Mít finanční rezervu na spořicím účtu je důležité pro případ neplánovaných výdajů. Pokud máte na spořicím účtu víc peněz, než potřebujete, měli byste zvážit jejich přesunutí do výnosnějších a strategičtějších investic. Podívejte se, proč se vyplatí diverzifikovat úspory a jaké máte možnosti.

Finanční rezerva je základem bezpečného a stabilního hospodaření s penězi. Držet peníze na spořicím účtu je sice bezpečné a poskytuje vám okamžitý přístup k hotovosti, ale pokud máte na tomto účtu větší sumu peněz, než je nutné pro pokrytí vašich tří až šesti měsíčních výdajů, ztrácíte tím potenciál k získání větších výnosů. I proto zvažte alternativní způsoby, jak své peníze můžete zhodnotit.

1. Vyšší úrokové sazby u termínovaných vkladů

Pokud víte, že určitou část svých úspor nebudete potřebovat po dobu jednoho nebo dvou let, termínované vklady mohou být fajn volbou. Na rozdíl od spořicích účtů, které mají proměnlivé úrokové sazby, termínované vklady nabízejí fixní úroky po celou dobu jejich trvání.

Nevíte, kam investovat? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

To znamená, že si můžete zajistit vyšší výnosy, než byste získali na běžném spořicím účtu. Například v době poklesu úrokových sazeb centrální bankou můžete mít jistotu, že váš termínovaný vklad bude stále vydělávat dohodnutý úrok.

2. Dlouhodobé investice do akcií a ETF

Pokud máte peníze, které nebudete potřebovat po dobu deseti let nebo déle, investování do akcií nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF) je velmi atraktivní možností. Historicky se ukazuje, že investice do akcií a ETF mají potenciál přinést mnohem vyšší výnosy než tradiční spořicí účty. Samozřejmě, investování nese určité riziko, ale dlouhodobé investice mohou toto riziko zmírnit a umožnit vám dosáhnout lepších zisků.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Kam byste měli ukládat svoje peníze? Spořicí účet není jediným vhodným místem

3. Investice do vzdělání a osobního rozvoje

Jednou z nejlepších investic, kterou můžete učinit, je investice do sebe samých. Použijte část svých úspor na kurz nebo školení, které vám může pomoci získat lepší pracovní příležitosti nebo zvýšit vaše profesní dovednosti. Zvyšování kvalifikace a učení novým dovednostem vám může v dlouhodobém horizontu přinést vyšší zisky.

4. Investice do nemovitostí

Pokud máte větší množství volných financí, zvažte investici do nemovitostí. I když to vyžaduje větší počáteční kapitál, investice do nemovitostí vám může přinést pravidelný příjem z pronájmu a také potenciální růst hodnoty nemovitosti v čase. Nemovitosti navíc představují relativně stabilní formu investice, která může sloužit jako dobrý doplněk k vašemu finančnímu portfoliu.

5. Využití peněz pro zlepšení kvality života

Mít finanční rezervu je důležité, ale pokud máte nadbytečné úspory, které vám mohou pomoci zlepšit kvalitu vašeho života, neváhejte je využít. Ať už jde o nákup nového počítače, který vám zjednoduší práci, nebo investici do zdraví a wellness, využití peněz na zlepšení vašeho každodenního života může být stejně hodnotné jako jejich uložení.

6. Diverzifikace investic

Držet všechny své peníze na jednom místě není moudré. Rozložení vašich úspor a investic do různých aktiv, jako jsou akcie, nemovitosti, dluhopisy a spořicí účty, vám může pomoci minimalizovat riziko a zároveň maximalizovat výnosy. Diverzifikace je klíčovou strategií, která vám umožní lépe chránit své finanční prostředky před nečekanými událostmi na trhu.

Zdroj: finex.cz, magazin.portu.cz, usetreno.cz