Připravit dítě na školní rok se může stát výraznou položkou v rodinném rozpočtu. V roce 2024 došlo k nárůstu cen školní výbavy, což přidává rodičům další finanční zátěž. Dnes se podíváme na aktuální náklady, srovnání s loňským rokem a nabídneme vám i tipy, jak na školní výbavě ušetřit.

V roce 2024 se rodiče musí připravit na vyšší výdaje spojené se školní výbavou. Průměrná cena vybavení pro prvňáčka se nyní pohybuje mezi 4 000 a 6 000 Kč, což je nárůst oproti minulému roku.

Podle průzkumu společnosti NielsenIQ vzrostly ceny některých základních položek školní výbavy o 5 až 10 %, zejména kvůli rostoucím nákladům na suroviny a dopravu. Například školní batoh, který v roce 2023 stál průměrně 1 400 Kč, nyní vyjde na 1 600 až 2 500 Kč.

V roce 2024 se celkové náklady na základní školní výbavu výrazně zvýšily. Sešity, psací potřeby a další nezbytnosti jsou dražší, přičemž průměrná cena základní sady sešitů vzrostla zhruba o 10 až 15 %.

Pokud započítáme i další vybavení, jako je sportovní obuv a oblečení, mohou celkové náklady dosáhnout až 7 000 Kč, což je oproti loňsku nárůst o více než 500 Kč.

Jak na školní výbavě ušetřit?

Rostoucí ceny mohou být pro mnohé rodiny problémem, ale existuje několik způsobů, jak můžete ušetřit. Jedním z nich je využití letních slev a akčních nabídek, které mohou snížit ceny až o třetinu. Například během slevových akcí na konci července lze najít školní batohy se slevou až 30 %​.

Výměnné bazary a second hand

Dalším způsobem, jak snížit náklady, je využití second hand obchodů a výměnných bazarů. Na platformách jako Vinted.cz lze najít kvalitní školní výbavu za zlomek původní ceny, což je obzvláště výhodné pro dražší položky jako batohy nebo sportovní oblečení.

Důraz na kvalitu

Ačkoli se to může zdát na první pohled dražší, investice do kvalitních výrobků, které vydrží déle, může být v dlouhodobém horizontu ekonomicky výhodnější. Kvalitní batoh s ergonomickými prvky může vydržet několik let, což znamená úsporu v budoucnu.