Příští leden přinese pro osoby samostatně výdělečně činné nepříjemnou novinku. A tou bude citelné navýšení v odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Toto opatření je součástí vládního konsolidačního balíčku a na finanční situaci živnostníků bude mít nemalý vliv.

Hned z kraje roku 2025 se minimální odvody zvýší nejvíce v historii. Sociální pojištění u OSVČ, které pracují na hlavní činnost, naroste o 907 korun, takže zaplatí 4 759 korun měsíčně, zdravotní pojištění se zvýší o 175 korun, což znamená 3 143 korun. Celkově tak živnostníci zaplatí měsíčně o 1 082 korun víc. Tento nárůst bude znamenat citelný zásah do rozpočtu pro spoustu drobných živnostníků.

Proč k nárůstu odvodů dochází?

Hlavním cílem změn je snížení rozpočtového schodku a zvýšení příjmů do důchodového systému. V případě sociálního pojištění se vyměřovací základ zvyšuje pomalu, ale jistě. Od ledna 2025 totiž dosáhne 35 % průměrné mzdy. Do roku 2026 to však bude navýšení na 40 %. Podle ministra práce Mariana Jurečky doposud OSVČ na důchody a zdravotní péči přispívali míň než zaměstnanci.

OSVČ si v příštím roce připlatí

Paušální daň: Jednoduchost za vyšší cenu

Podnikatelé využívající paušální daň pocítí změny zejména v prvním pásmu. Zde se měsíční záloha zvýší o 1 218 korun na 8 716 korun. Ve druhém a třetím pásmu zůstávají částky beze změn. Přesto se paušální režim může zdát méně atraktivní pro drobné živnostníky, přestože administrativně zjednodušuje vedení podnikání.

Dopad na nízkopříjmové OSVČ a začínající podnikatele

Navýšení odvodů se nejvíce dotkne nízkopříjmových živnostníků, u kterých se částky začnou blížit odvodům zaměstnanců. Naproti tomu začínající podnikatelé budou mít nadále výhodnější podmínky. V prvních třech letech své činnosti budou platit nižší zálohy na sociální pojištění, které pro rok 2025 činí 3 399 korun měsíčně.

Pro OSVČ s vedlejší činností se minimální záloha na sociální pojištění stanovuje na 1 496 korun měsíčně. Rozhodná částka, do které není nutné pojistné odvádět, vzroste na 111 736 korun ročně.

Hrozí útlum podnikání?

Zvýšení odvodů vyvolává obavy, že někteří živnostníci mohou přestat své příjmy přiznávat nebo zcela ukončit činnost. Přesto odborníci předpokládají, že většina podnikatelů zůstane v systému a vyšší odvody budou kompenzovány úpravami v dalších oblastech podnikání.

Jak se můžete připravit na nové podmínky?

Živnostníci by měli své zálohy na pojistné zvýšit už od ledna 2025. Přehledy za rok 2024 musíte sestavit podle pravidel, která platí pro tento rok. Plánování a pečlivé sledování změn v legislativě vám pomůže kontrolovat a zvládat změny, které postupně přicházejí.

Rok 2025 přinese živnostníkům nejen větší finanční zátěž, ale také nové otázky o spravedlnosti a budoucnosti podnikání v Česku. Přestože změny mohou být náročné, stát věří, že přispějí k udržitelnější podobě sociálního a zdravotního systému.