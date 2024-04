Vybíráte mezi aku šroubovákem a vrtačkou? Prozradíme vám, jaký je mezi nimi rozdíl a proč je důležité zvolit správný nástroj pro vaši práci. Zjistěte, kdy postačí lehký šroubovák a kdy je nezbytná robustnější a výkonnější vrtačka.

Kdy si na práci vzít akumulátorový šroubovák a kdy už vrtačku? Možná vás také napadá, kde je vlastně hranice mezi těmito dvěma pomocníky. „Rozptyl nářadí v těchto skupinách je skutečně obrovský. Nejmenší vypadají jako klasický ruční šroubovák, jen mají elektrizovaný pohon, největší aku vrtačky si troufnou i na vrtání do betonu,“ říká Lukáš Racek z centrálního servisu značky FIELDMANN v Říčanech a dodává: „Leckde se můžete dočíst, že mezi aku vrtačkou a aku šroubovákem rozdíl není. Já tvrdím, že rozdíl je, a obrovský.“

Síla a funkce

Odlišnosti mezi aku vrtačkou a aku šroubovákem spočívají podle Lukáše Racka především ve funkcích, které tyto nástroje nabízejí, a v síle, jakou jsou schopné vyvinout. Pokud to zjednodušíme, pak o rozdílu vypovídá už název: aku šroubovák je určen k utahování a povolování šroubů. Neporadí si s velkými vruty, protože na ně zkrátka nemá potřebnou sílu. Aku vrtačka se hodí jak ke šroubování, tak k vrtání. Je však těžší, mohutnější a do úzkých prostor se mnohdy nevejde.

Nejmenší aku šroubováky vypadají jako obyčejné ruční šroubováky. Vejdou se i do kapsy, dobře padnou do ruky, jsou lehké. Jsou tu, abychom nemuseli točit rukou, sílu čerpají z integrované baterie. Síla je to ale relativně malá, jen kolem 3,5 Nm (newtonmetru), optimální tak na zašroubování malých šroubků. Aku vrtačky, které bez problémů zašroubují vrut do dřeva, mohou mít sílu i desetkrát větší.

Elektrický šroubovák vs. vrtačka

Zdroj: Youtube

Utahovací moment, výhoda silnějších strojů

Zmíněnou silou při utahování šroubů je, zjednodušeně řečeno, „utahovací moment“, jeden z technických parametrů akumulátorových šroubováků a vrtaček. Větší síla tak znamená vyšší utahovací moment v newtonmetrech (Nm).

„Z toho vyplývá, že čím větší a tlustší šroub mám připravený, tím vyšší je potřebný utahovací moment,“ vysvětluje Lukáš Racek. K provedení běžné práce ale pochopitelně nepotřebujete nejsilnější šroubovák na trhu. Do měkčího dřeva můžete šroubovat se strojem s hodnotou utahovacího momentu kolem 20-30 Nm.

Vyšší zátěž? Řaďte nižší rychlost

Pokud nastavíme příliš vysoký utahovací moment, strhneme šroub, nebo se vrut „potopí“ do materiálu, zatímco při příliš nízkém stroj přeskakuje a nedošroubujeme hlavičku až do konce. Je tedy třeba hledat optimální krouticí moment podle typu šroubu, nebo materiálu.

„Většina vrtaček mívá volitelné rychlosti, kdy je nižší rychlost spojena s vyšší silou,“ říká Lukáš Racek a dodává: „Akumulátorové vrtačky mívají i pojistku proti přetížení – při extrémním zatížení se vrtačka vypne, aby nedošlo k poškození motoru. Někteří zákazníci nám posílají vrtačky do servisu s tím, že nefungují. Ale ony fungují, jen je potřeba přepínat na nižší rychlost, která zvládne vyšší zatížení. Je to stejné, jako když do kopce v autě řadíte nižší rychlost.“

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Máte raději akumulátorové nářadí, nebo nářadí s kabelem? close info Studiois s.r.o. / FIELDMANN Šroubováky s vrtačkami pochopitelně i některé funkce sdílejí, Mám raději AKU nářadí. • 0 % success_fill Mám raději AKU nářadí. Mám raději nářadí napájené kabelem. • 0 % success_fill Mám raději nářadí napájené kabelem. Hlasovalo: 0

Možnosti upevnění nástrojů

Rozdíl mezi aku šroubovákem a aku vrtačkou tkví také v upevnění šroubovacích, nebo vrtacích nástrojů. Místo sklíčidla mívají aku šroubováky ve špičce šestihranný otvor, kam se vkládají přesně padnoucí bity. U vrtaček pak převládá rychloupínací systém se sklíčidlem, který se však u různých modelů liší průměrem 10 nebo 13 mm.

