Zahrada je místem odpočinku. A aby byla tato oáza klidu chráněna před nepředvídatelnými událostmi, je důležité ji správně pojistit. Pojďte se podívat, jak na to a co všechno musíte vzít v úvahu.

V dnešní době, kde domovy nabízejí víc než jen střechu nad hlavou, je zahrada nedílnou součástí každého bydlení. Je místem, kde trávíte čas s rodinou a přáteli, relaxujete nebo si pěstujete oblíbené rostliny či zeleninu. Aby byla hodnota těchto věcí ochráněna, je nezbytné ji správně pojistit.

Různé druhy pojistek pro vaši zahradu

Podívejte se na zahradu se skleníkem:

Zdroj: Youtube

Pojišťovny nabízejí širokou škálu pojistných produktů zaměřených na ochranu vaší zahrady. Od specifického pojištění zahradního vybavení až po rozšíření stávajícího pojištění domu. Je důležité zvolit takovou pojistku, která bude odpovídat rozsahu a hodnotě vaší zahrady, ať už se jedná o altán, bazén nebo rostliny.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Nezapomeňte na pojištění své zahrady.

Rozsah pojistného krytí: Co je chráněno?

Když přemýšlíte o pojistkách, je důležité znát rozsah pojistného krytí, které potřebujete. Většina základních pojistek pokrývá škody způsobené přírodními živly, nehodami nebo krádežemi.

Ale co když vaše zahrada nabízí něco víc než jen bazén a altán? Okrasné keře, stromy, pergoly, zahradní nábytek a jezírka mohou být v nebezpečí, hrozí jim různá rizika, která je třeba zvážit při výběru pojistného krytí.

Co když chcete pojistit samostatnou zahradu?

Máte-li samostatnou zahradu mimo vaši nemovitost, měli byste mít vhodné pojištění i tam. Spousta lidí měla škody na svých zahradách, kterým chybělo vhodné pojištění. Je důležité pamatovat na to, že i samostatná zahrada může být vystavena různým rizikům, a je proto dobré ji řádně pojistit. Příroda si nevybírá, kde zaútočí.

Vyplatí se šetřit na pojištění?

I když se snažíte chránit svou zahradu před nežádoucími událostmi, někdy se nedaří tak, jak byste chtěli. Ať už je to vlivem přírody, lidského faktoru nebo jiných nepředvídatelných okolností, může dojít k poškození, které vám může zasáhnout do rodinného rozpočtu. Zatímco škody u průměrné české zahrady mohou být relativně nízké, u zahrady navržené architektem by mohly být způsobené škody velmi vysoké.

Kolik to stojí? Pojistné a jeho proměnlivost

Cena pojistného se liší v závislosti na pojišťovně, typu pojistky a rozsahu pojistného krytí. Je dobré se poradit s odborníkem a zvolit pojistku, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a finančním možnostem. Při výběru pojistky je důležité zvážit nejen cenový aspekt, ale také rozsah krytí a podmínky sjednání.

Zdroj: srovnejto.cz , top-pojisteni.cz, kalkulator.cz