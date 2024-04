Pro alergiky může být jaro obdobím stresu. Nastává nekonečné hledání řešení, jak zmírnit nepříjemné příznaky alergií, jako je senná rýma, slzení očí či svědění kůže. Také pyly ve vzduchu představují neustálou hrozbu. Existují však způsoby, jak alergikům ulevit alespoň doma.

Řešením, jak ozdravět vnitřní prostředí domů, je řízené větrání s rekuperací. Zařízení, které přivádí do bytu konstantně čerstvý vzduch a odvětrává ten starý, přispívá například k úsporám na vytápění. Učiněným pokladem nicméně může být i pro alergiky.

„Rekuperační jednotka veškerý vzduch přicházející do místnosti filtruje, takže z něj dokáže odstranit až 98 % vzdušných částic do velikosti 10 mikronů,“ vysvětluje Jakub Archalous, odborník na řízené větrání ze společnosti V-systém, Saint-Gobain.

Záleží na filtraci

Takto výkonné a účinné filtry, kterými bývají rekuperační jednotky vybaveny, nemají problém zachytit většinu pylů, které by do bytu jinak vnikly otevřenými okny. „Pro ještě lepší filtraci si navíc lze pořídit i speciálně upravené rekuperační jednotky s jemnějšími filtry, které jsou schopné zachytit částice až do velikosti 2,5 mikronu,“ dodává odborník z V-systému. Řízené větrání lze v případě potřeby nainstalovat i do starších domů – a místním alergikům tak od pylů trvale ulevit.

Tipy pro boj s alergeny ve vaší domácnosti

Pořízení čističky vzduchu

Trochu méně efektivním, ale levnějším řešením je nákup čističky vzduchu, která také dokáže filtrovat polétavé alergeny včetně pylů. Základní variantou je elektrostatický filtr, na něž se nečistoty ze vzduchu jednoduše „lepí“.

Pokročilejším a výkonnějším typem čističky je ten s komplexní soustavou několika filtrů, z nichž je každý zaměřen na jiný druh nečistot. Na rozdíl od řízeného větrání dokáže čistička filtrovat vzduch vždy jen v jedné místnosti, proto je ideální umístit ji tam, kde alergici spí – do dětského pokoje či ložnice. Měla by se nacházet zhruba na úrovni pasu – tedy ne příliš blízko podlahy ani stropu – a také by neměla být příliš blízko oken či dveří.

Eliminace formaldehydu v interiéru

Formaldehyd je v domácnosti takřka všudypřítomný – uvolňuje se během vaření či žehlení a je obsažen v mnoha materiálech, které se běžně využívají na výrobu nábytku, hraček, kosmetiky nebo čisticích prostředků. Možná jste o něm ještě neslyšeli, ale pravděpodobně znáte, jak voní – jedná se o typickou vůni „novoty“ či čistého papíru.

„Přítomnost formaldehydu v interiéru však alergikům výrazně škodí. Zhoršuje všechny symptomy, protože dráždí oči, nos, kůži i dýchací cesty, a dokonce může alergie také způsobovat,“ upozorňuje Robert Hošek, ze společnosti Rigips. Právě ta vyvinula sádrokartonové desky, které dokážou formaldehyd z interiéru účinně odstraňovat.

Výmalbou ke zdraví

V boji s formaldehydem mohou pomoci i speciální nátěry, jimiž lze opatřit jak zmíněné příčky, tak i ostatní stěny. „Speciální nátěry, které k rozkladu formaldehydu využívají cirkulaci vzduchu, dokážou tuto škodlivou látku odstranit s účinností kolem devadesáti procent,“ vysvětluje Miroslav Trojan, odborník na výmalbu ze společnosti Weber, Saint-Gobain.

Nová výmalba může ostatně dětem v jejich pokoji udělat radost – ne vždy je ale namístě brát ohled na jejich aktuální barevné preference. Sytější barvy totiž z principu zadržují více vlhkosti, a tak jsou pro alergiky méně vhodné než ty „vybledlejší“.

