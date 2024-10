Když člověk žije v domově se zvláštním režimem či jiném typu pobytové sociální služby, zdá se, že otázka příspěvku na bydlení není příliš aktuální. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tvrdí, že tyto osoby na příspěvek nárok nemají, protože nejde o klasický nájemní vztah.

Nejvyšší správní soud (NSS) však nedávno rozhodl, že na tuto otázku nelze nahlížet tak jednoznačně. Co to znamená pro klienty sociálních služeb?

MPSV a Úřad práce ČR doposud argumentovaly tím, že smlouva, kterou mají lidé využívající pobytové sociální služby uzavřenou, nesplňuje podmínky pro nájemní vztah, a tudíž nemohou dostat příspěvek na bydlení.

NSS však s tímto výkladem nesouhlasil a dal žalobkyni za pravdu. Kauza se tak vrací zpět ke krajskému soudu, který bude znovu zkoumat, zda lze jednotky poskytované v rámci sociálních služeb považovat za „byt“ ve smyslu zákona o státní sociální podpoře.

Jak požádat o příspěvek na bydlení?

Co je příspěvek na bydlení a kdo na něj má nárok?

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory, která má lidem pomoci zvládnout náklady spojené s bydlením. Tuto dávku mohou získat osoby s nízkými příjmy, pokud splňují dvě základní podmínky: musí mít právní vztah k bytu (nájem, podnájem nebo vlastnictví) a musí skutečně užívat prostor, který splňuje definici bytu.

Z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí není smlouva, kterou klienti pobytových sociálních služeb podepisují, nájemní smlouvou. Namísto toho jde o smlouvu o poskytování služby, a tedy se na ni pravidla pro příspěvek na bydlení nevztahují.

Když proto klientka sociální služby požádala o příspěvek na bydlení, úřad práce ji odmítl a MPSV tento verdikt potvrdilo. Spor se ale dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, který přinesl nové světlo do této problematiky.

Začne se příspěvek na bydlení vztahovat i na seniory v pobytových službách?

Nájemní smlouva, nebo smlouva o službě?

Nejvyšší správní soud uvedl, že smlouva mezi klientkou a poskytovatelem sociálních služeb skutečně zahrnuje nájemní vztah, neboť obsahuje závazek poskytovatele přenechat obytný prostor k užívání za úplatu. Stěžovatelka tak fakticky užívala bytovou jednotku a hradila za ni poplatky, což je podle soudu základní charakteristika nájemního vztahu.

Toto rozhodnutí může mít zásadní dopad na právo osob v pobytových sociálních službách na příspěvek na bydlení. NSS totiž uznal, že smlouva uzavřená s poskytovatelem sociální služby obsahuje nájemní prvky, a tím pádem splňuje jednu z hlavních podmínek pro nárok na dávku.

Nicméně otázka, zda prostor v domovech se zvláštním režimem splňuje definici bytu, zůstává otevřená. Právě to teď musí znovu zvážit krajský soud, který se vrátí k případu.

Rozhodnutí, které může změnit praxi

Pokud soud dospěje k závěru, že i lůžkové jednotky v zařízeních sociálních služeb mohou být považovány za byty, dojde ke změně praxe v rozhodování úřadů. To by znamenalo, že by lidé žijící v těchto zařízeních měli možnost získat finanční podporu na své bydlení. Pracovníci úřadu práce, kteří dosud příspěvek systematicky nepřiznávali, by museli přehodnotit svůj přístup.

Jedná se o důležitý právní precedent, který může ovlivnit tisíce klientů sociálních služeb po celé České republice. Právní úprava by tak mohla více reflektovat skutečné životní podmínky osob v těchto zařízeních a zajistit, že budou mít přístup k příspěvku, který jim pomůže pokrýt náklady na bydlení.

Co to znamená pro klienty sociálních služeb?

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je zatím jen prvním krokem. Krajský soud musí nyní rozhodnout, zda prostor v zařízeních sociálních služeb splňuje definici bytu, což bude klíčový faktor pro finální rozhodnutí. Prozatím tak nelze s jistotou říct, zda se klienti sociálních služeb skutečně dočkají příspěvku na bydlení.

Nicméně je to velký posun ve prospěch těch, kteří by bez této pomoci nemohli hradit náklady na bydlení. Pro mnoho seniorů nebo osob se zdravotním postižením, kteří využívají služby domovů se zvláštním režimem, by tato změna mohla znamenat lepší finanční stabilitu.