Vlastníci bytů mají zpravidla povinnost pravidelně přispívat do fondu oprav, který spravuje společenství vlastníků jednotek. Tato povinnost vyplývá z občanského zákoníku a slouží k financování oprav společných prostor v domě, jako jsou například schodiště, výtahy či zahrada.

Jednotliví vlastníci bytů jsou povinni přispívat do fondu oprav podle svého podílu na společných částech domu. Tato povinnost se obvykle vyrovnává na měsíční bázi a její výše může být stanovena například na základě velikosti bytu.

Mohou si pronajímatelé dovolit přenést tuto povinnost na nájemníky?

I přesto, že zákon neumožňuje, aby příspěvky do fondu oprav byly hrazeny nájemníky, někteří pronajímatelé se na ně tuto povinnost snaží nenápadně převést. Příspěvky do fondu oprav tak mohou být zahrnuty přímo do nájmu, nebo může být nájemci nařízeno, aby tyto příspěvky platili jako součást svých nájemních plateb.

Právník by měl být první volbou nájemníků, kteří mají pochybnosti ohledně placení těchto příspěvků. Správné zhodnocení nájemní smlouvy a právní poradenství vám pomůže mít jasno v tom, jaké jednání je v souladu se zákonem.

Co by měli vědět nájemníci?

Nájemníci by měli pečlivě prozkoumat své nájemní smlouvy a porozumět všem ustanovením týkajícím se platby nájemného a dalších poplatků. Pokud je v nájemní smlouvě uvedeno, že příspěvky do fondu oprav jsou součástí nájmu, měli by být na tuto platbu připraveni.

Pokud mají nájemníci pochybnosti o zákonnosti tohoto požadavku, mohou se obrátit na právníka, který jim může poskytnout potřebné poradenství a pomoci jim danou situaci vyřešit.

