Nemůžete si vzít dovolenou v práci, ani když na ni máte nárok? V tom případě vašemu šéfovi hrozí pokuta do výše až 200 tisíc korun. Podívejte se, jaká máte práva a jak můžete postupovat, pokud váš zaměstnavatel porušuje zákon.

Každý zaměstnanec má ze zákona právo na dovolenou, kterou by měl čerpat během kalendářního roku, za který mu dovolená náleží. Výjimkou jsou jen ty případy, kdy tomu brání vážné provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance. Pokud vám ale zaměstnavatel odmítne naplánovat nebo umožnit čerpání dovolené, vystavuje se sám riziku vysoké pokuty.

Co musí zaměstnavatel zajistit?

Zákoník práce jasně říká, že zaměstnavatel je povinen dovolenou naplánovat tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat včas. Pokud to z nějakých objektivních důvodů není možné, dovolená se automaticky převádí do následujícího kalendářního roku. Tady ale platí pravidlo, že ji zaměstnanec musí vyčerpat nejpozději do konce června.

A co je důležité? Zaměstnavatel by měl dovolenou převést automaticky, bez nutnosti, aby si o to zaměstnanec musel říkat. Pokud to neudělá, porušuje zákon a riskuje pokutu od inspektorátu práce.

Jak se bránit, když vám dovolenou neumožní?

Pokud vám zaměstnavatel odmítá dovolenou naplánovat, postupujte takto:

Začněte komunikací. Nejlepší je napsat zaměstnavateli e-mail nebo dopis, kde ho upozorníte na jeho povinnost podle zákoníku práce. Zapojte inspektorát práce. Když na vás zaměstnavatel nereaguje, můžete podat podnět inspektorátu práce. Právní kroky. Pokud nepomůže ani inspektorát, můžete zvážit právní cestu a domáhat se svých práv soudně.

Co hrozí zaměstnavateli?

Pokud vám zaměstnavatel neumožní, abyste čerpali svoji dovolenou a nemá k tomu zákonem uznaný důvod, může dostat od inspektorátu práce pokutu až do výše 200 tisíc korun. Navíc mu hrozí zhoršení vztahů se zaměstnanci a ztráta jejich důvěry. A to není nic, co by zaměstnavatelé v práci chtěli.

Kdy dovolená nepropadne?

Ne vždy se musí dovolená vyčerpat ve standardní lhůtě. Výjimky platí například tehdy, pokud budete jako zaměstnanec na dlouhodobé nemocenské, mateřské nebo rodičovské dovolené. V těchto případech se čerpání dovolené odkládá na dobu, kdy výše uvedené překážky pominou.

Dovolená nemůže zaměstnanci „propadnout“ ani tehdy, když ji zaměstnavatel nestihl naplánovat. Pokud pracovní poměr skončí a zaměstnanci zůstává nevyčerpaná dovolená, musí mu ji zaměstnavatel finančně proplatit.

Dovolená není jen povinnost zaměstnavatele, ale především právo zaměstnance, které má zákonem zaručené. Pokud vám šéf brání čerpat volno, rozhodně se braňte. Kromě pokuty riskuje zaměstnavatel i zhoršenou pověst, což může poškodit jeho firmu víc, než by čekal.

Pamatujte, že dovolená je tady od toho, abyste si odpočinuli a nabrali síly. Pokud vás zaměstnavatel nutí ji odkládat, ozvěte se – máte na to právo.