Každoročně se při dovolených nejen na horách stává, že si zloději odnášejí sportovní vybavení v hodnotě milionů korun. Ať už jde o lyže, snowboardy, nebo golfové hole, pojišťovny nabízejí různá řešení pro ochranu vašeho majetku. Ale jaké jsou podmínky?

Chcete si před svojí další dovolenou pojistit sportovní vybavení? A co podmínky pojištění? Pokud například odložíte lyže před restaurací a jsou vám odcizeny, chrání vás? Čtěte dál a dozvíte se, jaké možnosti vám české pojišťovny nabízejí.

Kooperativa, Generali Česká pojišťovna, Allianz, UNIQA, ČPP a Direct – každá z těchto pojišťoven má svůj vlastní přístup k pojištění sportovního vybavení. Podívejme se, jak chrání váš majetek v různých situacích.

Proč byste měli mít pojištění občanské odpovědnosti?

Pojištění sportovní výbavy u Kooperativy

Kooperativa nabízí speciální produkt nazvaný Pojištění FIT, který je zaměřen přímo na sportovní vybavení a disponuje širokými možnostmi krytí. Toto pojištění automaticky platí po celém světě a pokrývá škody způsobené krádeží, loupeží, vandalismem nebo přírodními živly.

Krytí zahrnuje nejen samotné sportovní vybavení, ale také střešní nosiče, boxy, oděvy a obuv určené k aktivnímu pohybu. Limit pojistného plnění na jednotlivou věc činí 50 000 Kč, ale lze jej zvýšit předložením účtenky.

Pojištění FIT chrání vaše věci nejen v domácnosti, ale také mimo ni, například během dovolené. Je však důležité, aby vaše vybavení bylo dostatečně uloženo – lyže musí být v uzamčeném boxu, nosiči nebo skříni, případně připoutány k pevné překážce pomocí speciálního zámku.

Připojištění Aktiv u Generali České pojišťovny

Generali nabízí připojištění Aktiv, které lze sjednat k pojištění domácnosti a platí po celé Evropě. Toto připojištění chrání sportovní vybavení včetně oděvů, obuvi, batohů, cyklocomputerů, elektrokol a dalšího. Podmínkou pro uplatnění krytí je správné zabezpečení vybavení, například uzamčení lyží pomocí lankového nebo jiného zámku.

Generali poskytuje náhradu jak při odcizení, tak i při poškození nebo zničení vybavení, s limitní částkou dle sjednané pojistné smlouvy. Je-li vybavení poškozeno, pojišťovna uhradí náklady na jeho opravu nebo poskytne finanční kompenzaci na zakoupení nového.

Připojištění Mimo domov u Allianz

Allianz nabízí připojištění Mimo domov, které lze připojit k pojištění domácnosti a platí pro události mimo vaše bydliště. Toto pojištění chrání vybavení, včetně lyží a snowboardů, umístěné ve sportovním nebo uzamykatelném střešním boxu. Na rozdíl od jiných pojišťoven, Allianz neprovádí vyloučení událostí v noci.

Pojištění Mimo domov zahrnuje nejen odcizení z vozidel, ale i z hotelů a penzionů. Nicméně, stejně jako u ostatních pojišťoven, je nutné zajistit zabezpečení vybavení pomocí lankového nebo jiného zámku. Limit pojistného plnění se odvíjí od sjednané pojistné smlouvy, v případě škody Allianz poskytne náhradu na opravu nebo nové vybavení.

Pojištění domácnosti u UNIQA

UNIQA poskytuje pojištění domácnosti, které automaticky zahrnuje i sportovní vybavení. Pokud si však chcete být jisti, že bude vaše vybavení plně kryto, můžete jej vyjmenovat do pojistné smlouvy jako individuálně pojištěné věci. Limit pojistného plnění se odvíjí od způsobu zabezpečení, a pojištění chrání vybavení nejen v domácnosti, ale také během dočasného pobytu v rámci Evropy.

Pojištění domácnosti u Directu

Direct nabízí pojištění domácnosti, které zahrnuje i krytí pro sportovní vybavení. Toto pojištění platí nejen na adrese vaší domácnosti, ale také mimo ni, pokud jsou věci odloženy na místě k tomu určeném s příslušným zabezpečením. Pokud odložíte lyže například před restaurací a jsou vám odcizeny, pojištění se na tyto události nevztahuje.

Pojištění lyží v ČPP

Pojišťovna ČPP nabízela v minulosti pojištění sportovního vybavení ve spolupráci se zámkem Pealock. I když tato spolupráce momentálně neplatí, můžete si sjednat klasické pojištění domácnosti.

Pojištění ČPP se vztahuje nejen na odcizení z adresy domácnosti, ale také z místa k tomu určeného. Je důležité mít na paměti, že pojištění se nevztahuje na krádež lyží odložených před restaurací, a pokud chcete mít lyže pojištěné v Alpách, potřebujete cestovní pojištění s připojištěním zavazadel.

Jaké jsou možnosti pojistného krytí

Každá pojišťovna nabízí různé varianty pojistného krytí a limitů pojistného plnění. Při sjednávání pojištění je důležité zvážit, jaké sportovní vybavení vlastníte, jak ho často používáte a kde se nachází. Také je důležité vzít v úvahu podmínky pojištění, jako je způsob zabezpečení a územní platnost krytí.

Pojištění sportovní výbavy není jen luxusní volbou pro nadšence do sportu, ale může být klíčové pro ochranu vašich finančních investic. Moderní sportovní vybavení, jako jsou lyže, snowboardy nebo elektrokola, může být velmi drahé.

V případě jeho poškození, ztráty nebo krádeže by mohlo dojít k finanční ztrátě, která by mohla vážně zasáhnout do vašeho rozpočtu. Pojištění sportovního vybavení vám poskytne klidné spaní a jistotu, že jsou vaše investice chráněny, ať už jste doma, nebo na cestách.

Důležitost úrazového pojištění

Spolu s pojištěním sportovní výbavy je důležité také myslet na úrazové pojištění. Při aktivitách jako lyžování, snowboarding, cyklistika nebo golf může dojít k nehodám a úrazům. Úrazové pojištění poskytuje finanční ochranu v případě zranění nebo hospitalizace v důsledku nehod.

Kromě nákladů spojených s lékařským ošetřením může úrazové pojištění také pokrýt ztrátu příjmu v důsledku dočasné pracovní neschopnosti nebo poskytnout finanční podporu rodině v případě trvalého invalidního postižení.

