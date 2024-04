Letní prázdniny přímo vybízejí k tomu, aby si studenti přivydělali pár korun navíc ke kapesnému. V kolika letech si mohou studenti (i žáci) přivydělat? A za jakých podmínek? Nejen o tom je náš dnešní článek.

Léto přináší pracovní příležitosti pro spoustu sezónních zaměstnanců, mezi které patří zejména studenti. Jde o skvělý způsob, jak si můžou přivydělat, osamostatnit se a naučit se fungovat v pracovním procesu. A protože jsou brigády vždy rychle „rozebrané“, můžete se do jejich hledání pustit už nyní.

Brigáda není jen pro studenty středních a vysokých škol

Věděli jste, že s brigádou (= výkon závislé práce podle zákoníku práce) může začít nezletilý, který dovršil 15 let? To se však může stát až poté, co dokončí povinnou školní docházku.

Děti mladší 15 let a nezletilí, kteří nedokončili školní docházku, pracovat nemohou. Děti můžou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní či sportovní činnost s povolením ÚP. Tato práce je časově omezena na 20 hodin týdně a nemůže zasahovat do výuky ve škole.

Jaké jsou podmínky pro studentskou brigádu?

Pokud je vám 15 let a dokončenou povinnou školní docházku, nic vám nebrání v tom, abyste si přivydělali. Ukončení povinné školní docházky je podmínkou nástupu do práce, ale ne možnosti uzavření pracovní smlouvy či dohody o provedení práce. Smlouvu si tak můžete zařídit už v 15 letech, se samotným nástupem si však musíte počkat.

Co znamená ukončená školní docházka?

Dle školského zákona je povinná školní docházka po dobu 9 let, nejvýše do konce školního roku, v němž žák dosáhne 17 let věku. Školní rok trvá od 1. září a končí 31. srpna. Skládá se z období vyučování a školních prázdnin. Na brigádu může žák ukončující povinnou školní docházku vyrazit na začátku prázdnin.

Pokud padne konec června na víkend, takže ve škole skončíte například 27. června (a 30. 6. už do školy v pondělí nepůjdete), můžete začít pracovat už 28. června.

Kde nemůže pracovat student?

Mladiství nemohou vykonávat práci, která je pro ně nepřiměřená, škodlivá a nebezpečná. To znamená, že nemůžou pracovat tam, kde by jim nebo někomu jinému hrozilo nebezpečí. Hornické práce, práce s výbušninami a práce na zařízeních elektrického napětí či výškové práce jsou zakázané. Výjimkou je praxe při studiu.

