Ušetřit peníze nemusí být nutně o šetření na každém kroku nebo omezení všech výdajů. Existují zajímavé a netradiční způsoby, jak snížit náklady, aniž byste museli snižovat svou životní úroveň. Vyzkoušejte naše tipy a zjistěte, jak lze spořit kreativně a přitom s radostí.

Myslíte si, že šetření peněz je jen o pečlivém sledování rozpočtu a vzdávání se všech radostí života? Omyl! Existuje mnoho netradičních a kreativních způsobů, jak můžete ušetřit, aniž byste museli měnit svůj životní styl. Připravili jsme pro vás několik zajímavých tipů, které vám mohou přinést úspory tam, kde byste to možná ani nečekali.

Jak ušetřit z výplaty? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Výměnný obchod: Proč nakupovat, když můžete směňovat?

Výměnný obchod, nebo chcete-li barter, je stará, ale stále efektivní metoda, jak získat to, co potřebujete, bez utrácení peněz. Pokud máte doma něco, co už nevyužíváte, zkuste to vyměnit s někým jiným za něco, co naopak potřebujete. Od dětského oblečení až po zahradní nářadí – možnosti jsou neomezené! Mnoho komunit dnes organizuje výměnné bazary nebo máte možnost najít podobné nabídky na sociálních sítích.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in S těmito netradičními tipy ušetříte

Nakupujte mimo sezónu

Možná to zní jako klišé, ale nakupování mimo sezónu je jedním z nejlepších způsobů, jak ušetřit velké částky. Oblékání, vybavení na sport nebo zahradní potřeby jsou v období mimo sezónu často zlevněné i o desítky procent.

Když nakoupíte zimní oblečení v létě a naopak, můžete výrazně ušetřit. Totéž platí pro dovolenou – plánování předem a mimo hlavní sezónu přináší nejen úspory, ale často i klidnější zážitek.

Energetické úspory malými změnami

Snížení spotřeby energie nemusí nutně znamenat velké investice. Můžete například přejít na LED žárovky, které spotřebují méně energie a vydrží déle než klasické žárovky. Dalším jednoduchým trikem je vytahovat elektroniku ze zásuvek, když ji nepoužíváte.

„Upíří energie“, jak se nazývá spotřeba energie v pohotovostním režimu, může tvořit překvapivě vysoké procento vašeho účtu za elektřinu. Malými změnami, jako je vypínání přístrojů nebo instalace termostatických hlavic, můžete ročně ušetřit stovky korun.

Vlastní výroba čisticích prostředků

Nákup čisticích prostředků může být drahý, ale existují alternativy, které jsou šetrné k vaší peněžence i k přírodě. Ocet, jedlá soda a citronová šťáva dokážou zázraky, pokud jde o čistotu domácnosti. Tyto ingredience jsou levné a jejich kombinací si můžete vyrobit účinné čisticí prostředky pro různé účely – od čištění koupelny po leštění oken. Nejen že ušetříte, ale navíc se vyhnete zbytečné chemii ve své domácnosti.

Sdílení nákladů: Autem nebo zahradou

Sdílení není jenom pro sdílení jízd autem do práce. Zkuste se domluvit se sousedy na společném využívání zahradního vybavení, jako jsou sekačky, nebo třeba grily.

Proč mít každý svůj gril, když se na něj dá složit s přáteli nebo sousedy? Sdílením můžete snížit náklady na nákup a údržbu vybavení, které jinak využijete jen párkrát za rok. Podobně můžete ušetřit i na nákladech na dopravu – sdílení s kolegy nebo sousedy může výrazně snížit náklady na palivo a parkování.

Cashback a odměnové programy

Cashbackové portály vám umožní získat část peněz zpět z nákupů. Stačí se před nákupem registrovat na některém z těchto portálů, proklikat se přes něj do obchodu a část vaší útraty se vám vrátí zpět. Podobně fungují i různé věrnostní a odměnové programy. V mnoha případech se sčítá každá koruna, kterou pak můžete využít na slevy nebo další nákupy. Je to snadný způsob, jak získat peníze zpět bez velké námahy.

Pěstujte si vlastní bylinky a zeleninu

Ať už máte zahradu, balkon, nebo jen okenní parapet, pěstování vlastních bylinek a zeleniny vám může přinést zajímavé úspory. Bylinky jako bazalka, máta nebo rozmarýn jsou snadné na pěstování a jejich pravidelný nákup v obchodě může být překvapivě drahý. Kromě finančních úspor získáte také čerstvé ingredience, které máte vždy po ruce, a radost z vlastního výpěstku je k nezaplacení.