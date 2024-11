Neplacené volno se na první pohled může zdát jako skvělá možnost, jak si vyřešit osobní záležitosti bez ztráty zaměstnání. Ale pozor, v roce 2025 se takové volno prodraží více, než byste čekali. Nová výše minimální mzdy totiž znamená vyšší platbu na zdravotním pojištění, kterou musíte pokrýt i během neplaceného volna.

Čerpání neplaceného volna není pro zaměstnance zadarmo, a to především kvůli zdravotnímu pojištění, které musí být hrazeno i v případě, že nemáte žádný příjem. Zatímco daň z příjmu a sociální pojištění během neplaceného volna platit nemusíte, zdravotní pojištění se platit musí, a to vždy minimálně z částky odpovídající minimální mzdě. V roce 2025 se minimální mzda zvýší na 20 800 korun, což znamená vyšší náklady pro každého, kdo se rozhodne neplacené volno čerpat.

Hledáte práci? Máme pro vás pár tipů, které by se vám mohly hodit:

Zdroj: Youtube

Co znamená zvýšení minimální mzdy pro vaše náklady?

V roce 2025 se minimální mzda zvedne na 20 800 korun, což má přímý vliv na výpočet zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění se vždy vypočítává z minimální mzdy, a to i když vaše skutečná mzda během měsíce, kdy čerpáte neplacené volno, nedosahuje této částky. Pokud tedy v roce 2025 čerpáte neplacené volno, musíte platit zdravotní pojištění ve výši 2 808 korun (což je 13,5 % z minimální mzdy).

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Neplacené volno se vám prodraží

Kdo hradí zdravotní pojištění během neplaceného volna?

Zdravotní pojištění během neplaceného volna sice přímo odvádí zaměstnavatel, ale celá platba jde na účet zaměstnance. To znamená, že pokud si sjednáte s vaším zaměstnavatelem neplacené volno, musíte mu částku za zdravotní pojištění následně uhradit. Zaměstnavatel má povinnost zajistit, že zdravotní pojištění bude zaplaceno včas, ale vy jako zaměstnanec jste ten, kdo to zaplatí.

Co když neplacené volno trvá jen část měsíce?

Pokud čerpáte neplacené volno pouze část měsíce, je výpočet zdravotního pojištění závislý na výši vaší hrubé mzdy za odpracované dny. Jestliže vaše hrubá mzda nedosáhne minimální mzdy (20 800 korun), dojde k dopočtu do minimální částky. To znamená, že i když odpracujete část měsíce, ale váš výdělek je nižší, musíte doplatit rozdíl do minimální výše zdravotního pojištění.

Příklady, jak vás to může ovlivnit

Pokud například budete v roce 2025 čerpat neplacené volno a za zbývající část měsíce vyděláte pouze 16 000 korun, zdravotní pojišťovna bude očekávat, že bude zaplacena minimální částka 2 808 korun. V takovém případě tedy váš zaměstnavatel za vás zaplatí 1 440 korun (což je 9 % z 16 000 korun), ale zbytek, tedy 1 368 korun, budete muset doplatit vy.

Zdravotní pojištění: povinnost, které se nelze vyhnout

Placení zdravotního pojištění je v České republice povinné a nelze se z něj odhlásit ani mít přestávku v placení. To platí i pro zaměstnance, kteří čerpají neplacené volno. Výjimku mají pouze státní pojištěnci (např. studenti, důchodci), za které platí zdravotní pojištění stát.