Růst velkoobchodních cen energií vyvolává obavy z budoucího zdražení elektřiny pro domácnosti. Experti doporučují pečlivý výběr a fixaci tarifů, aby se předešlo výraznějším či nepříjemným finančním dopadům.

Velkoobchodní ceny energií již po několik týdnů prudce stoupají, což se začíná promítat do cenových nabídek dodavatelů pro koncové spotřebitele. V reakci na tuto situaci řada odborníků radí zákazníkům, aby si pečlivě prohlédli dostupné tržní nabídky a vybrali si tu nejvýhodnější, kterou by následně zafixovali na co možná nejdelší dobu.

Tento krok by mohl poskytnout jistou míru ochrany před dalším možným zvyšováním cen, které by mohlo být ještě výraznější. Všechny indikace nyní ukazují na to, že éra nižších cen energií se blíží ke konci a spotřebitelé by měli začít přemýšlet o tom, jak se přizpůsobit nadcházejícím změnám a zdražení elektřiny.

Co se děje na trhu s energiemi

K postupnému zdražování elektřiny na energetické burze dochází již od února s tím, že za poslední tři měsíce se její cena zvýšila o zhruba třetinu z částky kolem 70 eur na více než 100 eur za MWh.

Zatímco v březnu cena spíše stagnovala, v první polovině dubna začala opět rychle růst. Tento vývoj se propisuje i do aktuálních ceníků dodavatelů, kteří oproti dřívějším nabídkám zlevnili jen symbolicky a brzy začnou zdražovat.

Flexibilita spotřeby - proč jsou spotové ceny elektřiny výhodné?

Ceny míří vzhůru

Největší dodavatel energií, ČEZ, již k tomuto kroku přistoupil. V médiích sice zveřejnil informaci, že zlevní 1 MWh elektřiny na 3595 korun bez DPH u produktu bez fixace, ale u svého nejlevnějšího produktu Extra (s koncem fixace 30. září 2025) už cenu za 1 MWh zvýšil z 2900 Kč na 2990 Kč u nejběžnější distribuční sazby D02d. Ačkoliv je pravdou, že ČEZ si vzhledem ke své dominantní pozici na trhu může dovolit nabízet mírně vyšší ceny, brzy dojde ke zdražování i jinde.

Konec levných energií?

„Je zřejmé, že období zlevňování energií končí. Ceny na burze tlačí nahoru mírné oživení evropského průmyslu stejně, jako zdražování emisních povolenek. Zvlášť v druhé polovině roku tak očekáváme další výrazné zdražování cen elektřiny, ale také plynu. Nyní je tedy nejvyšší čas vyhledat si cenově nejvýhodnější produkt, tedy zajímavou akviziční nabídku s fixací nejlépe na dva nebo i tři roky,“ radí Tomáš Vrňák, energetický analytik společnosti Ušetřeno.cz.

Risk, nebo jistota?

Spotřebitelé, kteří využívají produkty s fixací na měsíc nebo přímo navázané na spotové ceny neboli aktuální vývoj na burze, tedy poměrně riskují. Velkoobchodní ceny elektřiny nemusejí už poklesnout, v dlouhodobější perspektivě ale budou mířit nahoru.

Přitom získat přehled o nabídkách napříč trhem lze snadno a rychle pomocí důvěryhodného srovnávače. Jen je tak třeba učinit ideálně 6 měsíců před koncem stávající smlouvy, jinak hrozí, že se smlouva prodlouží do dražších současných či budoucích ceníků.