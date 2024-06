Hypotéka, nebo nájemné? To je v současné době pro spoustu lidí velmi zásadní otázka. Výsledek zvažování je však velice individuální. Zaleží na místě, čase i možnostech splácení…

Pokud čekáte hlubinnou ekonomickou sondu o vývoji na hypotečním trhu, obraťte se na odborné servery. Tato úvaha je spíše určena laikům, kteří teprve palcem nohy zkoušejí, jak chladné jsou realitní vody a jaká v nich číhají nebezpečí. Své „plavecké“ schopnosti a vybavení musí každý posoudit s prověřeným odborníkem.

Po hlavě a bezhlavě?

Někdo se otužile vrhne do vln hypotéky, aniž by zvážil svou kondici (tu za něj ostatně zváží bankovní instituce, která nebonitní zájemce přísně odkáže do brouzdaliště pro neplavce). Jiný bezradně přešlapuje na břehu v neoprenu, s ploutvemi, kyslíkovou bombou a svačinou v košíku.

Pro bezradné přešlapující vyzbrojené nějakými úsporami, slušným platem a oporou v rodině máme dobrou zprávu. „Koncem loňského roku došlo po dvou letech k určitému oživení a zpřístupnění hypoték. I když to jde pomalu, koncem letošního prvního čtvrtletí jsme z téměř šestiprocentní sazby klesli na 5,2 procenta,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance.

close info Depositphotos zoom_in Realitní okénko: Hypotéky klesají, ceny nemovitostí rostou. Současný stav získání levnějšího bydlení moc nenahrává

Ovšem ke každé dobré zprávě patří i ta špatná. Nedostupnost hypoték sice vytvořila tlak na pokles ceny nemovitostí, jenže ty s oživením znovu stoupají, i když to není plošné, protože nabídka v atraktivních lokalitách je omezená. Takže… „Pokud někdo váhá a čeká na lepší sazbu, nedělá dobře, protože dojde k nárůstu cen,“ varuje Libor Ostatek.

„Prodávající budou mít převahu, protože na trh bohužel nepřichází dostatek nových nemovitostí. A novostavby, které jsou k mání, nejsou zpravidla pro českého občana s průměrnými příjmy dostupné.“

Co je doma, to se počítá

Co nás vlastně tak tlačí k bydlení ve vlastním v době, kdy nájmy jsou oproti současným splátkám hypotéky často až poloviční? Podle Libora Ostatka na nás uplynulé desítky let zanechaly stopu. Byli jsme vychováváni v tom, že co je doma, to se počítá, a že opravdové soukromí přináší jedině a pouze vlastní bydlení.

Jakkoli v západní cizině bydlení v nájmu převažuje, podle nedávného celosvětového průzkumu je vlastní bydlení snem 97 procent lidí, ale ze současných mladých Čechů si ho může dovolit jen třetina.

close info Depositphotos zoom_in Realitní okénko: Cenotvorba nemovitosti a kdo nejčastěji rozhoduje o výši ceny

Velký neklid mezi lidi žijící v podnájmu vnáší právě skutečnost, že řada pronajímaných bytů je financována hypotékami. Jejich razantní zvýšení v uplynulých dvou letech vedlo i k prudkému nárůstu nájmů. Přesto lze najít majitele bytů pronajímající pod tržní cenou spokojeným stálým nájemníkům, protože jejich základním požadavkem je klid a spokojenost na obou stranách. Ovšem ne každý má to štěstí, že se k laskavému „domácímu“ dostane. A nutnost často se stěhovat za nižšími platbami bydlení v nájmu ještě více prodražuje.

Střechu nad hlavou nedáme

Libor Ostatek tvrdí, že odborníci v uplynulých dvou letech inflační krize očekávali mnohem větší nárůst nesplácených hypoték – v krizových letech 2008 a 2009 se pohyboval nad 3, 5 procenty. Jenže Češi prokázali velkou rodinnou soudržnost, i to, že jsou většinou dříči, kteří si raději přiberou ještě jedno zaměstnání, jen aby o vlastní střechu nad hlavou nepřišli. A řadu úvěrů, jak už bylo řečeno, pomáhali táhnout naštvaní nájemníci.

