnosti smlouvy, ale může končit i dříve.

Třeba u smluv na dobu neurčitou, pokud tady zákazník vůbec nějakou fixaci má, tak je zpravidla omezená na kratší časový úsek. Ve chvíli, kdy fixace končí, ale smlouva dál platí, má dodavatel právo nastavit cenu novou.

Doba splatnosti

„Rozlišujeme smlouvu na dobu určitou a neurčitou. U řady smluv na dobu určitou se také pracuje s takzvanou prolongací, tedy automatickým prodloužením. To je další informace, která by ve smlouvě měla být dobře popsána, protože zákazník má právo vědět, za jakých podmínek mu v rámci prodloužení budou energie dodávány. Většinou platí, že dodavatel nastavuje novou cenu podle aktuálních ceníků, ne vždy je ale tato cena pro zákazníka výhodná. Je možné, že u konkurence by získal lepší nabídku, proto je dobré začít se cenou energií včas zabývat,“ doporučuje Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo ze společnosti Kalkulátor.cz.

Prolongace

Někteří dodavatelé o blížícím se konci platnosti smlouvy a nově nastavené sazbě sami informují, nemají to ovšem povinné. Proto je na každém, aby si termíny sám hlídal. Existují ale i služby, které to budou hlídat za vás.

Třeba Hlídací vlk od srovnávače Kalkulátor.cz, který vás včas upozorní na konec platnosti a porovná ceny konkurenčních dodavatelů. Pokud vám u konkurence nabídnou výhodnější cenu, máte právo od smlouvy se stávajícím dodavatelem odstoupit. Pozor ale na termín, musíte tak učinit do dvaceti dnů před vypršením smlouvy, jinak dojde k automatické prolongaci.

Možnosti odstoupení od smlouvy

Právě zmíněné možnosti, jak od dodavatele odejít, jsou dalším z údajů uvedených na férově nastavené smlouvě. Obecně platí, že u smluv na dobu neurčitou lze po tříměsíční výpovědní lhůtě odejít kdykoli. Protože ale i smlouva na dobu neurčitou může obsahovat nějaké benefity nebo slevy, může i zde být časový termín, který je nutné dodržet.

close info LariBat / Shutterstock zoom_in Vzhledem k nejistotě v budoucím vývoji cen je vhodné uzavírat fixace na kratší dobu, ideálně na jeden až dva roky

Pozor na sankce

U smluv na dobu určitou je to o něco složitější, avšak nikdy ne nemožné. Správně byste měli vydržet do konce platnosti, v opačném případě musíte počítat se sankcemi. Dodavatelé je nastavují podle počtu měsíců, které zbývají do konce platnosti, anebo je částka předem dána a je pevná. Oba případy a jejich výpočet je uveden ve smlouvě.

Existují ale i zákonné výjimky, kdy pokutu za předčasné ukončení smlouvy nelze vymáhat. Jedná se například o úmrtí zákazníka nebo třeba prodej nemovitosti. Podobné to je u změny nájemníka.

close info Kalkulátor.cz / Kalkulátor.cz zoom_in Ačkoli plyn zlevnil, je zřejmé, že bude opět zdražovat, proto bychom neměli dělat stejné chyby jako v roce 2021

Odměnu za věrnost nečekejte

Někde se za věrnost odměňuje, ne však v případě dodavatelů energií. Tady aktuálně platí přesný opak, tedy že stávající zákazníci mají vyšší ceny než ti nově příchozí. Je to způsobené několika faktory. Tím prvním je přirozený konkurenční boj mezi dodavateli.

Zákazníkům, které „mají jisté“, nepotřebují nabízet lepší cenu. Raději si ji schovají pro potenciální zákazníky, kteří se teprve rozhodují. Další faktor pak přímo souvisí se samotným nastavením trhu s energiemi. Dodavatelé nakupují energie pro své zákazníky na burze.

close info Daisy Daisy / Shutterstock zoom_in Predikce cen energií pro další období po roce 2025 nevypadají tak optimisticky

Rozdíl za MWh až 2 000 Kč

Vývoj cen elektřiny se průběžně mění – v tuto chvíli tedy samozřejmě příznivě, protože klesá. Dodavatelé ale většinou nakupují energie dopředu. To znamená, že pro stávající zákazníky nakupovali už před několika měsíci, a to za o něco vyšší ceny.

Pro nové zákazníky naopak energie zajišťují až teď, a tedy levněji. Mnohem jistější je změna dodavatele, kdy se lze dostat k takzvaným akvizičním cenám, které bývají výhodnější, ty nejlevnější jsou většinou neveřejné a nabídne vám je třeba kalkulátor.cz. Rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími tarify dnes u elektřiny dělá klidně 2 000 Kč za MWh.

