Nájemní bydlení má svoje výhody, ale také nevýhody. Mezi hlavní negativa patří fakt, že si bydlení nemůžete upravit přesně tak, jak budete chtít. K výraznějším úpravám dispozice, ale i vybavení bytu budete potřebovat souhlas majitele.

Stěhujete se do pronájmu a rádi byste si byt předělali podle svého vkusu a preferencí? Pak byste měli vědět, že jako nájemník nemáte právo dělat vše, co vás napadne.

O právech a povinnostech nájemce pojednává nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Z pohledu zákona platí, že při skončení nájmu musíte odevzdat pronajímateli byt v takovém stavu, v jakém jste ho převzali. Běžné opotřebení se nepočítá.

Podívejte se, jak najít pronájem:

Zdroj: Youtube

Potřebujete ke změnám v nájmu souhlas pronajímatele?

Nájemní byt, ale i jeho vybavení (které v bytu bylo před vámi) jsou majetkem pronajímatele. To znamená, že se nejedná o váš majetek. I proto potřebujete ke stavebním úpravám téměř vždy svolení vlastníka bytu.

close info shutterstock.com zoom_in Musíte mít povolení k úpravám v nájmu?

Podle § 2220, pokud byla vaše nájemní smlouva uzavřena písemně, potřebujete písemný souhlas také ke změně věcí v nájmu. Tuto změnu nájemce provádí na vlastní náklady, po skončení nájmu nemusíte změnu uvádět do původního stavu. Změnou se však nerozumí znehodnocení dané věci.

Změny v pronájmu bez souhlasu?

Pokud váš pronajímatel s plánovanou změnou nesouhlasí, ale přesto ji jako nájemce provedete, může po vás pronajímatel považovat, abyste danou věc uvedli do původního stavu. Změnu musíte odstranit hned poté, co vás k tomu pronajímatel vyzve. Nemůžete tedy čekat do konce nájmu.

Pokud věc nevrátíte do původního stavu včas, můžete dostat výpověď z nájmu bez výpovědní doby.

Na jaké stavební úpravy máte právo?

Rekonstrukci, přestavbu a stavební úpravu můžete provést jen tehdy, kdy s tím bude pronajímatel souhlasit. Domluvit se musíte i na tom, zda budete muset úpravu uvést do původního stavu. Pokud to po vás nebude pronajímatel požadovat, tato povinnost vám odpadá. Vše si raději sjednejte písemně.

Pokud po vás bude požadovat uvedení do původního stavu a nevyhovíte mu, pronajímatel má nárok na finanční náhradu. Tyto náklady si může odečíst z nájemcovy kauce.

Zdroj: dtest.cz, dostupnyadvokat.cz, panoramasbd.cz