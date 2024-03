Máte rádi Velikonoce? A jsou u vás doma každý rok stejné, nebo se vaše názory na velikonoční tradice, jídlo a trávení volného času mění? Porovnejte si svoje preference s výsledky aktuálního velikonočního průzkumu. Jak moc vás překvapí?

Skutečně ctíme velikonoční tradice? Když můžeme, jedeme o Velikonocích na chalupu nebo na chatu? A utratíme za velikonoční dobroty a výslužku pro koledníky více než vloni? Pozor, je velký rozdíl mezi průměrem a tzv. mediánem. Čtěte dál a dozvíte se to.

Také si nedokážete představit Velikonoce bez sladkého beránka? Vyzkoušejte osvědčený recept od famózní cukrářky Mirky van Gils Slavíkové:

Dobrá zpráva pro začátek

Všechno se zdražuje. Bude to platit i pro letošní svátky jara? „Velikonoce se oproti loňsku zas o tolik neprodraží. Ceny důležitých surovin jako máslo, mléko, mouka, olej nebo třeba maso se v meziročním srovnání nezvýšily. A v případě nejsymboličtějšího produktu - vajíček - jsme dostali dokonce milý dárek v podobě nižších cen. A to až o třetinu,“ uvádí František Brož, tiskový mluvčí online supermarketu Košík.cz, který realizoval velikonoční průzkum.

Útrata: za kolik letos, za kolik loni

Předpokládaný průměrný účet za letošní Velikonoce se má pohybovat kolem 3020 Kč, což je o 176 Kč více než v roce 2023. Ale… „Průměr nevypovídá o tom, kolik za Velikonoce utratí největší počet domácností. To rozkryje takzvaný medián, a ten už je výrazně nižší. Meziročně stoupl o 120 korun a v letošním roce činí asi 1720 korun,“ upřesňuje tiskový mluvčí. Tady se dozvíte více o rozdílu mezi průměrem a mediánem.

close info Kosik.cz zoom_in Sedí žebříček top velikonočních dobrot i na vás?

Skutečně dodržujeme tradice?

Opravdu dodržujeme, ale nijak to s nimi nepřeháníme.

Rok 2023: 1. Ano, ale jen pár a symbolicky (48,95 %), 2. Ne, spíš si užiju jaro, volno a domácí pohodu (31,56 %), 3. Ano, naplno. Barvíme vajíčka, pleteme pomlázky, chodíme na koledu (19,49 %).

Rok 2024: 1. Ano, ale jen pár a symbolicky (46,27 %), 2. Ne, spíš si užiju jaro, volno a domácí pohodu (36,39 %), 3. Ano, naplno. Barvíme vajíčka, pleteme pomlázky, chodíme na koledu (17,34 %).

close info Madeleine Steinbach / Shutterstock zoom_in Velikonoční pokrmy aneb U většiny lidí letos nebude chybět sladký beránek, ovšem mazanec má obsadit druhou příčku, a to docela těsně

Co se změnilo

Kdo mohl, ten vloni odjel z domova pryč. Nemyslíme do ciziny, ale na chalupu nebo chatu či k příbuzným a netýkalo se to jen Pražáků a Brňáků. Prakticky šlo o dobíhající reakci na covidové roky. Letos to má být jinak, protože až 61,60 % dotázaných uvedlo – Velikonoce budeme trávit doma. Zhruba pětina plánuje odjet k příbuzným a jen 14,30 % pojede na chalupu.

Co nechybí na svátečním stole

Velikonoce se z pohledu nejoblíbenějších svátků drží na 2. místě, po Vánocích. Platilo to vloni, platí to i letos. A jak dopadl souboj hutných a tekutých dobrot na prvních 4 pozicích?

Rok 2023: 1. beránek, 2. kraslice, 3. nádivka, 4. víno

Rok 2024: 1. beránek, 2. mazanec, 3. vajíčka a kraslice, 4. nádivka

Tohle je pro nás nejdůležitější

Vážíme si blízkosti lidí, na nichž nám nejvíce záleží. Proto ještě důležitější než tradice je čas, který trávíme s rodinou nebo s lidmi, jež známe (40,07 %). Druhou příčku v této kategorii „obsadila“ probouzející se příroda a fakt, že Velikonoce jsou pro nás symbolickou tečkou za zimou (38,23 %). A tradice a zvyky se úplně nevypařily, jen se dostaly na 3. místo (8,41 %) stejně jako v roce 2023.

