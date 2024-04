Máte za sebou dobrodružství nákupu nemovitosti. Dumáte, jak zvládat souběh splácení hypotéky a financování rekonstrukce, a ejhle, na zahradě jako další komplikaci objevíte třeba zakopanou původní eternitovou střešní krytinu s azbestem. Stavebních problémů zejména u starých domů může číhat bezpočet. Co teď?

Každý prodávající by měl mít zájem na tom, aby kupujícímu podle pravdy sdělil všechny informace týkající se nemovitosti. Předejde tak nepříjemným tahanicím poté, co kupec, zejména na domě či na pozemku, objeví skryté vady.

Pokud má prodávající možnost dohledat všechny dokumenty týkající se celé historie domu, zpráva o jejich předání spolu s PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy je u většiny budov povinný) by se měla objevit ve smlouvě, aby bylo jasné, že prodávající nic nezatajil.

close info Depositphotos zoom_in Realitní okénko: Co dělat, když při nákupu nemovitosti objevíte vady

Nemáte-li pasport nemovitosti (zjednodušená dokumentace obsahující nezbytné popisy stavby a další dílčí informace) uložený ve složce důležitých dokumentů, u zkolaudovaných staveb ho lze najít na stavebním úřadě.

Zase ta smlouva!

Pražská advokátka Monika Kořínková nabádá kupující, aby před podpisem smlouvy prošli nemovitost se zkušeným odborníkem. Na koupi ojetého auta, což je mnohem menší investice, si většina zájemců také bere automechanika.

Rovněž by měli trvat na popisu vybavení domácnosti, které je součástí prodeje, aby se například nestalo, že při předávání nemovitosti objeví mnohem levnější kuchyňskou linku, svítidla či sanitu, popřípadě, že vybavení domácnosti bude chybět zcela!

Prodávající by měli do smlouvy uvést všechny zjevné vady, aby předešli pozdějším námitkám kupujících, že o nich nebyli informováni. Monika Kořínková proto nejen u starých nemovitostí doporučuje uvést informace typu, že dům je sto let starý, v roce 1996 proběhla rekonstrukce (popsat jaká) a tomu odpovídá současný stav.

Je totiž rozdíl, zda objevíte prasklinu ve zdi starého domu a u novostavby, kde to může být důvodem k reklamaci.

Skryté neznamená utajené!

Skryté vady se nazývají skryté proto, že nejsou zjistitelné pouhým pohledem, nebo z veřejných rejstříků. Nejčastěji se jedná o plíseň zakrytou sádrokartonem, shnilé dřevěné konstrukce, případně napadené dřevomorkou. Dále to může být nezkolaudovaná přístavba, zatékání do domu, prasklé stěny a podobně. O těchto vadách občas nevědí ani prodávající.

To, zda se kupec může domáhat nároků plynoucích ze skrytých vad, opět záleží na tom, jak byla napsaná smlouva a jaký byl skutečný stav v době prodeje, respektive následujícího předání nemovitosti.

Pak kupující může po prodávajícím vyžadovat zaplacení nápravy problému, snížení kupní ceny, případně odstoupení od kupní smlouvy. Ovšem to už se musí jednat opravdu o zásadní závadu, protože náročnou záležitost se změnami na katastru, které souvisejí s odstoupením od smlouvy, si každý většinou rozmyslí. Vracet dům není stejné jako reklamovat boty.

Kupující musí vadu vytknout (reklamovat). Prodávající by ji v takovém případě – je-li samozřejmě náprava možná – měl buď odstranit sám (zařídit na vlastní náklady), nebo uhradit cenu za její odstranění, případně poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny. Pokud prodávající tyto požadavky odmítne, může se kupující obrátit na soud, stejně jako v případě, jestliže prodávající neuzná jeho požadavek na odstoupení od smlouvy.

Další díl Realitního okénka: Průkaz energetické náročnosti budov PENB vyjde 23. 4. 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada, foto: Depositphotos