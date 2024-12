Máte stavební spoření a mrzí vás, že státní podpora spadla na polovinu? Nemusí! Díky bonusům od spořitelen můžete získat až 6 000 korun navíc. V tomto článku vám ukážeme, jak to funguje a na co si musíte dát pozor.

Pokud máte stavební spoření, určitě jste si všimli, že státní podpora není, co bývala. Místo 2 000 korun ročně teď dostanete maximálně 1 000 Kč. Přesto se to pořád dá pěkně využít. Některé stavební spořitelny totiž přišly s bonusy, které vám mohou přinést příjemné peníze navíc. Jak z toho můžete vytěžit maximum? Pojďme si to rozebrat krok za krokem.

Co obnáší státní podpora v roce 2024?

Od roku 2024 se změnila dlouho trvající pravidla, a státní podpora už není tak štědrá. Maximální částka je 1 000 Kč ročně, což dostanete, pokud na stavebko vložíte alespoň 20 000 Kč. Stejná pravidla platí jak pro nové smlouvy, tak pro ty starší.

Máte na to čas do 31. prosince, ale pozor – peníze musí být na účtu stavebního spoření připsané, nejen odeslané. U některých bank může převod trvat i pár dní, takže nenechávejte platbu na poslední chvíli. Radši počítejte s časovou rezervou, je zbytečné přijít o bonus kvůli zpoždění.

Jak získat víc než tisícovku? Spořitelny rozdávají bonusy

Spořitelny se snaží svým klientům nízkou státní podporu vynahradit a lákají klienty na zajímavé nabídky. Pokud víte, jak na to, můžete si přijít i na několik tisíc korun navíc.

Raiffeisen stavební spořitelna

Až 6 000 Kč jako bonus : Pokud vložíte 20 000 Kč, získáte 2 000 Kč. Při vkladech 40 000 Kč nebo 60 000 Kč se bonus postupně navyšuje na 4 000 Kč nebo 6 000 Kč.

Peníze si můžete nechat vyplatit i na běžný účet u Raiffeisenbank.

Buřinka (Česká spořitelna)

Dvojnásobná podpora : Díky bonusům od spořitelny můžete získat další 1 000 Kč za pravidelné vklady.

K tomu navíc až 2 500 Kč za vyšší jednorázový vklad (například 75 000 Kč do 5 měsíců).

ČSOB stavební spořitelna

2 000 Kč bonus : Pokud během prvních 4 měsíců spoření vložíte aspoň 50 000 Kč.

Dalších 2 500 Kč za aktivní využívání běžného účtu u ČSOB.

Praktické tipy, jak na to

Nečekejte s platbou na poslední chvíli – Peníze na stavební spoření musí být připsané do konce roku, nejen odeslané z účtu. Využijte bonusy – Pokud plánujete vyšší vklad, zjistěte, jaké akce spořitelny nabízejí. Tyto nabídky se liší a často se dají kombinovat. Sledujte úroky – Některé spořitelny mají vyšší úročení vkladů, což vám může pomoci, pokud plánujete dlouhodobě spořit.

Vyplatí se stavební spoření i teď?

I když už státní podpora klesla, stavební spoření pořád dává smysl – zvlášť pokud se chystáte spořit na větší cíle, jako je rekonstrukce nebo koupě nemovitosti. Díky bonusům od spořitelen můžete získat víc, než nabízí stát, a navíc se můžete spolehnout na bezpečné zhodnocení svých peněz.

