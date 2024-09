Úrokové sazby hypoték v České republice pokračují v klesajícím trendu, který začal na počátku roku 2024. Tato situace je příznivá pro nové zájemce o hypotéky i pro ty, kteří plánují refinancování stávajícího úvěru. Jaké jsou aktuální sazby a co mohou lidé očekávat do konce roku?

V srpnu 2024 se průměrná úroková sazba hypoték pohybuje kolem 5,6 % ročně. Tento pokles je důsledkem opakovaného snižování základních úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB) během posledních měsíců.

Od června 2023, kdy ČNB poprvé snížila základní úrokovou sazbu, se hypoteční trh postupně přizpůsobuje novým podmínkám, což vede k poklesu nákladů na financování bydlení​.

Co to znamená pro nové žadatele o hypotéku?

Pokles úrokových sazeb činí hypotéky přístupnějšími pro širokou veřejnost, což je pozitivní zpráva zejména pro mladé rodiny a lidi, kteří se chystají pořídit své první bydlení.

Snížení sazeb snižuje měsíční splátky hypoték, což znamená, že si lidé mohou dovolit půjčit větší částky na pořízení nemovitosti. Tento trend může také stimulovat zájem o refinancování stávajících hypoték, kdy si lidé mohou přenést svůj úvěr do jiné banky za výhodnějších podmínek.

Jak to teď vypadá na hypotečním trhu?

Výhled do konce roku 2024

Odborníci předpokládají, že by úrokové sazby hypoték mohly do konce roku klesnout až na 4 %. To by znamenalo nejnižší úrokové sazby od června 2022. Pokud by tento pokles skutečně nastal, lze očekávat zvýšenou poptávku po hypotékách, což by mohlo vést k mírnému růstu cen nemovitostí. Tato situace by však paradoxně mohla opět snížit dosažitelnost vlastního bydlení pro některé domácnosti.

Doporučení pro žadatele

Pokud uvažujete o pořízení hypotéky nebo refinancování, je důležité sledovat aktuální vývoj na trhu a neváhat s rozhodnutím. Vzhledem k očekávanému poklesu úrokových sazeb může být výhodné vyčkat na ještě lepší podmínky.

Zároveň ale hrozí, že rostoucí ceny nemovitostí by mohly neutralizovat úspory z nižších úroků. Každá situace je individuální, a proto je dobré konzultovat možnosti s hypotečním poradcem, který vám pomůže najít nejvhodnější řešení.