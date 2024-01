Plánujete dovolenou s rodinou, ale nevíte, jak hluboko budete muset sáhnout do peněženky? Přinášíme vám výpočty cen rodinných dovolených u moře, abyste si mohli vybrat to pravé pro vás a užít si pak zasloužený odpočinek bez finančních překvapení!

Každý rok, když se blíží prázdniny, začínáme přemýšlet, kam vyrazit s rodinou. Chcete, aby vaše dovolená byla nejen zábavná a plná odpočinku, ale také cenově přístupná? Vědět, co vás čeká na cestě, může být klíčem k užití si dovolené bez stresu z překročení rozpočtu. Podívejme se tedy na to, jak se cenově může lišit dovolená u moře podle toho, jak si ji naplánujete.

Dovolená u moře

Dovolená u moře, synonymum pro letní radovánky, je stále oblíbenou volbou pro rodiny, které hledají ideální mix odpočinku a dobrodružství. Chorvatsko, s jeho působivými pobřežími a křišťálově čistým mořem, je na seznamu top destinací pro rodiny. A proč by nebylo? Nabízí pestrý výběr pláží, kultury a aktivit, které uspokojí každého člena rodiny, od nejmenších po dospělé.

Naše výpočty odhadují, že průměrný týdenní pobyt ve 3hvězdičkovém hotelu pro rodinu s dvěma dětmi vás vyjde asi na 30 000 korun na osobu. Tato cena je komplexní, zahrnuje letenky z Prahy, ubytování a také rozpočet na vodní sporty a další aktivity. Ne každá dovolená ale musí vypadat takto, pojďme si to spolu rozebrat a podívat se na všechny detaily, které ovlivní výslednou cenu.

Pokud hledáte levnější variantu, máme pro vás tipy

Zkuste kempy. Když vyrazíte s cestovní agenturou do kempu a zvolíte si už květnový termín - doprava i ubytování v mobilheimu vás vyjdou na necelých 20.000 korun za dva dospělé a dvě děti na 14 dní. K tomu musíte připočítat vlastní stravu.

Taky si můžete ubytování zařídit už teď, použijte srovnávače, jako je Booking nebo Airbnb, a ubytování na červenec pro 4 lidi na týden vás vyjde klidně na 10.000 korun se vším všudy. Nezapomeňte pak počítat s dopravou a vlastním jídlem.

Na kolik vás vyjde doprava?

Při cestě do Chorvatska máme několik možností dopravy, z nichž každá nabízí určité výhody, ale má i své nevýhody.

Cesta autem je flexibilní a umožňuje cestovatelům zastavit kdykoli a kdekoli podle vlastního výběru. Celkové náklady na palivo pro cestu dlouhou přibližně 1000 km s vozem s průměrnou spotřebou 7 litrů na 100 km vycházejí na 2 800 Kč při ceně benzínu 40 Kč/litr - nezapomeňte počítat se zpáteční cestou, mýtným na dálnicích v zahraničí a případnými poplatky třeba za trajekt.

Hlavní nevýhodou je únava z dlouhé jízdy a potřeba řidiče, který se nemůže plně věnovat odpočinku nebo interakci s rodinou. Navíc v Chorvatsku budete muset mít kde auto zaparkovat a přizpůsobit tomu třeba výběr ubytování. Na druhou stranu můžete prostě vyjet a udělat si pěkný výlet, budete nezávislí.

Alternativou je cesta vlakem, kterou nabízí třeba České dráhy. Tato možnost je pohodlnější a méně stresující, obzvláště pro rodiny s malými dětmi. Je to také ekonomická varianta. Jízdenky stojí vždy v základní variantě 690 Kč jednosměrně do Rijeky pro sezení, případně 890 Kč na lůžku. Na většinu termínů jsou ceny vyšší, mezi 1 090 a 1 490 Kč v základní variantě.

Vlak poskytuje více prostoru pro relaxaci a hry, a zároveň eliminuje stres z řízení. Nicméně, cestování vlakem může být časově náročnější a může vyžadovat přestupy. Navíc to často vlakem nekončí, budete si muset najít navazující autobus a dopravit se na ubytování.

Další možností je letadlo, s cenou zpáteční letenky okolo 4 000 Kč na osobu. Letenky jsou rychlou a efektivní volbou pro překonání velkých vzdáleností, ale mohou být finančně nákladnější, zvláště pro větší rodiny. Navíc letectví může být spojeno s dodatečnými náklady a logistikou, jako jsou transfery na letiště, omezení zavazadel a bezpečnostní kontroly.

