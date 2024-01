Přídavek na dítě je jednou z dávek státní sociální podpory. Vyplácí se opakovaně nezaopatřenému dítěti v závislosti na výši příjmu společně posuzovaných osob. A to v daném rozhodném období. Kdo na přídavky v letošním roce dosáhne?

Máte nárok na přídavek na dítě? A jak vysoký je v letošním roce? Nejen to se dozvíte v našem článku.

Kdo má nárok na přídavek na dítě?

Přídavek na dítě je dávkou státní sociální podpory. Poskytuje se v závislosti na výši vašeho příjmu. Nárok na něj mají rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Počítají se všichni lidé žijící ve společné domácnosti.

Víte, jak investovat dětem?

Zdroj: Youtube

Jaká je výše přídavku na dítě 2024?

Dítěti do 6 let náleží 830 Kč, děti od 6 do 15 let mají nárok na 970 Kč. A děti od 15 do 26 let dostanou 1080 Kč. Znamená to, že letošní výše přídavku na dítě je stejná jako v minulém roce. Zatímco za děti mladší 18 let podávají žádost rodiče, nezaopatření zletilí od 18 do 26 let si podávají žádost sami.

close info shutterstock.com zoom_in Přídavek na dítě 2024

V rodinách, kde má alespoň jeden z rodičů příjmy přinejmenším ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek o 500 Kč vyšší než v základní variantě. U dětí do 6 let je to tedy 1330 Kč, u dětí od 6 do 15 let je to 1470 Kč a u dětí od 15 do 26 let je to 1580 Kč.

Co se při žádosti posuzuje?

Při posuzování vašeho nároku na přídavek na dítě se posuzuje výše vašich příjmů. Do příjmů ze zaměstnání nebo podnikání se počítají také dávky, které příjem nahrazují – tedy peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (s předcházející mateřskou), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, důchod, ošetřovné či příspěvek na péči o osobu do 18 let.

O přídavek na dítě lze žádat až 3 měsíce zpětně. Žádost podáte jen jednou, přídavek budete dostávat každý měsíc. Aby váš nárok na přídavek pokračoval, budete muset dokládat své příjmy za každé čtvrtletí.

