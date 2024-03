S prodejem či nákupem nemovitosti je to jako s porodem. Rodí se zpravidla jednou či dvakrát za život. A kdo akci nezažil, toho nervují hrůzostrašné historky v médiích a na internetu. Jak už je totiž v Česku zvykem, spíše se nadává, než chválí, a průšvihy zvyšují čtenost. Základem úspěchu a odvahy pustit se do akce je dostatek relevantních informací!

Na porod lze trénovat na předporodní přípravě, k poklidnějšímu nákupu či prodeji nemovitosti poslouží třeba naše Realitní okénko oslovující zkušené makléře, advokáty a další odborníky. Postupně projdeme všemi možnostmi, kroky a komplikacemi, které taková náročná životní událost přináší.

Nájemci a nájemníci

Nejčastěji do kontaktu s realitami přicházejí lidé hledající pronájem, které zpravidla tlačí čas a obrovský převis poptávky nad nabídkou. Často se nechají vmanipulovat do nevýhodných akcí a nesmyslných požadavků pronajímajících, jen aby měli kam hlavu složit. Ale ani pronajímatelé, zejména začátečníci, nejsou bez starostí…

Kupující a prodávající

Kupující v současné době přebírají drobty na pomaličku rozmrzajícím realitním trhu s podezřením, že když už něco náhodou chvilku leží v nabídce, po podpisu smlouvy jim ze skříně vypadne bytelný kostlivec. Často vyrážejí na trh se suitou technických, finančních a právních poradců ve snaze vyhnout se podvodům a komplikacím a dobře dělají.

Sháníte dům, byt, garáž nebo pozemek? Realitní okénko vám může v řadě případů napovědět, co budete potřebovat

Prodávající, kteří nemovitost velmi často prodávají proto, aby za utržený peníz koupili jinou, počítají každou korunu, nadávají na výši provize a zkoušejí akci zvládnout sami. Dost často přijdou o více než o provizní statisíce.

Sliby a chyby

Někdy volbou špatného makléře, který slíbí hory, doly, černý les, ale výsledek slibům neodpovídá ani vzdáleně, jindy chybami plynoucími z toho, že se pouštějí do akce, na kterou je v současném byrokracií prorostlém a stohy nesrozumitelných smluv jištěném světě potřeba vědět opravdu hodně a nebát se zeptat odborníků (a za jejich zkušenosti jim zaplatit).

Realitní okénko vám poradí s nákupem a prodejem nemovitosti, s nájmem a pronájmem

Zkrátka, šťastní ti, kteří pronájem, prodej či koupi mohou vyřešit mezi spolehlivými blízkými lidmi „rukoudáním“ tak, jak to bývalo za časů našich pradědečků! I když ani tady se bez „papírování“ neobejdou.

Realitní okénko vám pomůže

Pokud tuto možnost nemáte, v Realitním okénku vás postupně seznámíme s jednotlivými kroky a pojmy na realitním trhu, jako je katastr nemovitostí, věcné břemeno, průkaz energetické náročnosti budovy, prodej s pomocí realitního makléře (a jak vybrat toho pravého) nebo svépomocí s advokátem, jak nemovitost prezentovat, na co se ptát a čeho si všímat při nákupu, co požadovat od pronajímajícího a co od nájemníka, jak si sjednat hypotéku a spoustu dalších informací…

Další díl Realitního okénka budeme vydávat za týden 26. 3. 2024. O čem bude? Záleží i na vás. Můžete se zapojit do ankety a vybrat téma, které vás bude zajímat nejvíc:

