Vláda 7. 2. 2024 jednala o zvýšení normativních nákladů na bydlení. Bohužel se rozhodla tento návrh nepotvrdit. Přitom v minulém roce k jejich navýšení došlo.

Vláda nepodpořila zvýšení normativních nákladů, které mají vliv na nárok i výši příspěvku na bydlení, ale také na výši srážek ze mzdy. V roce 2023 se normativní náklady zvýšily vlivem energetické krize a inflace. Pro letošní rok se však navýšení neprodlužuje.

Co jsou normativní náklady na bydlení?

Normativní náklady na bydlení mají představovat průměrné celkové náklady na bydlení dle velikosti obce i počtu členů ve vaší domácnosti. Stanovují se z nájemného, v případě vlastníků ze srovnatelných nákladů a cen služeb a energií.

Normativní náklady na bydlení jsou nižší

Hned na začátku letošního roku začaly platit nižší normativní náklady na bydlení. Kvůli tomu se mnoha lidem snížila výše příspěvku na bydlení, hodně lidí na příspěvek nedosáhlo vůbec. Kvůli nižším normativním nákladům je nižší také nezabavitelná částka, která zůstává ze mzdy dlužníkům, jimž jsou prováděny srážky ze mzdy.

Kdo, proč a kdy?

Poslankyně Lucie Šafářová podala návrh zákona, který by znamenal navrácení normativních nákladů do stejné výše, která platila do konce minulého roku. Náklady na bydlení se totiž nesnížily, v mnoha ohledech jsou ještě vyšší.

Podle poslankyně je tedy „mimo“, aby vyšší náklady na bydlení znamenaly nižší normativní náklady a menší pomoc ze strany státu. Normativní náklady chtěla zvýšit alespoň do 31. prosince 2025. Avšak marně.

Vláda s jejím názorem nesouhlasila a návrh nepodpořila. Zvýšení normativních nákladů bylo okamžitou reakcí na zvýšení kolísavých cen energií – ty jsou však podle vlády v současnosti stabilní.

Šetří se, kde je to možné

Protože se vláda snaží zejména o stabilizaci státního rozpočtu, je podle ní nemožné vynakládat další finance související s případným přijetím návrhu zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí se navíc chystá sloučit 4 sociální dávky do jedné. Kromě zjednodušeného procesu podání žádosti to však znamená i přísnější podmínky pro schvalování.