„Většinou si vystačíme s průměrem do 10 mm, kdy do sklíčidla upneme vrtáky od jedničky do desítky,“ popisuje Lukáš Racek a pokračuje: „Pro vrtáky s větším průměrem je určené sklíčidlo 13mm. U systému s ozubeným věncem upínáme vrták pomocí kličky.“

close info Fieldmann / Fieldmann zoom_in Akumulátorový šroubovák Fieldmann FDS 10103 je štíhlý nástroj, se kterým snadno dosáhnete i do úzkých prostor

Tvary šroubováků a vrtaček

Tvar aku šroubováku může, ale nemusí, připomínat tvar aku vrtačky. Nejmenší aku šroubováky využívají konstrukci navazující na klasický manuální šroubovák. Nevýhodou je nízký krouticí moment, velkou výhodou pak možnost práce v úzkém prostoru.

Větší šroubováky mívají tvar „pistolový“. Připomínají tak tvar vrtačky, rozměrově jsou menší. Zajímavou alternativou jsou aku šroubováky s otočnou rukojetí: můžete je držet jako pistoli, anebo po přetočení jako rovný nástroj.

close info Studiois s.r.o. / Fieldmann zoom_in Utáhnout šroubky bez námahy a mozolů či přesně opačný proces zvládnete s akumulátorovým šroubovákem Fieldmann FDS 10102-A

Napětí a kapacita akumulátoru

Nejčastěji se dnes v akumulátorech skrývají Li-ion články. Výhodou je jejich delší životnost oproti jiným alternativám a vyšší napětí. Čím vyšší napětí pak akumulátor má, tím vyšší slibuje výkon i sílu. Napětí se udává ve voltech (V). Akumulátor nejmenšího náčiní tvoří jeden článek (3,6 V), zatímco u baterií 18 V nebo 20 V už je to článků pět. To už má vliv na váhu. Oproti pětičlánkovým bateriím mají stroje s baterií se čtyřmi články (12 V nebo 14,4 V) sice nižší sílu, ale do ruky jsou lehčí. Pracujete-li s nimi půl dne, už je to znát. Kapacita baterie má vliv na délku práce na jedno nabití.

Udává se v miliampérhodinách (mAh) nebo v ampérhodinách (Ah). Obvyklá kapacita baterie se pohybuje od 1300 mAh až do 4 000 mAh. Většina výrobců nabízí výběr z více variant, u značky FIELDMANN například seženete v rámci řady s jedním kompatibilním akumulátorem baterii s kapacitou 2000 mAh, 4000 mAh a nově i 8000 mAh.

close info Fieldmann / Fieldmann zoom_in Protože akumulátor dnes tvoří zhruba polovinu ceny nářadí, zažívají boom systémy s jednou kompatibilní baterií

Nabíjení – rychlé i pomalé

Můžete nabíjet pomocí standardní nabíječky nebo rychlonabíječky. I baterie s vyšší kapacitou se díky rychlonabíječce dokážou plně nabít zhruba do jedné hodiny. Běžné nabíječky potřebují na nabití i několik hodin. „Chcete-li tedy akumulátor více využívat, například jej sdílet pro více typů nářadí, určitě doporučuji pořídit dvě baterie na střídání a k tomu rychlonabíječku,“ radí Lukáš Racek.

Co se týče nabíjení, oceníte ukazatel nabití: Když po pár dnech vezmete do ruky aku vrtačku, snadno zjistíte, v jakém je baterie stavu – zda vydrží ještě 10 minut, nebo hodinu. Některé nejmenší modely ukazatele nemají a disponují jen ukazatelem dobíjení. Některé stroje mají ukazatel na adaptéru, nebo na nabíječce.

close info Studiois s.r.o. / Fieldmann zoom_in Nastavení točivého momentu umožňuje přizpůsobit vrtačku požadavkům širokého spektra materiálů a dostupných šroubů

Co mají společného?

Šroubováky s vrtačkami pochopitelně i některé funkce sdílejí: Ať už jde o šroubovák, nebo vrtačku, většina strojů vám zároveň na práci posvítí. U všech strojů je samozřejmostí přepínání směru, tedy zašroubovat/vyšroubovat. Uživatel si volí směr, který právě potřebuje. A samozřejmě, úplně nejdůležitější společná věc je absence napájecího kabelu. Ta umožňuje pracovat prakticky kdekoli, bez ohledu na dostupnost elektrické zásuvky.

Zdroj: wrenchguides.com, drillingnerd.com