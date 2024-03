Rok 2024 přinesl do světa stavebního spoření několik klíčových změn, které ovlivňují tisíce Čechů. Dotační poradenství, jiná daňová pravidla a rozšíření definice bytových potřeb jsou jen některé z aspektů, na které byste si letos měli dát pozor. Jaké novinky nás čekají a jak se k nim staví stavební spořitelny?

Jednou z nejvýraznějších letošních změn je snížení státní podpory. Předchozí sazba ve výši 10 % se snižuje na polovinu, tedy na 5 %, maximálně z částky 20 000 Kč ročně. Pro stavební spořitelny to znamená novou výzvu – jak klientům tuto ztrátu kompenzovat?

Česká spořitelna se rozhodla zdvojnásobit státní příspěvek pro smlouvy uzavřené od srpna 2023. Díky Buřince klienti mohou získat bonus až 5 x 1000 Kč za roky 2024 až 2028.

Daňová pravidla a státní podpora

Další důležitou změnou je začlenění státní podpory do kategorie „ostatní příjmy“ podléhající zdanění. To může mít vliv na střadatele, jejichž roční příjmy v této kategorii překročí 50 000 Kč. To se však týká jen minima lidí. Odborníci však radí sledovat své daňové povinnosti, aby u vás nedošlo k nepříjemným překvapením.

Zelené bydlení ve stavebním spoření

Rozšíření definice bytové potřeby je další letošní změnou. Kromě tradičních bytových opatření nyní stavební spořitelny podporují i ​​iniciativy pro udržitelné bydlení, jako je zateplení domu nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Tato změna otevírá nové možnosti pro střadatele, kteří chtějí investovat do ekologických a energeticky úsporných opatření.

Asistence při čerpání dotací

Stavební spořitelny se také stávají partnerem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, aby mohly pomoci při čerpání dotací na zateplení a další úsporná opatření. Tato nová služba poskytuje střadatelům jednodušší cestu k získání finanční podpory od státu a zároveň jim poskytuje odbornou pomoc při vyřizování potřebných formalit.

