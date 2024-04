Člověk s profesí zcela odlišnou od stavařiny, energetiky a realit, který v uplynulých devíti letech neprodával nemovitost, na zkratku PENB nejspíš nenarazil ani v některé z vědomostních soutěží. Začnete se s ní seznamovat ve chvíli, kdy se pustíte do prodeje nebo pronájmu bytu či domu.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument zařazující nemovitost do jedné ze sedmi klasifikačních tříd. Od mimořádně úsporného „áčka“ po mimořádně nehospodárné „géčko“. Často se mu lidově říká „energetický štítek“ podle obrázku vylepeného na zadní straně elektrospotřebičů.

„Tento nesprávný název vychází z předchůdce PENB, jímž byl EŠOB – energetický štítek obálky budovy. PENB je mnohem obsáhlejší, zahrnuje energii potřebnou k vytápění a osvětlení, k přípravě teplé vody, na chlazení, úpravu vlhkosti vzduchu a na větrání,“ vysvětluje brněnská inženýrka architektka Pavlína Kostelníková, která se nejen výpočty PENB zabývá.

close info Depositphotos zoom_in Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument zařazující nemovitost do jedné ze sedmi klasifikačních tříd

S energetickou náročností budov se pracuje už při výstavbě. Současná novostavba se smí pohybovat jen v prvních třech kategoriích. My se zaměříme na prodej nemovitosti, ale podmínka předložit PENB se týká i pronájmu.

PENB = Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetická náročnost budovy je vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy (energie potřebná zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení).

PENB vychází ze zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. (milovníci paragrafů si mohou hlouběji prostudovat). Díky tomuto obsáhlému dokumentu se kupující dozví, co ho v nemovitosti čeká za energetické radovánky a zda nebude vydělávat jen na otop a na chlazení v letních vedrech.

Pozor na překvapení při prodeji domu

Představte si makléře s destičkami plnými nejrůznějších lejster a smluv a vyjukaného majitele, který se o PENB dozvídá poprvé v životě. Pokud patří k odbojným antibyrokratickým kverulantům, jeho první popuzená otázka bude znít: „A proč?“ Dozví se: „Protože zákon je platný už od 1. 7. 2015 a za jeho nedodržení je sankce až 100 000 Kč!“ „Cože?!!!“

close info Depositphotos zoom_in Termokamera dokáže odhalit únik tepla z budovy

Na třetí, už poněkud skleslejší otázku: „A to nejsou žádné výjimky?“ byste měli od zkušeného makléře dostat odpověď, že povinnost se mimo jiné netýká budov postavených do roku 1947. Možná radostně poskočíte, že tím pádem máte pohodu, ale ouha! Makléř by totiž neměl pokrčit rameny a spokojit se s tím, že do inzerátu napíše energetickou třídu G.

Měl by pátrat dál, a pokud zjistí, že dům od té doby prošel větší rekonstrukcí, má přesvědčivě a autoritativně kontrovat větou: „Ale to platí jen pro staré budovy v původním stavu! Máte-li zatepleno 25 % obálky domu nebo nástavbu zvětšující plochu nemovitosti na dvouapůlnásobek, račte si urychleně sjednat odborníka a nechat si požadovaný dokument bez odmlouvání vystavit. Státní energetická inspekce, která na vše dohlíží, totiž může pokutovat i mě. Navíc bez PENB dáváte kupujícímu do ruky možnost odstoupit od smlouvy až 5 let od uzavření kupní smlouvy.“

Hledejte a (možná) ušetříte

Možná vám makléř hbitě vtiskne vizitku odborníka spolupracujícího s realitkou, ale tady přece jen máte volbu. Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu si lze vybrat ze seznamu energetických specialistů.

Jednak se vám nestane, že expert pojede měřit váš dům přes půl republiky, ale také často ušetříte. Běžná cena u rodinného domu se podle slibů na webu pohybuje od 2 500 Kč do 5 000 Kč (ale většina firem na 5 000 Kč teprve začíná s nabídkou) a vyhotovení trvá kolem 10 dní. Vždy záleží na konkrétním specialistovi a i tady se vyplatí poptat se a porovnávat.