Každá z těchto možností tedy nabízí odlišný zážitek a vyžaduje zvážení různých faktorů, jako jsou cena, pohodlí, doba cestování a osobní preference.

Rozpočet může ještě naskákat. Na co nezapomenout?

Kromě klasického lenošení na pláži můžete s dětmi vyrazit na výlety do okolí. Počítejte ale s navýšením rozpočtu. Chorvatsko nabízí nádherné historické památky, malebné vesničky a přírodní parky, které stojí za prozkoumání. A co se týče vodních sportů, nabídka je široká - od paddleboardingu, přes jachting, až po potápění, každý najde něco, co ho bude bavit.

Dovolená u moře tedy nabízí dokonalý balíček pro rodiny: relaxaci pro rodiče, zábavu pro děti a spoustu příležitostí pro společné vzpomínky. A s trochou plánování může být dovolená u moře cenově dostupná i pro rodiny s omezenějším rozpočtem, aniž byste museli obětovat kvalitu a zážitky.

Finanční tipy na vaše cesty

Ať už vyrazíte k moři, nebo kamkoli jinam, důležité je mít dobře naplánovaný rozpočet. Vyhledávejte slevy pro rodiny a využívejte včasné rezervace pro získání nejlepších cen. Nezapomeňte také zvážit mimosezónní dovolené, které mohou nabídnout lepší ceny a menší dav turistů. Třeba teď vyrazte k moři!

Cestování mimo sezónu

Cena cesty do Chorvatska se může výrazně lišit v závislosti na tom, zda cestujeme v sezóně, nebo mimo sezónu. V období hlavní turistické sezóny, která obvykle zahrnuje letní měsíce od června do srpna, mohou být ceny vyšší kvůli větší poptávce. Například letenky mohou být dražší o 20-50 % v porovnání s obdobím mimo sezónu. Stejně tak ceny ubytování v oblíbených destinacích mohou být v sezóně výrazně vyšší.

Cena paliva pro cestu autem může být relativně konstantní, ale v sezóně můžeme čelit vyšším nákladům na dálniční poplatky nebo parkování, které se mohou v turistických oblastech zvyšovat. Také ceny vlakových a autobusových jízdenek mohou být v sezóně vyšší kvůli vyšší poptávce.

Naopak, cestování mimo sezónu může nabídnout nižší ceny a méně turistů, což může být výhodné pro ty, kteří hledají klidnější dovolenou. Letenky a ubytování mohou být cenově dostupnější a cesty vlakem nebo autobusem mohou nabízet více volných míst a lepší ceny.

Celkově lze odhadnout, že cestování v sezóně může být o 20-50 % dražší ve srovnání s cestováním mimo sezónu, v závislosti na typu dopravy a ubytování. Důležité je tedy zvážit, zda preferujeme komfort a živý ruch hlavní sezóny, nebo nižší ceny a klid mimo sezónu.

Výpočet vzorové dovolené

Plánování rodinné dovolené může být náročné, zvláště pokud jde o finanční stránku věci. Podívejme se na příklad čtyřčlenné rodiny (dva dospělí a dvě děti), která si plánuje týdenní dovolenou v Chorvatsku od 1. do 7. července. Předpokládáme ubytování v kempu, cestu autem a vlastní stravování s občasnými pochoutkami.

Začneme ubytováním. Pokud využijeme nabídku cestovní agentury na ubytování v mobilheimu v kempu, můžeme odhadnout náklady na 15 000 Kč za týden, vycházeje z informace, že dvoutýdenní pobyt stojí necelých 20 000 Kč. Pro cestu autem do Chorvatska a zpět (2000 km) vychází náklady na palivo na 2 800 Kč, s přidanými výdaji na dálniční poplatky a parkování v celkové výši okolo 3 000 Kč.

Co se týče stravy, pro vlastní vaření odhadujeme 3 500 Kč na celý týden, plus 6 000 Kč na zmrzlinu a návštěvu atrakcí. Celkově tedy můžeme očekávat, že týdenní dovolená pro čtyřčlennou rodinu v Chorvatsku vyjde přibližně na 26-30 000 Kč, což zahrnuje ubytování, cestu i stravu. Tento výpočet je samozřejmě pouze orientační a skutečné náklady se mohou lišit v závislosti na individuálních preferencích a výběru služeb.

