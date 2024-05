100% příroda bez hluku a smradu: AKU technika dobývá Česko!

Adam Krejčík 28. 5. 2024 clock 4 minuty gallery video

Zahrada, kde jediný zvuk je šumění listů a zpěv ptáků. Díky AKU zahradní technice je to možné. Bez kabelů, bez benzínu, jen čistá síla na dosah ruky. Stačí vám lithium-iontová baterie, kterou lze použít pro všechny stroje dané výkonové řady, a to od jara až do podzimu.

