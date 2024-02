Čím dřív začnete, tím lépe. Se spořením peněz pro děti můžete začít už od jejich narození. Můžete jim tak usnadnit studium, pomoct jim s prvním bydlením. Jaké jsou nejvhodnější způsoby, jak spořit dětem do budoucna?

Peníze, které svým dětem naspoříte, mohou mít široké spektrum využití. Mohou jim pomoci s financováním prvního bydlení, mohou sloužit jako finanční podpora při studiu. Případně jako finanční rezerva, která se vždy hodí.

Čím víc se nad spořením pro své dítě zamyslíte, tím snáze dosáhnete částky, kterou chcete svému dítěti přenechat. Před tím, než někam začnete odkládat peníze, musíte si promyslet časový horizont. Čím déle budete dětem spořit, tím vyšší částku jim můžete dát.

Zdroj: Youtube

Promyslet musíte i to, jakým způsobem budete finance spořit. Sice je můžete odkládat bokem na bažný účet, takové peníze však rychle ztrácí hodnotu kvůli inflaci. Peníze, které na účet vložíte nyní, budou mít za 18 let mnohem nižší hodnotu. I proto není od věci zvážit vhodný způsob investování.

Jak investovat a spořit peníze pro vaše děti?

close info shutterstock.com zoom_in Jak spořit dětem?

Možností, jak můžete spořit svým dětem, je spousta. Některé jsou lepší, jiné horší. Podívejte se na ty nejčastější.

Šetření do prasátka

Hodně rodičů dětem šetří hotovost „do prasátka“ – zde si domyslete jakékoliv další místo, kam lze peníze odkládat. Takové peníze vám nejen že může někdo snadno ukrást, snadno o ně můžete přijít i při požáru. Navíc nejsou pojištěné. A jak jsme již řekli, inflaci neporazí.

Bankovní nebo spořicí účet

Bankovní účet pro dítě se vyplatí. Ale ne ke spoření, nýbrž jako způsob, jak vést dítě k finanční gramotnosti. Založit můžete i spořicí účet sloužící jako doplněk při vzdělávání. Dítě si sem může odkládat peníze na to, co si zrovna přeje. Pokud chcete spořit několik let, podívejte se i jinde.

Stavební spoření

Stavební spoření je stále oblíbeným finančním produktem. Bohužel ani díky státnímu příspěvku inflaci neporazí, nemluvě o poplatcích za vedení účtu. Vláda navíc plánuje snížení státního příspěvku z 2 000 Kč na 1 000 Kč.

Akcie a dluhopisy

Další možností je investice do akcií a dluhopisů. Tento způsob „spoření“ má potenciál překonat inflaci, ale také přinést zajímavé výnosy. Při investování je však nutné diverzifikovat. To znamená rozložit riziko – nevsázet tady na jednoho koně. V tomto případě akcii.

Jednoduchým způsobem, jak můžete riziko rozložit, je investice do podílových fondů a ETF. Podílové fondy spravuje manažer – ten si však může účtovat různé poplatky. ETF však obsahuje balíček různých akcií, takže vás výkyv jedné z nich tolik neohrozí.

Zdroj: brokertrust.cz, finex.cz, csas.cz