Cena se odvíjí také od toho, zda máte pasport nemovitosti a není potřeba provádět její zaměření, což cenu pochopitelně zvyšuje. Ostatně pasport je dalším dokumentem, který by nikomu neměl chybět, ale o tom až příště.

A co ty výjimky?

Samozřejmě existují! Jak již bylo řečeno, PENB ujdou jednoznačná géčka, tedy budovy postavené před 1. 1. 1947, s nimiž se za uplynulých 80 let nic podstatného neudálo. Dále ty s obývanou plochou nižší než 50 m², rekreační objekty nesloužící k trvalému bydlení, kulturní památky a budovy v památkové rezervaci, budovy užívané pro náboženské účely a průmyslové a zemědělské stavby se spotřebou energie nižší než 700 GJ.

Jak je to v případě bytu?

SVJ mají povinnost nechat PENB vyhotovit na celou budovu a vy jste povinni ho kupujícímu či nájemci předložit nejpozději v den podpisu kupní smlouvy, stejně jako u prodeje či pronájmu domu. Pokud ti, kteří váš dům spravují, jsou lajdáci nedbalí zákonů, zde máte šanci PENB nahradit předložením vyúčtování energií tři roky zpětně. A jedna dobrá zpráva, u družstevního bytu PENB nepotřebujete, protože neprodáváte nemovitost, ale jen družstevní podíl.

S PENB k Zelené úsporám

Možná jste opravdu velký šťoura a pídíte dál. Zjistíte, že energetický štítek platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, případně do provedení větší změny na nemovitosti. Vcelku logicky vám přijde zbytečné vyhazovat několik tisíc jen tak, i když zákon byste rádi ctili.

Možná se od známého advokáta dozvíte, že štítek mít nemusíte, pokud v kupní smlouvě uvedete, že kupující chystající se váš domek rekonstruovat stejně bude o štítek žádat posléze.

Jenže makléřův známý energetik vám suše sdělí, že advokát neví, co mluví, a vy nakonec s úzkostným pocitem, že v současné džungli paragrafů se už nevyznají ani hlavy pomazané a logika dostává na frak, necháte kýžený dokument vyhotovit.

close info Shutterstock zoom_in Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument zařazující nemovitost do jedné ze sedmi klasifikačních tříd

Advokát podle oslovených odborníků opravdu pravdu nemá, nicméně kde není žalobce, není soudce. SEI není fyzicky schopna dozorovat každý prodej a zabývá se většinou jen stížnostmi a spory.

„Vyhotovením PENB před prodejem dobře uděláte,“ dodává Pavlína Kostelníková. „Nový majitel, chystající se na rekonstrukci sloužící k větší energetické úspoře, má totiž možnost žádat o dotaci a z průkazu rychle vyčte vše potřebné. Často jsou v něm uvedená i potřebná doporučení a noví majitelé vědí, co je čeká, chtějí-li se třeba z kategorie F dostat do D či dokonce do C.“ Navíc pokud chcete žádat o dotaci Zelená úsporám, bez PENB a pasportu nemovitosti se stejně neobejdete!

I taková informace může mít v rukou zkušeného makléře pozitivní vliv na cenu. PENB je tedy s trochou nadsázky podobný technické prohlídce automobilu.

Chcete prodat, koupit, pronajmout dům, byt, garáž nebo pozemek? Potřebujete si ujasnit stav nemovitosti vzhledem k finančním prostředkům, které máte k dispozici? Nenabízíte moc levně, nebo naopak draho? Jsou vaše požadavky spíše umírněné, nebo na nějaký ten milion hledět nemusíte? Víme o místě, kde získáte perfektní přehled pěkně pohromadě. Podívejte se na stránky https://www.annonce.cz/reality.html#reality a budete mít vše jako na dlani. Filtrování podle ceny, velikosti, lokality je samozřejmé a orientovat se budete za pár sekund. Podle popisu a hlavně z fotografií získáte dokonalý přehled o tisícovkách pozemků, domů, bytů a komerčních prostor. Určitě to vyzkoušejte.

Další díl Realitního okénka: Památková ochrana nemovitostí vyjde 30. 4. 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada, foto: Shutterstock, Depositphotos