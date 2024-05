Dětské tábory jsou skvělou možností, jak můžete svým dětem nabídnout smysluplný program na letní prázdniny, vy jim navíc nebudete muset neustále vymýšlet program. Tábory pro děti však nejsou levnou záležitostí. Věděli jste ale, že spousta pojišťoven vám část peněz vrátí v rámci fondu prevence?

Dětské tábory jsou dobrým způsobem, jak mohou vaše děti trávit svůj volný čas o letních prázdninách smysluplně. Bohužel nejde o levnou záležitost. Příspěvek na letní tábory však nabízí spousta pojišťoven v rámci fondu prevence.

Tímto způsobem pojišťovny podporují děti v pohybu a sportu. I proto se příspěvky obvykle týkají „normálních“ letních táborů. Nikoliv příměstských a nesportovních. Záleží však na konkrétní zdravotní pojišťovně.

Oborová zdravotní pojišťovna a příspěvek na letní tábor

Příspěvek od Oborové zdravotní pojišťovny může mít různou výši – vyšplhat se může až k deseti tisícům. Záleží na počtu kreditů, které nasbíráte v aplikaci Vitakarta. A jak se body sbírají? Získat je můžete za dárcovství krve, ale i preventivní prohlídky. Jak vidíte, je zde kladen velký důraz na prevenci.

Kredit můžete čerpat jak na sportovní pobyty (včetně soustředění), tak i na ozdravné pobyty. Kredity nelze čerpat na příměstské tábory. K čerpání kreditů doložte daňový doklad, může být starý maximálně 3 měsíce.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a příspěvek na letní tábor

Česká průmyslová pojišťovna vám na tábor přispěje až do výše 1500 Kč. Jediné, co pro to musíte jako rodiče udělat, je předložit potvrzení organizátora o ukončení letního tábora. Udělat to však musíte do jednoho měsíce. Doklady o úhradě musíte uplatnit do tří měsíců.

Velkou výhodou je fakt, že se příspěvek týká také příměstských táborů, letních škol i družin. Nechybí ani sportovní soustředění probíhající během prázdnin. Podmínkou je však, aby tábor trval alespoň čtyři dny. Příspěvek se vztahuje na děti od 3 do 17 let.

RBP a příspěvek na letní tábor

RBP přispěje až 1500 Kč na pobytový i příměstský letní tábor. Ten musí trvat alespoň 7 dní v případě pobytového tábora. Nebo 5 dní v případě příměstského tábora.

Tyto tábory musí být zaměřené na pohyb a sport, takže třeba cyklistický nebo plavecký tábor. Děti milující malování a podobně mají bohužel smůlu. Na příspěvek mají nárok děti od 3 let do ukončení školní docházky.

Pokud chcete čerpat příspěvek, potřebujete doklad o absolvování tábora, opět mladší tří měsíců. Dále vyplněný formulář s žádostí o příspěvek. Pokud máte doma alergika nebo dítě s kožním či respiračním onemocněním, můžete žádat o příspěvek do výše 10000 Kč na ozdravné pobyty u moře. Pokud to máte v plánu, máte čas do konce července.

Všeobecná zdravotní pojišťovna a příspěvek na letní tábor

Všeobecná zdravotní pojišťovna na letní tábory nepřispívá. Pokud zvažujete přechod k jiné zdravotní pojišťovně, měli byste vědět, že přejít k jiné pojišťovně můžete jednou za 12 měsíců. A to ve 2 termínech, vždy na začátku pololetí. Žádost se podává 3 až 6 měsíců předem.

Vojenská zdravotní pojišťovna a příspěvek na letní tábor

V případě, že tábor bude trvat alespoň pět dnů, má dítě nárok na až 1000 korun. Tábor však musí zahrnovat pohyb v přírodě. Příměstské tábory musí být zaměřeny sportovně. Po ukončení tábora musíte pojišťovně předložit potvrzení o absolvování tábora, dále o zaplacení pobytu – vždy s podpisem a razítkem organizátora.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a příspěvek na letní tábor

Zdravotní pojišťovna přispívá až 1500 Kč na sportovněpohybové aktivity, tedy na sportovněpohybový pobyt. Pokud se tento pobyt uskuteční během letních prázdnin, můžete žádat o dalších 500 Kč. O příspěvek žádejte do 3 měsíců od ukončení pobytu. Platební doklad může být starší, pokud máte potvrzení, že se pobytu dítě zúčastní letos. Pobyt musí trvat alespoň 4 dny.

Nezapomínejte na pojištění

Pokud posíláte dítě na letní tábor, doporučujeme vám sjednat si pojištění odpovědnosti. To oceníte v případě, že dítě na táboře omylem něco rozbije. Ujistěte se také, zda je organizátorem tábora nějak řešeno úrazové pojištění. Nebo zda ho musíte dítěti řešit sami.