V současné době domácnost vydá na splácení zhruba 70metrového bytu téměř 60 procent svých příjmů, v krizi to bylo dokonce 75! Zlatý střed by mělo být 33 %, což jsme zažili v letech 2012 až 2017. Tuto dobu lze nazvat zlatou érou financování, která je v současnosti mylně vnímána jako norma. „K normě se blížíme teď,“ tvrdí finanční odborník. „Doba se sazbou 1,5 až 2 procenta se jen těžko vrátí, leda by za tím stálo nějaké politické rozhodnutí. Je totiž potřeba myslet na to, že peníze mají svoji hodnotu, sám bych za tak málo do takového rizika nešel.“

Reference a srovnávání

Tak co, ještě přešlapujete na břehu? V první řadě vyzkoušejte některou z mnoha hypotečních kalkulaček na internetu. Zejména pokud disponujete větší částkou vlastních prostředků, bývá to důvod „osmělit se“.

A pokud se rozhodnete vstoupit „do vody“, platí totéž jako u výběru makléře – spolehlivé reference a pečlivé porovnávání nabídek! I když tady hrozí méně nepříjemných překvapení. „Postavení spotřebitele je obrovsky silné,“ ubezpečuje Libor Ostatek. „Sektor je kompletně regulovaný, regulace říká, co všechno je nutné spotřebiteli sdělovat. Takže stačí mít k ruce někoho, kdo se v problematice vyzná, a nechat si zkalkulovat více nabídek.“

Realitní makléř vám většinou nabídne vlastního hypotečního specialistu. Neměli byste se však spolehnout jen na tuto nabídku, ale rozhodnutí o tom, komu, jak dlouho a kolik budete splácet, věnovat dostatek času a přemýšlení.

A ještě jedna možnost!

Přestože pro většinu Čechů jsou peníze uložené do nemovitosti naprostou mantrou, jsou i jiné možnosti, jak mohou vydělávat, aniž by je zub inflace zvolna neohlodával. Nemáte-li na vlastní byt a chcete koupit aspoň malý, který vám bude zatím generovat nájemné, a případně ho ve chvíli, kdy budete mít šanci přece jen koupit něco většího, prodáte, zkuste si nejprve vše propočítat. A na misku vah přidat i možnost, že zrovna nenarazíte na nájemce snů.

Možná zjistíte, že stejnou práci a vcelku bez starostí pro vás udělá vhodná investice. Veronika Pemlová, finanční poradkyně z 4fin, tvrdí, že konzervativní investování s diverzifikovaným (do více produktů rozděleným) portfoliem bude peníze zhodnocovat bez starostí s nájemci.

Chce to jen dodržet několik základních podmínek. V první řadě neskákat na nabídky s podezřele vysokým zhodnocením a také pečlivě vybrat finančního poradce, stejně zodpovědně jako lékaře. Ideálně na opravdu spolehlivé doporučení, nikoli typu „naše Maruška to teď dělá“, ale ptát se na to, jak vše proběhlo a funguje.

„Finanční poradce je jakýsi lékař vašich financí. I on udělá základní ‚anamnézu‘ – tedy analýzu vašeho finančního zdraví. Na základě vašich představ o tom, kolik peněz a na jak dlouho chcete investovat a jak rychle je potřebujete mít dostupné, vám dá doporučení, co dělat, aby se peníze zhodnocovaly a pracovaly pro vás,“ vysvětluje poradkyně.

Navrhne vám různé možnosti, abyste za předpokladu, že dodržíte časový horizont i diverzifikaci, měli ze svého majetku maximální prospěch. Řada lidí se investování bojí, ale jak říká Veronika Pemlová: „U investic sice máte nejistý výnos, ale při ležení peněz na běžném nebo špatně úročeném účtu máte jistou ztrátu. Sice vidíte zhruba stále stejnou částku, ale s mnohem menší reálnou hodnotou.“

